Nga dồn 150.000 quân quyết chiến tại “pháo đài” Pokrovsk

(GLO)- Khi tập trung khoảng 150.000 binh sĩ vào Pokrovsk, Nga không chỉ tìm kiếm một chiến thắng quân sự, mà còn theo đuổi một thông điệp chính trị, họ sẵn sàng “tất tay” để xoay chuyển cục diện chiến trường miền Đông Ukraine.

Pokrovsk-“pháo đài miền Đông” và tính toán chiến lược

Pokrovsk không phải một thành phố lớn, nhưng vị trí của nó trên bản đồ Donetsk khiến nơi đây trở thành điểm then chốt. Kiểm soát Pokrovsk đồng nghĩa mở ra hành lang để tiến sâu vào trung tâm Donetsk, tạo bàn đạp cho Moskva gây sức ép lớn hơn với Kiev. Vì thế, việc Nga điều động tới 150.000 quân, tăng mạnh so với 100.000 quân chỉ một tháng trước cho thấy họ đang muốn tạo một “bước ngoặt” chiến trường.

Binh sĩ Ukraine ở Pokrovsk. Ảnh: AFP

Với Ukraine, Pokrovsk không chỉ là phòng tuyến mà còn là biểu tượng của sự kháng cự. Kiev đã điều động những đơn vị tinh nhuệ như Quân đoàn “Azov” số 1 hay Lữ đoàn “Kholodnyi Yar” số 93 để chặn đà tiến công. Các đơn vị này đã sử dụng UAV, pháo binh và cả robot mặt đất gắn súng máy nhằm tái chiếm một số làng mạc quanh Dobropillia. Những nỗ lực này phản ánh rõ quyết tâm giữ bằng được “pháo đài miền Đông”.

Tuy nhiên, địa hình và thời tiết lại không đứng về phía bên nào. Những cánh đồng trống trải, mưa bùn nặng nề khiến cả Nga lẫn Ukraine đều khó triển khai xe cơ giới. Theo nhận định của cựu binh Anh Shaun Pinner, “môi trường như vậy không cho phép một cuộc tiến công nhanh hay gọn gàng”. Điều này lý giải vì sao, dù Nga tập trung quân lớn, chiến sự vẫn kéo dài trong thế giằng co.

UAV, hậu cần và thế trận tiêu hao

Nếu như giai đoạn đầu xung đột, pháo binh là “vua chiến trường”, thì nay UAV đã chiếm vai trò trung tâm. Nga liên tục tung các nhóm bộ binh nhỏ thăm dò phòng tuyến rồi mở đợt tấn công bằng xe máy dưới sự yểm trợ của UAV trinh sát. Ukraine đáp trả bằng UAV cảm tử và UAV trinh sát tầm xa, thậm chí tấn công mục tiêu cách tiền tuyến tới 20 km.

Tại Pokrovsk, tình hình được mô tả như một "cối xay thịt". Ảnh: TST

Song, điểm yếu của Kiev đang ngày càng lộ rõ: thiếu hụt UAV và khó khăn hậu cần. Các binh sĩ than phiền rằng kho FPV gần như trống rỗng, mỗi kíp chỉ được phát tối đa 25 chiếc mỗi ngày. Thậm chí, khoảng 60% số UAV mua theo hợp đồng nhà nước bị trục trặc khi ra chiến trường. Ngược lại, Nga có lợi thế sản xuất hàng loạt, khiến “bầu trời tiền tuyến rợp UAV Nga”, theo lời binh sĩ Ukraine.

Hậu cần cũng trở thành “mặt trận ngầm” quyết định. Các UAV Rubicon tinh nhuệ của Nga đã đánh phá các trung tâm hậu cần Pokrovsk-Kostiantynivka làm gián đoạn chuỗi tiếp vận của Ukraine. Chính vì thế, Kiev phải tận dụng robot mặt đất để vận chuyển hàng hóa, giảm rủi ro cho binh sĩ. Một binh sĩ Ukraine nói thẳng với The Times: “Đây là cuộc chiến về hậu cần ở Pokrovsk”.

Điều đáng chú ý là chiến tranh tiêu hao đang bộc lộ rõ hơn bao giờ hết. Thay vì những cú đột phá nhanh, cả hai bên buộc phải dốc sức vào UAV, đạn pháo và tiếp vận. Điều này có thể biến Pokrovsk thành một “cối xay thịt” mới, tương tự Bakhmut trước đây.

Hệ lụy nhân đạo và thông điệp chính trị

Cái giá phải trả không chỉ là quân sự. Ngày 16-9, Kiev buộc phải sơ tán 18 khu định cư tại tỉnh Dnipropetrovsk giáp vùng giao tranh. Nga tuyên bố đã kiểm soát ít nhất 10 khu dân cư, đồng thời khẳng định khiến đối phương mất hơn 1.400 binh sĩ chỉ trong một ngày. Dù chưa được kiểm chứng độc lập, con số này phản ánh mức độ khốc liệt của trận chiến.

Tình hình Pokrovsk hiện tại. Ảnh: ISW

Với Nga, một chiến thắng ở Pokrovsk sẽ mang ý nghĩa vượt xa tầm chiến thuật. Nó sẽ chứng minh khả năng phá vỡ phòng tuyến dày đặc của Ukraine, đồng thời củng cố thông điệp rằng Moskva sẵn sàng đẩy xung đột sang giai đoạn quyết liệt hơn. Với Ukraine, giữ vững Pokrovsk là cách khẳng định sức kháng cự và giữ niềm tin từ phương Tây.

Trong bối cảnh đó, Pokrovsk không chỉ là cuộc đối đầu trên chiến trường, mà còn là “ván cược” chính trị. Bất kể bên nào kiểm soát thành phố này, kết quả sẽ tác động lớn đến cục diện chiến tranh, cũng như tương lai của các vòng đàm phán hòa bình vốn đang đình trệ.