Tin thế giới sáng 21-9: UAV Ukraine bắn cháy 2 xe tăng T-72 của Nga ở tiền tuyến

(GLO)- UAV Ukraine bắn cháy 2 xe tăng T-72 của Nga ở tiền tuyến, Giám đốc bệnh viện Gaza mất 6 người thân trong chiến dịch quân sự của Israel, Hamas đăng 'ảnh vĩnh biệt' các con tin Israel ở Gaza,.. là những tin tức thế giới nổi bật sáng 21-9.

Quân Nga biến đường ống ngầm thành chiến hào bí mật

Ở miền Đông Ukraine, cuộc xung đột đang diễn ra dưới lòng đất, khi quân đội Nga sử dụng các đường ống dẫn khí đốt và ống dẫn nước không hoạt động làm đường hầm bí mật cho binh lính, thiết bị và thậm chí cả người điều khiển UAV, khiến các binh sỹ Ukraine gặp nhiều thách thức lớn khi đối phó.

Hình ảnh do binh lính Nga đăng tải trên Telegram cho thấy họ sử dụng các đường ống làm đường hầm bí mật. Ảnh: istories.media

Cuộc đối đầu gần đây nhất diễn ra gần Kupiansk. Tình báo quân sự Ukraine cho biết, quân đội Nga đã xâm nhập vào một đường ống dẫn khí đốt đường kính lớn từ một khu vực rừng rậm gần Lyman Pershyi, di chuyển nhiều ngày bằng thiết bị có bánh xe rồi xuất hiện trở lại gần Radkivka, phía bắc thành phố.

Lính Nga đi vào đường ống gần Lyman Pershyi và thoát ra ở gần Radkivka. Ảnh: istories.media

UAV Ukraine bắn cháy 2 xe tăng T-72 của Nga ở tiền tuyến

Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 20/9 đã công bố đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này sử dụng UAV để tấn công, phá hủy 2 xe tăng T-72 của Nga trên tiền tuyến.

UAV cảm tử Ukraine tập kích 2 xe tăng T-72 của Nga. Video: Defense Express

"Chiến dịch do Trung đoàn tấn công độc lập số 224 thực hiện. Xe tăng T-72BV đầu tiên bị phá hủy gần như ngay lập tức khi UAV cảm tử đánh trúng kho chứa đạn dược của chiến xa, tạo ra một vụ nổ lớn. Với xe tăng T-72B3M thứ hai, chúng tôi thì phải sử dụng nhiều UAV cảm tử hơn để nhắm vào các điểm yếu như tháp pháo và động cơ. Xe tăng này bị vô hiệu hóa dù không bốc cháy dữ dội", phía Ukraine cho biết.

Theo truyền thông Ukraine, 2 xe tăng T-72 có giá khoảng 6 triệu USD nên việc mất chúng là tổn thất không nhỏ đối với quân Nga.

Giám đốc bệnh viện Gaza mất 6 người thân trong chiến dịch quân sự của Israel

Hôm thứ Sáu, Bác sĩ Mohammed Abu Salmiya-Giám đốc bệnh viện Al-Shifa rời nhà riêng để chuyển ca làm việc. Một ngày sau, thi thể của sáu thành viên gia đình ông được đưa đến trong khi ông vẫn trong ca trực.

Bác sĩ Mohammed Abu Salmiya cầu nguyện trước thi thể của người thân bị thiệt mạng trong vụ không kích hôm 19-9-2025. Ảnh: CNN

Một cuộc không kích của Israel đã đánh trúng nhà riêng của ông tại trại tị nạn Al Shati, phía tây Thành phố Gaza, nơi nhiều thế hệ đã chung sống, bác sĩ cho biết. “Đây là ngôi nhà của gia đình chúng tôi. Anh trai tôi, hai con trai của anh trai tôi, vợ của cháu trai tôi và hai đứa con của họ đã thiệt mạng”, Abu Salmiya nói với CNN.

Trong ngày 20-9, quân đội Israel tiếp tục tấn công Thành phố Gaza và toàn bộ Dải Gaza vào ngày 20-9, phá hủy các hầm ngầm và các công trình bẫy mìn, khiến ít nhất 60 người Palestine thiệt mạng.

Khói bốc lên sau một cuộc không kích của Israel, nhìn từ trung tâm Dải Gaza, ngày 20-9-2025. Ảnh: Reuters

Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh 10 quốc gia, bao gồm Australia, Bỉ, Anh và Canada, dự kiến ​​sẽ chính thức công nhận một nhà nước Palestine độc ​​lập vào ngày 22-9.

Chiếc lều tạm do những người Palestine mất nhà cửa bỏ lại để chạy trốn khỏi chiến dịch quân sự của Israel. Ảnh: Reuters

Cuộc chiến bắt đầu sau khi Hamas dẫn đầu các cuộc tấn công vào Israel vào ngày 7-10-2023 đã khiến 1.200 người thiệt mạng.

Hamas đăng 'ảnh vĩnh biệt' các con tin Israel ở Gaza

Cùng ngày 20-9, Hamas đăng ảnh chân dung các con tin mà nhóm đang giữ, cảnh báo đây là hình ảnh cuối cùng của họ nếu Israel tiếp tục chiến dịch tấn công Gaza City.

Bức ảnh do Hamas đăng ngày 20/9, tập hợp chân dung các con tin Israel đang bị nhóm giam tại Dải Gaza. Ảnh: NDTV

Bức ảnh gồm ảnh chân dung của 47 con tin Israel, mỗi con tin đều được dán nhãn là "Ron Arad" và đánh số từ 01 đến 47. Ron Arad là hoa tiêu không quân Israel bị bắt làm tù binh vào năm 1986 sau khi máy bay của ông rơi ở miền nam Lebanon. Số phận Ron Arad đến nay vẫn là điều bí ẩn, dù ông được coi là đã chết. Sự việc xảy ra với Ron Arad từng trở thành vấn đề quốc gia đối với Israel trong nhiều thập kỷ. Việc Hamas sử dụng tên Ron Arad để dán nhãn cho các con tin được coi là một thông điệp đe dọa, ám chỉ rằng số phận của những con tin này sẽ mãi là điều bí ẩn.

Thông điệp trên bức ảnh cáo buộc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từ chối thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin, đồng thời chỉ trích Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Eyal Zamir vì vẫn tiếp tục phát động tấn công Gaza dù ông phản đối chiến dịch này.

Biểu tình bạo lực trước thềm bầu cử ở Hà Lan

Một cuộc biểu tình cánh hữu ở Hà Lan đã bùng phát thành bạo lực và hỗn loạn vào ngày 20-9, khi những người biểu tình đụng độ với cảnh sát và phá hoại văn phòng của một đảng chính trị, chỉ vài tuần trước khi đất nước tổ chức tổng tuyển cử.

Cuộc biểu tình mang tên "Đứng lên vì Hà Lan" có sự tham gia của hàng trăm người, nhiều người trong số họ mặc đồ đen và vẫy cờ, kêu gọi các chính sách tị nạn cứng rắn hơn. Cảnh sát đã phải sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán những người gây rối.

Một chiếc xe cảnh sát bị đốt cháy trong cuộc biểu tình bạo lực. Ảnh: CNN

Tình trạng bất ổn xảy ra vài tuần trước cuộc tổng tuyển cử vào ngày 29-10 sau khi nhà lập pháp chống Hồi giáo Geert Wilders rút đảng của mình khỏi liên minh cầm quyền do tranh cãi về các động thái hạn chế nhập cư.

Iraq thúc đẩy các dự án điện mặt trời

Iraq đang thúc đẩy một số dự án điện mặt trời, một phần trong những nỗ lực của chính phủ, nhằm mở rộng sản xuất năng lượng tái tạo và đáp ứng nhu cầu điện của nước này.

Nhà máy điện mặt trời ở Karbala có công suất 300MW. Ảnh: aljazeera

Nhà máy điện mặt trời quy mô công nghiệp đầu tiên của Iraq, đặt tại vùng sa mạc rộng lớn thuộc tỉnh Karbala, dự kiến khánh thành vào ngày 21/9, với công suất tới 300 MW. Một dự án khác đang được xây dựng tại tỉnh Babil có công suất 225 MW, trong khi dự án 1.000 MW tại tỉnh Basra cũng sắp được khởi công.

Iraq thúc đẩy năng lượng tái tạo nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn cung từ Iran. Ảnh: aljazeera

Thứ trưởng Bộ Điện lực Iraq Adel Karim cho biết, Iraq hiện có các dự án điện mặt trời với tổng công suất 12.500 MW đang được triển khai, trong quá trình phê duyệt hoặc đàm phán. Ngoại trừ khu vực bán tự trị Kurdistan ở miền Bắc, các dự án này có thể cung cấp tới 20% tổng nhu cầu điện của cả nước.