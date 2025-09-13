Tin thế giới sáng 13-9: NATO tăng cường phòng thủ sườn phía đông của châu Âu

(GLO)- NATO tăng cường phòng thủ sườn phía đông của châu Âu; UAV Ukraine tấn công cảng dầu lớn nhất của Nga, thiêu rụi tàu và trạm bơm, Nepal có nữ thủ tướng lâm thời; Nghị quyết về Nhà nước Palestine không có Hamas... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng nay, ngày 13-9-2025.

NATO tăng cường phòng thủ sườn phía đông của châu Âu

Hôm 12-9, NATO đã công bố kế hoạch tăng cường phòng thủ sườn phía đông của châu Âu, hai ngày sau khi Ba Lan bắn hạ UAV xâm nhập không phận.

Quan chức quân sự hàng đầu của NATO, Tư lệnh Tối cao Liên minh Châu Âu Alexus Grynkewich, một vị tướng Không quân Mỹ, cho biết đây là một hoạt động linh hoạt để củng cố hàng phòng thủ dọc theo toàn bộ sườn phía đông của NATO, trải dài từ các quốc gia Baltic ở phía bắc đến Romania và Bulgaria ở phía nam.

NATO đã công bố kế hoạch tăng cường phòng thủ sườn phía đông của châu Âu. Ảnh: Reuters

Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết các đồng minh, bao gồm Đan Mạch, Pháp, Anh và Đức, đã cam kết tham gia nhiệm vụ. Những khí tài được sử dụng trong nhiệm vụ này gồm hai máy bay chiến đấu F-16 và tàu khu trục từ Đan Mạch, ba máy bay chiến đấu Rafale từ Pháp và bốn máy bay phản lực Eurofighter từ Đức. Tây Ban Nha và Anh cho biết họ sẽ sớm đóng góp.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đứng trước các máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Ba Lan khi ông tổ chức họp báo về mối đe dọa từ UAV Nga tại Căn cứ Không quân Chiến thuật số 32 ở Lask, ngày 11 -9-2025. Ảnh: Reuters

Cùng ngày, Ba Lan đã bác bỏ ý kiến của Tổng thống Mỹ Trump rằng vụ việc có thể là một sự nhầm lẫn. Warsaw miêu tả vụ việc là một nỗ lực của Nga nhằm kiểm tra khả năng ứng phó của Ba Lan và NATO, bày tỏ hy vọng Washington sẽ hành động để thể hiện sự đoàn kết với đồng minh thân cận. Ngay sau đó, Mỹ đã cùng các đồng minh phương Tây ra một tuyên bố để bày tỏ mối quan ngại về vụ xâm nhập của máy bay không người lái và cáo buộc Nga vi phạm luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hiệp quốc.

UAV Ukraine tấn công cảng dầu lớn nhất của Nga, thiêu rụi tàu và trạm bơm

UAV của Lực lượng An ninh Ukraine đã tấn công Primorsk, cảng bốc dỡ dầu lớn nhất của Nga ở Biển Đen, gây thiệt hại cho Nga tới 41 triệu USD mỗi ngày.

Primorsk, cảng bốc dỡ dầu lớn nhất của Nga ở Biển Đen. Ảnh: Ukrinform

Cuộc tấn công diễn ra vào sáng 12/9, khiến việc bốc dỡ hàng hóa tại cảng Primorsk lần đầu tiên phải tạm dừng. Quan chức Nga tại khu vực xung quanh cảng xác nhận, một tàu và một trạm bơm đã bị thiêu rụi, nhưng không đề cập tới bất kỳ lệnh tạm dừng hoạt động nào.

Cột khói bốc lên từ phía cảng Primorsk sau vụ tấn công bằng UAV của Lực lượng an ninh Ukraine. Ảnh: BBC News

Theo tờ Kyiv Independent, Primorsk thuộc tỉnh Leningrad của Nga là điểm cuối cùng của hệ thống ống dẫn dầu mỏ Baltic và là trung tâm chính cho "đội tàu bóng tối" dỡ hàng. Moscow bị cáo buộc dùng đội tàu chở dầu cũ kỹ để bán dầu ra thị trường nước ngoài và né tránh các lệnh trừng phạt quốc tế. Theo cơ quan an ninh Ukraine, cảng Primorsk xử lý khoảng 60 triệu tấn dầu mỏ mỗi năm, tạo ra doanh thu khoảng 15 tỷ USD cho Nga.

Nepal có nữ thủ tướng lâm thời

Ngày 12-9, Cựu chánh án Tòa án Tối cao Sushila Karki đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng lâm thời Nepal, là nữ lãnh đạo đầu tiên của quốc gia Nam Á. Bà không phát biểu sau khi tuyên thệ.

Kiran Pokharel, phụ tá của Tổng thống, cho biết "một hội đồng bộ trưởng sẽ được thành lập sau, tiếp đó là triển khai tiến trình liên quan".

Bà Sushila Karki tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng lâm thời Nepal. Ảnh: Reuters

Tuy đã 73 tuổi, cựu chánh án Karki vẫn nhận được sự ủng hộ từ những người biểu tình trẻ tuổi vì mang quan điểm trung lập, không theo bất cứ đảng phái chính trị nào và mạnh tay chống tham nhũng. Bà được kỳ vọng có thể giúp Nepal thoát khủng hoảng, trong bối cảnh người dân Nepal đang bất bình với tầng lớp cầm quyền bị họ coi là tham nhũng và vô đạo đức.

Bà Karki đã thăng tiến từ một luật sư và thẩm phán khu vực lên chức chánh án Tòa án Tối cao cách đây 8 năm, là người phụ nữ duy nhất ở Nepal từng giữ chức vụ này.

Các cuộc biểu tình bạo loạn phản đối chính phủ Nepal bùng phát từ ngày 8/9 đã khiến 51 người chết và hơn 1.300 người bị thương.

Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết về Nhà nước Palestine không có Hamas

Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 12/9 đã bỏ phiếu thông qua 'Tuyên bố New York', một nghị quyết nhằm khôi phục giải pháp hai nhà nước giữa Israel và Palestine – với điều kiện không có sự tham gia của Hamas.

“Tuyên bố New York về giải pháp hòa bình cho vấn đề Palestine và việc thực hiện giải pháp hai nhà nước” do Pháp và Ả rập Xê út bảo trợ. Nghị quyết nhận được 142 phiếu thuận, 10 phiếu chống – trong đó có Israel và Mỹ – và 12 phiếu trắng. Trong nghị quyết, Đại hội đồng LHQ kêu gọi hành động tập thể nhằm chấm dứt chiến sự tại Gaza, tiến tới một giải pháp công bằng, hòa bình và bền vững, dựa trên việc thực hiện hiệu quả giải pháp hai nhà nước. Nghị quyết cũng nêu rõ Hamas phải chấm dứt kiểm soát Gaza, bàn giao vũ khí cho Chính quyền Palestine dưới sự tham gia và hỗ trợ quốc tế.

Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết về Nhà nước Palestine không có Hamas. Video: Reuters

Cuộc bỏ phiếu diễn ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh LHQ ngày 22/9 tại New York do Ả rập Xê út và Pháp đồng chủ trì, nơi Tổng thống Emmanuel Macron cam kết sẽ chính thức công nhận Nhà nước Palestine. Một số nhà lãnh đạo khác cũng tuyên bố sẽ công nhận Nhà nước Palestine tại hội nghị. Đây được coi là động thái gây sức ép với Israel nhằm chấm dứt chiến sự Gaza, bùng phát sau các vụ tấn công ngày 7/10/2023.

Triều Tiên sẽ công bố chính sách hạt nhân tại đại hội đảng sắp tới

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ trình bày chính sách phát triển vũ khí hạt nhân tại Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh: Reuters

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết đất nước sẽ trình bày chính sách cùng nhau phát triển vũ khí hạt nhân và sức mạnh quân sự trong cuộc họp quan trọng sắp tới của đảng cầm quyền.

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA, trong chuyến thị sát các trung tâm nghiên cứu vũ khí vào thứ Năm và thứ Sáu, ông Kim Jong-un cho biết "Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 9 sẽ đề xuất chính sách thúc đẩy đồng thời việc xây dựng lực lượng hạt nhân và lực lượng vũ trang thông thường trong lĩnh vực xây dựng quốc phòng.”

Hôm thứ Sáu, nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng đã giám sát một cuộc tập trận bắn đạn thật của quân đội Triều Tiên và thị sát một công trường xây dựng bệnh viện./.