Italy sẽ xây cầu treo dài nhất thế giới

(GLO)- Một dự án trị giá 13,5 tỷ euro (15,6 tỷ USD) vừa được Italy phê duyệt, để xây dựng cây cầu treo dài nhất thế giới, nối hòn đảo Sicily với vùng Calabria.

Ngày 6-8, Bộ trưởng Giao thông và Cơ sở hạ tầng Ý Matteo Salvini cho biết một ủy ban cấp bộ vừa phê duyệt dự án xây cầu, bắc qua eo biển Messina và nối đảo Sicily với phần lục địa Ý.

Hình ảnh mô phỏng cây cầu (Ảnh: WeBuild)

Phát biểu họp báo, ông Salvini nhấn mạnh "đây sẽ là cây cầu một nhịp dài nhất thế giới" và đóng vai trò là "động lực phát triển" cho các khu vực nghèo khó ở hai đầu, cụ thể là đảo Sicily và vùng Calabria ở miền Nam Italy.

Cây cầu được thiết kế với 2 tuyến đường sắt ở giữa và 3 làn xe ô tô ở mỗi bên, với nhịp treo dài tới 3,3 km, dài hơn 60% so với cầu Canakkale ở Thổ Nhĩ Kỳ đang giữ kỷ lục cầu treo dài nhất thế giới hiện nay (2.023 m), nối giữa hai trụ cầu cao 400 m.

Nhịp treo là phần cầu nằm giữa hai trụ chính, được treo lơ lửng bằng các dây cáp chính mà không có trụ chống đỡ trực tiếp bên dưới.

Chính phủ Italy cho biết đây sẽ là "công trình tiên tiến nhất về kỹ thuật, có khả năng chịu được gió mạnh và động đất ở khu vực nằm trên hai mảng kiến tạo", với số vốn ước tính là 13,5 tỷ euro (15,6 tỷ USD).

Chính phủ kỳ vọng dự án sẽ giúp tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm. Tuy nhiên, kế hoạch này cũng đã gặp phải sự phản đối tại địa phương. Những người chỉ trích cho rằng chi phí xây cầu có thể được dùng để chi tiêu tốt hơn trong những lĩnh vực khác, ngoài ra còn có những lo ngại về vấn đề môi trường.

Những kế hoạch đầu tiên về xây cầu nối đảo Sicily với lãnh thổ chính của Italy từng được lập ra từ hơn 50 năm trước, nhưng không trở thành hiện thực. Năm 2006, tập đoàn Eurolink trúng thầu nhưng sau đó hủy kế hoạch xây dựng do khủng hoảng nợ khu vực đồng euro.

Lần này, Italy có thêm một động lực để xúc tiến dự án, bằng cách xếp chi phí xây cầu vào nhóm chi tiêu quốc phòng.

Italy và các nước thành viên khác trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã nhất trí tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP theo yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong đó có 3,5% GDP chi cho quốc phòng và 1,5% GDP chi cho các khoản mục như trên. Chính phủ Italy hy vọng việc phân loại chi phí xây cầu như trên sẽ được chấp thuận, xét đến thực tế Sicily có đặt một căn cứ của NATO.

Bộ trưởng Giao thông Matteo Salvini tuyên bố cây cầu sẽ tạo ra 120.000 việc làm mỗi năm và thúc đẩy phát triển kinh tế tại miền Nam Italy. Dự kiến, công việc chuẩn bị sẽ bắt đầu vào cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10. Dự án sẽ chính thức khởi công vào năm 2026.