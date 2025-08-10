Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

(GLO)- Chính quyền Tổng thống Trump vừa dọa thu hồi quyền sở hữu các bằng sáng chế trị giá hàng trăm triệu USD của Đại học Harvard nếu trường bị phát hiện không tuân thủ luật liên bang. Điều này tiếp tục đẩy căng thẳng giữa chính quyền ông Trump với ngôi trường gần 400 năm tuổi tiếp tục leo thang.

Theo đó, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick ngày 9-8 đã gửi thư cho Hiệu trưởng Đại học Harvard Alan Garber thông báo rằng chính quyền liên bang có kế hoạch rà soát toàn diện tất cả bằng sáng chế mà Harvard đang nắm giữ.

Chính quyền Tổng thống Trump lại có động thái gây sức ép cho Đại học Harvard.

Bức thư cho biết Bộ Thương mại Mỹ đã khởi động quy trình can thiệp theo Đạo luật Bayh-Dole, cho phép Chính phủ tiếp quản quyền sở hữu hoặc cấp giấy phép các bằng sáng chế.

Đồng thời, chính quyền Tổng thống Trump cho rằng, Đại học Harvard đã không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với người nộp thuế Mỹ, vi phạm các yêu cầu theo luật định, các quy định và hợp đồng liên quan đến các chương trình nghiên cứu được tài trợ bởi liên bang, cũng như tài sản trí tuệ phát sinh từ các chương trình đó, bao gồm bằng sáng chế.

Bộ trưởng Lutnick đưa ra thời hạn ngày 5-9 cho Hiệu trưởng Garber để cung cấp danh sách toàn bộ bằng sáng chế có nguồn gốc từ các khoản tài trợ nghiên cứu của chính phủ liên bang và bằng chứng cho thấy trường đã tuân thủ đầy đủ các quy định pháp lý cho phép các viện nghiên cứu giữ quyền sở hữu bằng sáng chế dù phát minh sử dụng tiền thuế do dân Mỹ đóng góp.

Người phát ngôn Đại học Harvard gọi động thái trên là nỗ lực trả đũa tiếp theo của Nhà Trắng nhằm vào Đại học này vì đã bảo vệ quyền và tự do của trường. Trước đó, từ tháng 4, Đại học Harvard đã khởi kiện sau khi chính quyền ông Trump bắt đầu tước bỏ hoặc đóng băng hàng tỷ USD tiền tài trợ nghiên cứu.

Trên website của trường, Đại học Harvard cho biết có hơn 5.800 bằng sáng chế. Tính đến tài khóa kết thúc vào tháng 6, trường đã được cấp thêm 159 bằng sáng chế.