Thế giới

Siết chặt chính sách di trú, Mỹ có kế hoạch mở rộng cấm nhập cảnh thêm hơn 30 quốc gia

(GLO)- Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình “The Ingraham Angle” của kênh truyền hình Fox News, bà Kristi Noem-Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ cho biết nước này đang có kế hoạch mở rộng số lượng quốc gia nằm trong danh sách cấm nhập cảnh lên hơn 30 nước.

Bà Noem không nêu rõ những quốc gia nào có thể sẽ được đưa thêm vào danh sách, chỉ nói rằng danh sách sẽ gồm “hơn 30 nước” và “Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tiếp tục đánh giá các quốc gia.

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Vào hồi giữa năm 2025, Tổng thống Donal Trump đã ký một sắc lệnh cấm nhập cảnh, theo đó ngăn công dân từ 12 quốc gia đến Mỹ và hạn chế công dân từ 7 nước khác, nhằm bảo vệ nước Mỹ trước các “phần tử khủng bố” và các mối đe dọa an ninh khác.

Mới đây, Tổng thống Trump đã ra lệnh rà soát lại toàn bộ hồ sơ xin tị nạn được chấp thuận dưới thời chính quyền tiền nhiệm cũng như rà soát thẻ xanh đã cấp cho công dân của 19 quốc gia.

