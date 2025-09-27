Tin thế giới sáng 27-9: Nga tuyên bố chiếm làng chiến lược Yunakivka ở Sumy

(GLO)- Nga tuyên bố chiếm làng chiến lược Yunakivka ở Sumy; Bão Bualoi quét qua Philippines, khiến 10 người thiệt mạng; Thái Lan điều tra vụ "hố tử thần" ở Bangkok; Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bác bỏ nghị quyết trì hoãn trừng phạt Iran,... là những tin tức thế giới nổi bật sáng 27-9-2025

Nga tuyên bố chiếm làng chiến lược Yunakivka ở Sumy

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát làng chiến lược Yunakivka ở mặt trận Sumy, đông bắc Ukraine.

Quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát làng chiến lược Yunakivka ở mặt trận Sumy, đông bắc Ukraine. Ảnh minh họa: Internet

Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh: “Làng Yunakivka đóng vai trò là điểm trung chuyển chính cho các đơn vị Ukraine tham gia chiến dịch đột kích tỉnh Kursk của Nga hồi năm ngoái. Việc để mất Yunakivka đã tạo nguy cơ sụp đổ ở mặt trận này đối với quân Ukraine, vì ngôi làng này sẽ trở thành ‘đầu cầu’ cho các cuộc tấn công của Nga nhằm vào Sumy. Nơi đó cách thủ phủ tỉnh Sumy chỉ khoảng 20km”.

Bản đồ Deepstate cho thấy phần lớn làng Yunakivka đang nằm trong sự kiểm soát của quân Nga. Ảnh: Deepstate

Theo bản đồ cập nhật tình hình xung đột từ trang Deep State của Ukraine, phần lớn làng Yunakivka đã nằm trong vùng đỏ, tức khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của quân Nga. Tuy nhiên, một phần phía nam nơi này vẫn trong vùng xám, tức nơi đang diễn ra giao tranh.

Bão Bualoi quét qua Philippines, khiến 10 người thiệt mạng

Ngày 26/9, bão Bualoi quét qua miền trung Philippines và khu vực miền nam đảo Luzon, khiến 10 người thiệt mạng.

Sức gió của bão Bualoi khi đổ bộ vào tỉnh Romblon, miền trung Philippines. Video: Alarabiyaenglish

Philippines ngày 26/9 cho dừng hoạt động của các cơ quan nhà nước và đóng cửa trường học ở nhiều nơi, trong đó có vùng đô thị Manila, để ứng phó với tác động của bão. Hơn 430.000 người phải sơ tán đến nơi an toàn.

Bão Bualoi đổ bộ vào Đông Samar, miền trung Philippines, trước khi vào tỉnh Masbate và quét qua vùng Bicol ở phía nam đảo Luzon, hòn đảo lớn nhất đất nước. Các quan chức ứng phó thảm họa cho biết trong số các nạn nhân thiệt mạng do bão, 3 người ở tỉnh Masbate và 7 người ở khu vực miền Trung.

Thống đốc tỉnh Masbate - ông Antonio Kho, đã kêu gọi chính quyền trung ương hỗ trợ khẩn cấp. Ông cho biết tỉnh đang cần nhanh chóng dọn dẹp đống đổ nát, khôi phục điện và mở lại các cảng biển để có thể tiếp nhận cứu trợ.

Người dân ở tỉnh Leyte sơ tán để tránh bão Bualoi. Ảnh: 1news

Bão Bualoi đổ bộ chỉ vài ngày sau khi khu vực miền bắc Philippines hứng chịu thiệt hại nặng nề vì siêu bão Ragasa, khiến 14 người thiệt mạng.

Thái Lan điều tra vụ "hố tử thần" ở Bangkok

Cảnh sát Thái Lan đang thu thập bằng chứng để xác định những người chịu trách nhiệm cho vụ "hố tử thần" trước Bệnh viện Vajira ở thủ đô Bangkok.

Cảnh tượng nền đường bị sụp xuống, tạo ra hố tử thần khổng lồ tại Bangkong. ﻿Video: MXH

Đại tá Chaiwut Chaiolarn, Giám đốc đồn cảnh sát Samsen, cho biết cuộc điều tra tập trung vào hai lĩnh vực: thiệt hại về người và thiệt hại đối với tòa nhà đồn cảnh sát đô thị Samsen.

Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt cho biết tình hình chung đang được cải thiện. Bệnh viện Vajira đã mở cửa trở lại hoàn toàn. Nguồn cung cấp nước đã được khôi phục tại tất cả các khu vực bị ảnh hưởng.

Vấn đề duy nhất còn lại là hố sụt, cần các giải pháp kỹ thuật và đang được tiến hành theo đúng kế hoạch. Vào tối thứ Năm, khoảng 700 mét khối bê tông đã được đổ xuống để bịt kín các vết rò rỉ. Ông Chadchart cho biết ước tính cần tổng cộng 1.000 mét khối bê tông, sau đó là xây dựng tường bê tông theo thông số kỹ thuật. Hiện tại hố sụt vẫn ổn định, mặc dù đã xảy ra một vụ sạt lở nhẹ xảy ra, không gây thiệt hại trên diện rộng.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bác bỏ nghị quyết trì hoãn trừng phạt Iran

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 26/9 đã bác bỏ đề xuất của Nga và Trung Quốc về việc gia hạn thêm 6 tháng trước khi tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Iran liên quan đến chương trình hạt nhân.

Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc bác bỏ nghị quyết hoãn tái áp đặt trừng phạt lên Iran. Ảnh: Reuters

Nhà máy hạt nhân Natanz của Iran (năm 2007). Ảnh: Reuters

Với 4 phiếu thuận, 9 phiếu chống và 2 phiếu trắng, các biện pháp trừng phạt chính thức được khôi phục vào 8h sáng ngày Chủ Nhật (27-9). Các biện pháp bao gồm đóng băng tài sản của Iran ở nước ngoài, ngừng các thương vụ vũ khí với Tehran và trừng phạt mọi hoạt động phát triển tên lửa đạn đạo, qua đó càng siết chặt nền kinh tế vốn đang gặp khó khăn của nước này.

Đề xuất trên do Nga và Trung Quốc đưa ra nhằm tạo điều kiện cho hoạt động ngoại giao tiếp tục. Tuy nhiên, nhóm ba nước châu Âu gồm Anh, Đức và Pháp, còn gọi là bộ ba E3, cho rằng Iran không tuân thủ thỏa thuận và nhiều tuần đàm phán vừa qua không mang lại kết quả cụ thể.

Đại diện nhiều nước rời phòng họp Liên Hợp Quốc khi Thủ tướng Israel phát biểu

Hôm 26-9, hàng chục quan chức đã rời khỏi phòng họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngay khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chuẩn bị phát biểu.

Video: The Guardian

Đoạn video do báo Guardian đăng tải cho thấy, ngay khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bước lên bục phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, hàng chục quan chức đại diện các quốc gia đã đứng dậy và rời khỏi phòng họp, bất chấp lời kêu gọi từ người chủ trì phiên họp.

Các camera bên trong phòng họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sau đó đã quay được biểu cảm không mấy thoải mái trên gương mặt của ông Netanyahu khi chứng kiến cảnh tượng trên. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Israel sau đó vẫn giữ được bình tĩnh và bắt đầu phát biểu.

Biểu cảm của Thủ tướng Israel Netanyahu khi chứng kiến đại diện nhiều quốc gia rời khỏi phòng họp. Ảnh: UN

Cùng ngày, pháo binh và không quân Israel đã bắn phá dữ dội hàng chục ngôi nhà của người Palestine ở các quận nằm sâu bên trong thành phố Gaza, cùng khu vực Trung tâm và phía Nam Dải Gaza. Một số nguồn tin cho biết ít nhất 58 người chết, khoảng 200 người khác bị thương. Hầu hết nạn nhân là dân thường, trong đó có nhiều trẻ em và phụ nữ.

Ảnh: Reuters

Động thái của Quân đôi Israel cho thấy quyết tâm chiếm giữ đô thị lớn nhất của người Palestine ở dải Gaza bất chấp cảnh báo và phản đối gay gắt của cộng đồng quốc tế.