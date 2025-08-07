Tổng thống Trump sẽ áp thuế 100% với chip bán dẫn nhập khẩu

(GLO)- Mỹ sẽ áp mức thuế khoảng 100% đối với các sản phẩm chứa chất bán dẫn nhập khẩu, ngoại trừ các công ty đang đưa hoạt động sản xuất trở lại Mỹ, Tổng thống Donald Trump cho biết.

Ngày 6-8, Tổng thống Trump phát biểu với các phóng viên ông sẽ áp thuế 100% đối với “tất cả chip và chất bán dẫn nhập khẩu vào Mỹ”, tuy nhiên sẽ miễn thuế cho các công ty đang đưa hoạt động sản xuất trở lại Mỹ. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh ông và CEO Apple Tim Cook công bố một kế hoạch đầu tư mới trị giá 100 tỷ USD ngay tại Phòng Bầu dục.

Chip bán dẫn trên một bản mạch máy tính. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Động thái này dấy lên lo ngại về khả năng Washington sẽ sớm áp đặt các mức thuế mới đối với loại hàng hóa này, trong bối cảnh ông Trump đã đưa ra những mức thuế đối ứng đánh vào hàng hóa nhập khẩu từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, kể cả đồng minh và đối tác.

Quốc hội Mỹ đã thông qua một chương trình trợ cấp nghiên cứu và sản xuất chất bán dẫn trị giá 52,7 tỷ USD từ năm 2022. Theo chương trình này, năm ngoái, Bộ Thương mại dưới thời Tổng thống Joe Biden đã thuyết phục cả 5 công ty bán dẫn hàng đầu mở nhà máy sản xuất chip tại Mỹ.

Năm 2024, Bộ Thương mại cho biết Mỹ sản xuất khoảng 12% chip bán dẫn trên toàn cầu, giảm so với mức 40% năm 1990.

Hiện tại, Mỹ vẫn phụ thuộc nhiều vào chip nhập khẩu từ Đài Loan (Trung Quốc).

Trước đó, ngày 27-7, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết chính quyền Tổng thống Trump sẽ công bố kết quả cuộc điều tra an ninh quốc gia đối với sản phẩm bán dẫn nhập khẩu trong 2 tuần tới.

Hiện nhiều công ty, bao gồm cả các doanh nghiệp từ Đài Loan, đang lập kế hoạch đầu tư vào sản xuất bán dẫn tại Mỹ để tránh bị ảnh hưởng bởi các mức thuế mới.