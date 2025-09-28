Quân đội Israel cho biết đã kiểm soát hơn một nửa diện tích thành phố Gaza

(GLO)- Bộ Tư lệnh miền Nam của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết: Tính đến ngày 27-9, lực lượng này đã giành được quyền kiểm soát thực địa đối với hơn 1/2 diện tích thành phố Gaza, sau khi hơn 800.000 trong tổng số khoảng 1 triệu cư dân tại đây đã sơ tán khỏi khu vực.

Các nguồn tin cho biết những bước tiến trên thực địa là kết quả của các chiến dịch phối hợp tại nhiều điểm do các sư đoàn khác nhau thực hiện, trong khuôn khổ chiến dịch "Chiến xa của Gideon II".

Trong những ngày gần đây, IDF đã mở rộng phạm vi tấn công trên khắp thành phố Gaza nhắm vào hơn 140 mục tiêu mỗi đêm. IDF hiện kiểm soát một số khu dân cư trọng yếu trong thành phố.

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel tại Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

Phía Tây Nam, khu Tel al-Hawa là nơi IDF đã nhiều lần mở các chiến dịch tấn công cả từ trên không lẫn trên bộ kể từ đầu cuộc chiến. Mặc dù vậy, Phong trào Hồi giáo Hamas vẫn nhiều lần tái thiết hệ thống hạ tầng tại đây. Gần đó, khu Al-Nadi, với nhiều công trình thấp tầng, từng là nơi ẩn náu của các tay súng Hamas trong nhiều năm.

Tại khu Sheikh Ajleen, gần bờ biển phía Tây Nam thành phố, IDF đã thực hiện nhiều đợt không kích và tấn công trên bộ nhằm vào các ổ kháng cự của Hamas. Ở phía Đông Nam, khu Zeitoun từng là điểm nóng giao tranh ngay từ đầu cuộc chiến và tiếp tục là trọng tâm của chiến dịch. Ở phía Đông, khu Shuja’iya-được coi là một trong những khu vực nguy hiểm nhất thành phố-là nơi xuất phát của nhiều đợt tấn công do Hamas thực hiện, trong đó có đợt tấn công ngày 7-10-2023. Khu vực này đã chứng kiến các giao tranh khốc liệt trong nhiều tuần qua.

Cuối cùng, khu Tuffah ở phía Đông Bắc thành phố cũng là mục tiêu của các chiến dịch kéo dài nhằm truy quét và phá hủy cơ sở hạ tầng của Hamas. Hiện một số khu vực vẫn chưa bị IDF kiểm soát bao gồm: Al-Rimal, được coi là "trái tim" của Gaza, là nơi sinh sống của tầng lớp tinh hoa và các thủ lĩnh cấp cao của Hamas. Khu vực này tập trung nhiều cơ quan chính quyền Palestine, các ngân hàng, trường đại học và cơ sở truyền thông. Khu Phố Cổ (Old City), trung tâm lịch sử của Gaza, được cho là nơi ẩn náu của nhiều tay súng. Trại tị nạn Al-Shati và khu Sabra cũng chưa bị IDF chiếm đóng.