Tin thế giới sáng 20-9: Trump-Tập sắp gặp nhau tại APEC

(GLO)- Mỹ-Trung duyệt thỏa thuận về TikTok, Trump-Tập sắp gặp nhau tại APEC, Ukraine phá hủy phương tiện của Nga trên Biển Đen, EU đề xuất cấm nhập khẩu khí đốt Nga trong gói trừng phạt mới nhất, ... là những tin thế giới nổi bật sáng 20-9-2025.

Mỹ-Trung duyệt thỏa thuận về TikTok, Trump-Tập sắp gặp nhau tại APEC

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có cuộc điện đàm “rất hiệu quả” với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 19/9, trong đó việc phê duyệt thỏa thuận về TikTok.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: "Tôi vừa kết thúc một cuộc điện đàm rất hiệu quả với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Chúng tôi đã đạt được tiến triển về nhiều vấn đề rất quan trọng, bao gồm thương mại, fentanyl, yêu cầu phải chấm dứt chiến tranh giữa Nga và Ukraine, và việc phê duyệt thỏa thuận TikTok.”

Lãnh đạo Mỹ - Trung duyệt thỏa thuận về TikTok, sắp gặp nhau tại APEC. Ảnh: Bloomberg

Tổng thống Trump cho biết ông sẽ gặp Chủ tịch Tập tại hội nghị cấp cao APEC ở Hàn Quốc, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10, và ông sẽ đến Trung Quốc vào năm sau.

Theo một tuyên bố do Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố, trong cuộc điện đàm hôm nay, Chủ tịch Tập Cận Bình đã kêu gọi Tổng thống Trump tránh áp đặt "các biện pháp hạn chế thương mại đơn phương" đối với Trung Quốc. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, hai nhà lãnh đạo đã có "cuộc trao đổi thẳng thắn và sâu sắc"./.

Ukraine phá hủy phương tiện của Nga trên Biển Đen

Cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR) ngày 19/9 thông báo đơn vị này đã thực hiện cuộc đột kích vào ban đêm lên mũi Tendra, một dải đất hẹp dài 65km ở phía bắc Biển Đen.

Theo tờ Kyiv Independent, các binh sĩ từ Trung tâm Tác chiến Hàng hải "Viking" của Ukraine đã tiến hành cuộc đổ bộ ban đêm lên mũi Tendra, và rải mìn dọc theo mũi đất. Tuy nhiên, ngày chính xác tiến hành nhiệm vụ không được tiết lộ. Kết quả, một xe đa dụng bánh xích DT-10 Vityaz của Nga đã bị phá hủy.

Video: Kyiv Independent

DT-10 Vityaz là xe vận tải bánh xích, chạy được trên mọi địa hình, và được Nga sử dụng để vận chuyển binh sĩ, vũ khí, và vật tư đến các vị trí tiền tuyến.

Cũng theo HUR, đây không phải là lần đầu tiên Ukraine tiến hành chiến dịch trên mũi Tendra. Vào tháng 7, các lực lượng Ukraine được cho đã phá hủy vũ khí và tiêu diệt binh sĩ Nga trong một chiến dịch tác chiến.

'Siêu súng cối' của Nga bắn phá điểm phòng thủ của Ukraine ở Pokrovsk

Để có thể nhanh chóng vô hiệu hóa các tòa nhà được phía Ukraine dùng làm điểm phòng ngự, quân đội Nga đã điều động "siêu súng cối" 2S4 Tyulpan.

Theo thông tin do kênh truyền hình quân sự Zvezda đăng tải, trong quá trình tác chiến ở mặt trận Pokrovsk, miền đông Ukraine, Cụm quân Trung tâm của Nga đã gặp phải một số khó khăn khi binh sĩ đối phương ẩn nấp bên trong nhiều tòa nhà cao tầng và cản bước tiến của họ.

Cối 2S4 khai hỏa vào điểm phòng thủ của quân Ukraine. Video: Zvezda TV

“Chỉ cần một vài phát bắn là đủ để vô hiệu hóa mục tiêu. Sau đó, kíp tác chiến của súng cối tự hành 2S4 Tyulpan đã rời vị trí khai hỏa để tránh bị đối phương phản pháo. Đồng thời, các đơn vị trinh sát đường không cũng được bố trí để bảo vệ nhóm lính điều khiển súng cối 2S4 khỏi máy bay không người lái (UAV) của đối phương”, trích đoạn thông cáo của quân đội Nga.

2S4 Tyulpan (hoa Tulip) do Liên Xô thiết kế và phát triển vào cuối thập niên 1960. Sau một số chỉnh sửa, khí tài này được quân đội Liên Xô đưa vào biên chế chính thức vào năm 1972. Trên khung gầm của 2S4 được lắp đặt pháo cối M240 có chiều dài nòng 5,34m. Tầm bắn của 2S4 với đạn cối thông thường đạt 9,6km và 18km với đạn tăng tầm. Khả năng nâng góc nòng của 2S4 nằm trong khoảng 50°-80°.

Estonia cáo buộc ba tiêm kích MiG-31 của Liên bang Nga xâm phạm không phận

Ba tiêm kích MiG-31 của Nga xâm nhập không phận Estonia. Ảnh: The Sun

Estonia đã triệu tập đại biện Liên bang Nga vào ngày 19/9 sau khi ba tiêm kích MiG-31 của Moscow xâm nhập không phận quốc gia vùng Baltic này trong vòng 12 phút. Vụ việc xảy ra trên Vịnh Phần Lan. Lực lượng Phòng vệ Estonia đã xác nhận vụ vi phạm này.

Theo Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna, “trong năm nay Liên bang Nga đã vi phạm không phận Estonia bốn lần, vốn dĩ điều này đã không thể chấp nhận. Nhưng vụ xâm nhập hôm nay, với ba tiêm kích bay vào không phận của chúng tôi, là hành động ngạo mạn chưa từng có”.

Bộ Ngoại giao Estonia cho biết họ đã trao công hàm cho Moscow để phản đối chính thức về vụ việc này.

EU đề xuất cấm nhập khẩu khí đốt Nga trong gói trừng phạt mới nhất

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 19/9 công bố đề xuất gói trừng phạt thứ 19 nhằm vào Nga, tập trung vào lĩnh vực năng lượng và tài chính, trong đó có lệnh cấm hoàn toàn nhập khẩu khí đốt hoá lỏng (LNG) từ Nga.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen. Ảnh: EC

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen phát biểu trong buổi họp báo ngày 19/9: “Nga đang thể hiện rõ sự coi thường của mình đối với ngoại giao và luật pháp quốc tế. Vì vậy, chúng tôi đang tăng áp lực với gói trừng phạt thứ 19 của chúng tôi, bao gồm năng lượng, dịch vụ tài chính và hạn chế thương mại.”

Một tàu Nga vận chuyển khí tự nhiên (LNG) neo tại cảng Barcelona, Tây Ban Nha (năm 2022). Ảnh: Reuters

Theo bà Ursula von der Leyen, EC đề xuất cấm nhập khẩu LNG của Nga vào thị trường châu Âu và khẳng định “đã đến lúc phải khóa vòi”.

Bên cạnh đó, đây sẽ là lần đầu tiên EU đưa các nền tảng giao dịch tiền mã hóa, cả tại Nga và ở các quốc gia trung gian — vào danh sách trừng phạt vì hỗ trợ Moscow né tránh lệnh cấm.

Gói trừng phạt mới hiện cần được 27 nước thành viên EU đồng thuận trước khi có hiệu lực./.

Mỹ tiêu diệt chỉ huy cấp cao của IS tại Syria

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) tuyên bố đã tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), trong một cuộc đột kích tại Syria diễn ra trong hôm qua (19/9).

Quân đội Mỹ ở Syria. Ảnh: The New York Times

Đối tượng bị tiêu diệt là Omar Abdul Qader. Việc tiêu diệt đối tượng này làm gián đoạn khả năng của tổ chức khủng bố IS trong việc lên kế hoạch và thực hiện các cuộc tấn công trong tương lai, đe dọa người Mỹ và các đối tác của nước này.

Omar Abdul Qader chỉ huy các hoạt động bên ngoài của tổ chức khủng bố IS. Đối tượng này bị cáo buộc liên quan đến vụ đánh bom Đại sứ quán Iran tại Lebanon, cũng như lên kế hoạch cho các hoạt động khác tại Mỹ và châu Âu.