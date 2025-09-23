Tin thế giới sáng 23-9: Nga vây bọc Pokrovsk, Ukraine tung chiến thuật bất ngờ

(GLO)- Nga vây bọc Pokrovsk, Ukraine tung chiến thuật bất ngờ, Nga sẵn sàng đáp trả bất kỳ mối đe dọa nào, 61 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel tại Gaza trong ngày 22-9, Oracle quản lý thuật toán TikTok... là những tin tức thế giới nổi bật sáng ngày 23-9-2025.

Nga vây bọc Pokrovsk, Ukraine tung chiến thuật bất ngờ

Ukraine đang tìm mọi cách để ngăn Nga mở trận đánh lớn ở Pokrovsk, nơi Moscow đã đưa lực lượng hùng hậu tới trong thời gian qua.

Ukraine đang nhắm vào các kho đạn lớn nhỏ của Nga từ thành phố Donetsk cho tới tiền tuyến ở Pokrovsk. Tại Donetsk, một loạt vụ nổ dữ dội đã xảy ra sau khi UAV tầm xa của Ukraine xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Nga. Một cơ sở được cho là kho vũ khí Nga cùng các kho đạn ở Donetsk và ở Salidov.

Binh sĩ Ukraine chuẩn bị hỏa lực. Ảnh: Reuters

Tam giác đường sắt Donetsk - Yasinovato - Khorlivka kết hợp với hành lang đường bộ Avdiivka - Oharetina từ lâu là huyết mạch cho cuộc tấn công của Nga ở hướng Pokrovsk. Bằng cách tập kích các kho trong mạng lưới này, các đơn vị Ukraine buộc Nga phải phân tán đạn dược thành các kho nhỏ hơn và phải dùng các đoàn xe vận chuyển, mục tiêu vốn dễ bị tập kích.

Bản đồ mô tả các cuộc tập kích của Ukraine vào kho đạn Nga. Ảnh: Euromaidan Press

Nga chưa bình luận về các tuyên bố từ phía Ukraine, nhưng nếu trung tâm hậu cần của Moscow ở Salidov bị tấn công, họ sẽ mất đi một địa điểm tập kết vũ khí quan trọng ở nam Pokrovsk. Điều này đồng nghĩa nguồn tiếp tế phải đi theo các tuyến đường dài hơn, tốn nhiên liệu hơn, và dễ bị UAV cũng như pháo binh tập kích.

Hệ thống phòng không S-300 của Ukraine hứng tập kích

Thông qua tọa độ do UAV cung cấp, kíp điều khiển tên lửa đạn đạo Iskander của Nga đã thực hiện đòn tập kích vào nơi quân Ukraine đặt hệ thống phòng không S-300PS.

Đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trinh sát ở tỉnh Chernihiv, Ukraine, UAV của nước này đã phát hiện vị trí triển khai tổ hợp phòng không S-300PS của đối phương. Tọa độ của tổ hợp trên đã được gửi cho các kíp điều khiển tên lửa đạn đạo Iskanderđể tiến hành đòn tấn công bằng đầu đạn chùm.

Video: TASS

“Cuộc tấn công đã khiến trạm radar, 2 xe phóng, cabin điều khiển tác chiến và hai phương tiện quân sự khác bị phá hủy”, trích thông cáo của quân Nga.

Tổng thống Nga tuyên bố sẵn sàng đáp trả bất kỳ mối đe dọa nào

Ngày 22-9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự suy thoái “của tình hình địa chính trị, nhất là trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine đang diễn ra”.

“Chúng tôi đã đưa ra những ý tưởng cụ thể, nhưng các lời cảnh báo và sáng kiến đó không nhận được phản hồi rõ ràng. Không còn nghi ngờ gì nữa, nước Nga có khả năng ứng phó với bất kỳ mối đe dọa nào hiện hữu cũng như mới nổi. Việc đáp trả các mối đe dọa đó không phải là bằng lời nói, mà bằng việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật-quân sự”, ông Putin nói.

Tổng thống Nga Putin tuyên bố sẵn sáng đáp trả mọi mối đe dọa. Ảnh: Reuters

Nhà lãnh đạo Nga cũng nhắc lại tuyên bố của Bộ Ngoại giao nước này hồi đầu tháng trước rằng Moscow không còn bị ràng buộc với Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) ký năm 1987 với Mỹ. Ông nhấn mạnh Nga không quan tâm đến việc phô trương sức mạnh hay sự hiếu chiến mà luôn ưu tiên các phương pháp chính trị và ngoại giao để duy trì nền hòa bình quốc tế, dựa trên các nguyên tắc bình đẳng và cùng xem xét lợi ích.

Gần 30.000 người Israel đổ về Ukraine hành hương giữa chiến sự

Theo báo Times of Israel, bất chấp chiến sự ở Ukraine đang diễn ra ác liệt, gần 30.000 người hành hương Israel vẫn đổ về thành phố nhỏ Uman, miền Trung Ukraine trong những ngày gần đây, tham gia cuộc hành hương thường niên nhân dịp lễ Rosh Hashanah - Năm mới Do Thái, diễn ra từ tối 22 đến đêm 24/9.

Lễ hành hương từng bị gián đoạn trong năm 2020 vì đại dịch COVID-19, nhưng nhanh chóng được nối lại vào năm sau đó và tiếp tục phát triển, bất chấp chiến dịch quân sự khiến không phận Ukraine bị đóng cửa. Kể từ đó, người hành hương buộc phải bay đến các nước láng giềng như Moldova và Ba Lan, rồi di chuyển bằng đường bộ đến Uman.

Đại sứ Ukraine tại Israel, ông Yevgen Korniychuk, cho biết đã có 28.000 người hành hương tới Ukraine, và con số này có thể lên tới 40.000 trong dịp lễ.

61 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel tại Gaza trong ngày 22-9

Cơ quan Y tế Gaza cho biết, các cuộc tấn công trong ngày 22-9 của quân đội Israel vào thành phố Gaza khiến tổng cộng 61 người chết, 220 người bị thương. Nguồn tin không nói rõ có bao nhiêu dân thường nằm trong số thương vong, trong khi một số phương tiện truyền thông khu vực khẳng định hầu hết nạn nhân là dân thường, trong đó có nhiều trẻ em và phụ nữ. Báo chí khu vực đồng thời cáo buộc quân đội Israel tiếp tục tấn công nhằm phá hủy thêm các tòa nhà cao tầng bên trong thành phố Gaza.

Những vụ nổ lớn biến bầu trời phía trên Dải Gaza thành màu cam. Video: AP

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận bộ binh Israel đang tiến sâu hơn vào bên trong thành phố Gaza, phá hủy nhiều công sự của lực lượng Hamas và loại khỏi vòng chiến đấu nhiều tay súng đối địch. IDF cũng thông báo đã triển khai thêm Sư đoàn tác chiến thứ 3 với quân số lên tới hàng nghìn binh sỹ, tới tham gia chiến dịch đánh chiếm thành phố Gaza cùng 2 Sư đoàn khác.

Mỹ chốt thỏa thuận để Oracle quản lý thuật toán TikTok

Ngày 22/9, một quan chức trong chính quyền Tổng thống Donald Trump cho biết tập đoàn công nghệ Oracle sẽ tiếp nhận và vận hành bản sao thuật toán của TikTok cho người dùng tại Mỹ, trong khuôn khổ thỏa thuận đang được hoàn thiện.

Oracle sẽ tiếp nhận và vận hành bản sao thuật toán của TikTok. Ảnh: internet

Thuật toán hiện do công ty ByteDance (Trung Quốc) sở hữu, được xem là yếu tố mấu chốt trong quá trình đàm phán tương lai của TikTok, vì lo ngại nguy cơ Bắc Kinh có thể can thiệp hoặc thao túng nội dung hiển thị với người dùng.

Quan chức Mỹ trên khẳng định kế hoạch trên sẽ giải quyết các quan ngại an ninh quốc gia. Về mặt đầu tư, chi tiết chưa được công bố đầy đủ, song đã xác nhận quỹ đầu tư tư nhân Silver Lake nằm trong nhóm tham gia.