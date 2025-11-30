Tỷ lệ tín nhiệm của Tổng thống Trump là 36%, thấp nhất từ đầu nhiệm kỳ

(GLO)- Theo kết quả khảo sát được Gallup công bố ngày 28-11, tỷ lệ tín nhiệm dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện nay là 36%, thấp hơn một điểm phần trăm so với hồi tháng 7 và là mức thấp nhất kể từ tháng 1 đến nay.

Theo đó, trong khảo sát này, 60% người được hỏi không tán thành cách ông Trump xử lý công việc trên cương vị người đứng đầu quốc gia kể từ khi trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Xinhua

Không chỉ cử tri Dân chủ mà nhiều cử tri nhóm Cộng hòa và độc lập cũng không tán thành cách ông Trump lãnh đạo đất nước. Kể từ cuối tháng 10, tỷ lệ ủng hộ của cử tri Cộng hòa giảm 7 điểm phần trăm, xuống 84%, trong khi nhóm độc lập là 25%, giảm 8 điểm phần trăm so với hồi tháng 10.

Cách xử lý của ông Trump ở nhiều vấn đề có tỷ lệ ủng hộ thấp như nhập cư, kinh tế, chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh đó, ở vấn đề tội phạm, đối ngoại lại đạt tỷ lệ cao, từ 39-43%.

Về cách xử lý cuộc chiến của Israel ở Gaza, ông Trump nhận được 33% ủng hộ. Tỷ lệ tán thành dành cho cách phản ứng của ông với cuộc chiến giữa Nga và Ukraine là 31%.