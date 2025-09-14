Tin thế giới sáng 14-9: UAV cảm tử của Nga phá hủy lựu pháo M119 của Ukraine

(GLO)- UAV cảm tử của Nga phá hủy lựu pháo M119 của Ukraine, Nhà ngoại giao Mỹ sang Israel thảo luận về vụ không kích vào Qatar, Trung Quốc bất ngờ điều tra chống bán phá giá với chip Mỹ... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng nay 14-9.

UAV cảm tử của Nga phá hủy lựu pháo M119 của Ukraine

Quân đội Nga mới đây công bố video cho thấy UAV Lancet của lực lượng này đã bắn nổ một khẩu lựu pháo M119 của Ukraine ở tiền tuyến Dnipropetrovsk.

UAV cảm tử Nga bắn nổ lựu pháo M119 của Ukraine ở tiền tuyến. Video: Zvezda

Bộ Quốc phòng Nga cho biết: "Đơn vị trinh sát của nhóm tác chiến Vostok đã phát hiện ra một kíp pháo binh của đối phương đang ẩn náu trong một cánh rừng gần làng Novogrigorovka. Sau khi xác định được vị trí chính xác, UAV cảm tử Lancet đã được triển khai để phá hủy mục tiêu."

Báo cáo sau đó xác nhận, khí tài của Ukraine bị loại bỏ là lựu pháo M119 do Mỹ viện trợ.

Nhà ngoại giao Mỹ sang Israel thảo luận về vụ không kích vào Qatar

Nhà ngoại giao hàng đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Marco Rubio, đã đến Israel trong bối cảnh căng thẳng với các đồng minh của Washington tại Trung Đông liên quan đến vụ không kích của Israel nhằm vào các thủ lĩnh Hamas ở Qatar và việc Tel Aviv mở rộng các khu định cư ở Bờ Tây.

Nhà ngoại giao Marco Rubio phát biểu với phóng viên trước khi lên đường sang Israel. Ảnh: Reuters

Phát biểu với các phóng viên trước khi khởi hành, ông Rubio tái khẳng định rằng Mỹ và Tổng thống Donald Trump không hài lòng về các cuộc không kích này. Ông Rubio cho biết mối quan hệ của Mỹ với Israel sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng ông sẽ thảo luận với phía Israel về những ảnh hưởng của cuộc không kích, bao gồm việc yêu cầu Hamas thả các con tin, giải giáp vũ khí đối với lực lượng này và chấm dứt chiến tranh ở Gaza.

"Vẫn còn 48 con tin xứng đáng được thả ngay lập tức. Và sau đó vẫn còn những công việc khó khăn, đó là tái thiết Gaza để làm sao mang lại cho người dân cuộc sống mà họ đều mong muốn", ông Rubio nói.

Theo chính quyền địa phương, chiến dịch kéo dài gần hai năm của Israel đã khiến hơn 64.000 người thiệt mạng tại Gaza. Nó đã gây ra nạn đói và dẫn đến những cáo buộc rằng Israel đang phạm tội diệt chủng.

Chiến dịch của Israel bị cáo buộc gây ra nạn đói tại Gaza. Ảnh: Internet

Qatar tổ chức Hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp Ả rập-Hồi giáo

Cố vấn Thủ tướng kiêm Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar, ông Majid bin Mohammed Al Ansari, cho biết Doha sẽ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp Ả rập-Hồi giáo vào ngày 15/9 nhằm thảo luận về những diễn biến gần đây trong khu vực.

Qatar sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh Ả rập-Hồi giáo để thảo luận về vụ không kích của Israel nhằm vào Doha hôm 9/9. Ảnh: gulf-times

Phát biểu với hãng thông tấn Qatar, Bộ trưởng Al Ansari cho biết hội nghị thượng đỉnh sẽ thảo luận về dự thảo tuyên bố liên quan đến vụ không kích của Israel nhằm vào Doha hôm 9/9. Dự thảo này sẽ được đệ trình từ cuộc họp trù bị của các Bộ trưởng Ngoại giao Ả rập và Hồi giáo, dự kiến diễn ra hôm nay.

Trung Quốc bất ngờ điều tra chống bán phá giá với chip Mỹ ngay trước vòng đàm phán thương mại thứ 4

Hôm nay (14-9), Mỹ và Trung Quốc sẽ bước vào vòng đàm phán thương mại thứ 4, dự kiến diễn ra tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha. Tuy nhiên, ngay trước thềm cuộc gặp, Bắc Kinh bất ngờ thông báo tiến hành cuộc điều tra chống bán phá giá đối với các chip mạch tích hợp tương tự nhập khẩu từ Mỹ, đồng thời khởi động cuộc điều tra chống phân biệt đối xử đối với chính sách thương mại của Mỹ liên quan đến chip.

Trong một tuyên bố riêng, bộ này thông tin: "Bằng chứng sơ bộ do bên nộp đơn cung cấp cho thấy khối lượng nhập khẩu các sản phẩm của Mỹ nằm trong phạm vi điều tra đã tăng 37% từ năm 2022-2024, nhưng giá nhập khẩu trong cùng giai đoạn lại giảm 52%. Điều này đã làm giảm và kìm hãm giá bán sản phẩm trong nước, gây thiệt hại cho sản xuất và hoạt động của các ngành công nghiệp nội địa".

Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, Mỹ đã áp một loạt biện pháp hạn chế đối với Trung Quốc trong những năm gần đây liên quan đến lĩnh vực chip, gồm cả các cuộc điều tra phân biệt đối xử về thương mại và kiểm soát xuất khẩu. Bộ này nói rằng những hành động "bảo hộ" như vậy bị nghi ngờ là phân biệt đối xử với Trung Quốc và nhằm kìm hãm sự phát triển của các ngành công nghiệp công nghệ cao của Trung Quốc, chẳng hạn như chip máy tính tiên tiến và trí tuệ nhân tạo (AI).

Vòng đàm phán thương mại thứ tư giữa Mỹ và Trung Quốc dự kiến diễn ra từ ngày 14-17/9.

Nepal ấn định ngày tổ chức Tổng tuyển cử

Tổng thống Nepal Ram Chandra Paudel ngày 13-9 thông báo, cuộc Tổng tuyển cử tại nước này sẽ được tổ chức trong vòng 6 tháng nữa, tức là vào ngày 5-3-2026.

Cuộc sống bình thường trở lại với thủ đô Kathmandu, Nepal (ngày 13-9). Ảnh: ANI

Tổng tuyển cử sẽ giúp bầu chọn ra Quốc hội mới, và sau đó là một Chính phủ mới cho quốc gia Nam Á, sau khi các cuộc biểu tình “Thế hệ Z” tuần qua đã buộc Thủ tướng KP Sharma Oli phải từ chức, Quốc hội Nepal giải tán.

Tây Ban Nha: Nổ lớn tại quán cà phê ở thủ đô Madrid, 21 người bị thương

Chiều ngày 13-9 (giờ địa phương), một vụ nổ xảy ra tại một quán cà phê ở thủ đô Madrid của Tây Ban Nha đã khiến 21 người bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng.

Một người dân sống tại khu vực này cho biết: “Chúng tôi đang ở nhà và cảm thấy tiếng nổ, chúng tôi chạy ra ngoài ngay lập tức... Cảnh tượng hoàn toàn hỗn loạn."

Các lực lượng ứng phó thu dọn hiện trường sau vụ nổ tại quán cà phê ở thủ đô Madrid, Tây Ban Nha. Video: Reuters

Truyền thông Tây Ban Nha đưa tin rằng rò rỉ khí gas đã gây ra vụ nổ. Tuy nhiên, bà Inmaculada Sanz, quan chức phụ trách an ninh và các trường hợp khẩn cấp tại tòa thị chính Madrid, cho biết “còn quá sớm để xác định nguyên nhân”.

Chó nghiệp vụ và máy bay không người lái đã được triển khai để hỗ trợ công tác ứng phó. Bà Sanz cho biết cư dân của chín căn nhà thuộc tòa nhà bị sập "sẽ phải di dời ít nhất vài ngày.