Tin thế giới sáng 14-12: Ukraine cáo buộc Nga tấn công tàu hàng của Thổ Nhĩ Kỳ

(GLO)- Ukraine cáo buộc Nga tấn công tàu hàng của Thổ Nhĩ Kỳ ở Biển Đen; Tấn công khủng bố tại Syria khiến 3 người thiệt mạng, Mỹ thề trả đũa; Indonesia: Hơn 1.000 người chết vì lũ lụt, còn hơn 200 người mất tích;... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 14-12-2025.

Ukraine cáo buộc Nga tấn công tàu hàng của Thổ Nhĩ Kỳ ở Biển Đen

Hải quân Ukraine đăng thông cáo nói rằng Nga đã tiến hành cuộc tấn công có chủ đích bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào tàu của Thổ Nhĩ Kỳ mang tên ‘VIVA' trong lúc tàu này đang vận chuyển dầu hướng dương trên Biển Đen.

Hải quân Ukraine công bố đoạn video cho thấy tàu VIVA bị hư hại, với nước trên boong và một vật được cho là động cơ UAV.

Video cho thấy tàu Thổ Nhĩ Kỳ bị thiệt hại sau khi bị tấn công. Video: NEXTA

Con tàu khi đó đang ở trong Vùng đặc quyền kinh tế của Ukraine, di chuyển theo hành lang ngũ cốc dọc bờ biển Ukraine, được thiết lập nhằm bảo đảm hành trình an toàn cho các lô hàng nông sản thiết yếu qua Biển Đen.

Đây là vụ tấn công thứ 2 nhằm vào tàu của Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trong vòng 2 ngày, diễn ra sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan kêu gọi chấm dứt những cuộc tấn công cảng biển và cơ sở năng lượng trong cuộc gặp trực tiếp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin hôm 12-12.

Belarus cam kết ngăn chặn tình trạng thả khinh khí cầu sang Litva

Reuters đưa tin, ngày 13-12, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông John Coale cho biết Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã cam kết chấm dứt tình trạng khinh khí cầu thời tiết (bóng thám không) bay từ Belarus sang Litva.

Khí cầu thời tiết khiến quan hệ giữa Belarus và Litva lục đục.

Phát biểu sau 2 ngày đàm phán với Tổng thống Lukashenko, ông Coale nhấn mạnh: “Gần đây, ông ấy (Tổng thống Lukashenko) đã đồng ý sẽ làm mọi cách có thể để ngăn chặn các khinh khí cầu. Tôi tin tưởng Tổng thống Belarus đang thực sự cố gắng xoa dịu tình hình. Tôi cho rằng sẽ cần thời gian, nhưng vấn đề có thể được giải quyết."

Các khinh khí cầu, được những đối tượng buôn lậu thuốc lá sử dụng, đã khiến Sân bay Vilnius phải đóng cửa hơn một chục lần trong những tháng gần đây. Litva đã cáo buộc Belarus tiến hành “cuộc tấn công lai” bằng cách tạo điều kiện cho hoạt động này.

Tấn công khủng bố tại Syria khiến 3 người thiệt mạng, Mỹ thề trả đũa

Hai binh sĩ Mỹ và một phiên dịch đã thiệt mạng ở miền Trung Syria ngày 13-12, sau khi một tay súng được cho là thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (ISIS) nổ súng vào đội tuần tra chung của Mỹ và Syria. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ đáp trả hành động này.

Thành phố Palmyra, Syria. Ảnh minh họa: AP

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) đã thông báo về việc 2 binh sĩ Mỹ và một phiên dịch thiệt mạng, cũng như 3 binh sĩ Mỹ khác bị thương do cuộc tấn công, đồng thời cho biết tay súng đã bị tiêu diệt. Trong khi truyền thông nhà nước Syria trước đó đưa tin về vụ tấn công ở Thành phố Palmyra, cho biết thêm 2 thành viên lực lượng an ninh Syria cũng bị thương.

Đây là trường hợp tử vong đầu tiên của binh sĩ Mỹ tại Syria kể từ khi Tổng thống Bashar Al-Assad bị lật đổ cách đây hơn một năm. Vụ việc xảy ra khi các lực lượng Mỹ và Syria tăng cường chống khủng bố tại Syria.

Quân đội Israel hạ sát chỉ huy Hamas ở Gaza

Quân đội Israel ngày 13-12 tiếp tục tiến hành thêm các hoạt động tác chiến mới tại dải Gaza, khiến nhiều người Palestine thiệt mạng. Trong đó, cuộc tập kích vào thành phố Gaza đã hạ sát một chỉ huy quân sự cấp cao của lực lượng Hamas, đẩy lệnh ngừng bắn mong manh giữa hai bên đối mặt nguy cơ đổ vỡ.

Khói bốc lên từ một cuộc không kích của Israel vào Dải Gaza, ngày 2-10-2025. Ảnh: Reuters

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết đòn không kích khiến chỉ huy Hamas với tên gọi Raad Saad, cùng 3 người khác, thiệt mạng.

IDF khẳng định Raad Saad là một trong các kiến trúc sư của chiến dịch tấn công bất ngờ của Hamas vào miền Nam Israel sáng ngày 7-10-2023, khiến 1.200 người chết và 251 người bị bắt làm con tin. Tuy nhiên, khác với các tuyên bố đưa ra trước đó khi thực hiện các đòn tập kích vào Gaza trong thời gian ngừng bắn (có hiệu lực đầu tháng 10), trong thông báo hôm qua, quân đội Israel không đề cập cáo buộc vi phạm ngừng bắn của Hamas.

Phong trào Hamas khẳng định IDF đang tiếp tục cố tình phá hoại lệnh ngừng bắn Gaza và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành vi leo thang nguy hiểm này.

Cơ sở của Liên hợp quốc ở Sudan bị không kích, 6 binh sỹ gìn giữ hòa bình thiệt mạng

Ít nhất 6 binh sỹ thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc được xác định đã thiệt mạng trong cuộc tấn công vũ trang nhằm vào một cơ sở của Liên hợp quốc ở Sudan ngày 13-12.

Phái bộ Liên hợp quốc tại Abyei (UNISFA) cho biết một số người khác cũng bị thương trong cuộc tấn công và toàn bộ nạn nhân đều là người Bangladesh.

Ảnh chụp màn hình từ một video cho thấy khói bốc lên từ một cơ sở của Liên Hợp Quốc ở vùng Abyei của Sudan, sau một vụ tấn công khiến 6 binh sĩ thiệt mạng vào ngày 13-12-2025. Ảnh: tbsnews

Trước đó, giới chức Sudan cho biết một máy bay không người lái (UAV) chưa rõ nguồn gốc, đã đánh trúng cơ sở của Liên hợp quốc ở thành phố Kadugli, thủ phủ bang Nam Kordovan của Sudan. Tại thời điểm bị tấn công, ccó nhiều người ở bên trong, chủ yếu là các binh sỹ gìn giữ hòa bình quốc tế.

Chính phủ Sudan đã ra tuyên bố cực lực lên án cuộc tấn công, cáo buộc Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) đứng sau vụ việc.

Indonesia: Hơn 1.000 người chết vì lũ lụt, còn hơn 200 người mất tích

Theo thông báo của lực lượng cứu hộ ngày 13-12, các trận lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng tại Indonesia đã khiến ít nhất 1.003 người thiệt mạng, trong khi quốc gia Đông Nam Á này vẫn đang chật vật triển khai các nỗ lực cứu trợ cho người dân bị ảnh hưởng.

Cảnh tượng hoang tàn sau lũ lụt tại Sumatra. Ảnh: AFP

Dẫn số liệu thống kê mới nhất của Cơ quan Giảm nhẹ Thảm họa Quốc gia Indonesia (BNPB), hãng tin AFP cho biết thảm họa thiên tại kéo dài suốt hai tuần qua đã tàn phá nhiều khu vực trên đảo Sumatra ở phía Tây Bắc Indonesia, đồng thời khiến hơn 5.400 người bị thương. Ước tính khoảng 1,2 triệu người dân đã buộc phải rời bỏ nhà cửa, tìm nơi trú ẩn.

Giới chức Indonesia cảnh báo số người tử vong có thể tiếp tục tăng, khi lực lượng chức năng xác nhận vẫn còn 218 người mất tích.

Trong bối cảnh đó, sự bất mãn về tốc độ cứu trợ đang gia tăng trong cộng đồng các nạn nhân lũ lụt, đặc biệt tại những khu vực từng bị cô lập do hạ tầng giao thông bị phá hủy.