Thêm 5 quốc gia vào diện cấm công dân nhập cảnh vào Mỹ

(GLO)- Với lý do ngăn chặn mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, Tổng thống Mỹ ký thông báo thêm 5 quốc gia vào diện cấm công dân nhập cảnh vào nước này gồm: Burkina Faso, Mali, Niger, Nam Sudan và Syria.

Người dân Mỹ và quốc tế tại nhà ga T4, Sân bay Quốc tế John F. Kennedy, Mỹ. Ảnh: Getty Images/baoquocte.vn

Ngày 16-12, Tổng thống Donald Trump ký thông báo tiếp tục siết chặt và hạn chế hơn nữa việc nhập cảnh của công dân nước ngoài vào Mỹ, bổ sung thêm 5 quốc gia vào danh sách cấm đi lại và áp đặt các hạn chế mới đối với một số nước khác.

Theo đó, bổ sung 5 quốc gia gồm: Burkina Faso, Mali, Niger, Nam Sudan và Syria trong danh sách các quốc gia có công dân bị cấm nhập cảnh vào Mỹ. Nước này cũng áp đặt hạn chế hoàn toàn đối với việc đi lại của những người sử dụng giấy tờ thông hành do chính quyền Palestine cấp.

Ngoài ra, 15 quốc gia khác cũng được đưa vào danh sách chịu các hạn chế một phần, bao gồm: Angola, Antigua và Barbuda, Benin, Côte d'Ivore, Dominica, Gabon, Gambia, Malawi, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Tonga, Zambia và Zimbabwe.

Động thái này của Mỹ là một phần trong nỗ lực đang diễn ra nhằm siết chặt các tiêu chuẩn nhập cảnh vào nước này đối với việc đi lại và nhập cư. Quyết định được đưa ra sau vụ bắt giữ một công dân Afghanistan bị tình nghi liên quan đến vụ nổ súng nhằm vào hai binh sĩ thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia mới đây.

Nhà Trắng cũng cho biết lệnh cấm mở rộng nhập cảnh với công dân nước ngoài nêu trong danh sách trên sẽ có hiệu lực từ ngày 1-1-2026.

Trước đó, trong một thông báo của Tổng thống Trump vào hồi tháng 6, công dân của 12 quốc gia sẽ bị cấm đến Mỹ là Afghanistan, Myanmar, Chad, Cộng hòa Congo, Guinea Xích Đạo, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan và Yemen. Đồng thời áp dụng các hạn chế nghiêm ngặt hơn đối với du khách từ các quốc gia Burundi, Cuba, Lào, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan và Venezuela. Quyết định này khôi phục một chính sách mang dấu ấn trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông.

Những hạn chế và giới hạn được áp đặt trong tuyên bố nói trên là cần thiết để ngăn chặn việc nhập cảnh của công dân nước ngoài mà Mỹ không có đủ thông tin để đánh giá rủi ro mà họ gây ra, nhằm thúc đẩy sự hợp tác từ các chính phủ nước ngoài, thực thi pháp luật về nhập cư của Mỹ và thúc đẩy các mục tiêu quan trọng khác về chính sách đối ngoại, an ninh quốc gia và chống khủng bố.