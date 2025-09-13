Danh mục
Thế giới

Trung Quốc khánh thành cầu dây văng có nhịp chính dài nhất thế giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
QUANG KHOA (Tổng hợp)

(GLO)- Sau 6 năm xây dựng, cầu Changtai bắc qua sông Dương Tử đã chính thức khánh thành ngày 9-9 tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Công trình này lập nhiều kỷ lục thế giới.

Ngày 11-9, Trung Quốc thông báo cầu dây văng dài nhất thế giới thông xe tại tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc nối giữa hai thành phố Thường Châu và Thái Châu, rút ngắn thời gian di chuyển từ hơn 1 giờ xuống chỉ còn 20 phút.

cau-day-vang-thuong-thai-duong-tu.jpg
Cầu dây văng Thường Thái Dương Tử thông xe ngày 11-9. Ảnh: Xinhua

Cầu Trường Thái Dương Tử có tổng chiều dài 10,3 km, thiết kế 2 tầng, tích hợp đường cao tốc, đường sắt liên tỉnh và đường bộ địa phương. Nhịp chính bắc qua luồng tàu đạt 1.208 m, giữ kỷ lục thế giới cho cầu dây văng, trong khi hai nhịp phụ sử dụng kết cấu vòm thép dài 388 m. Trụ cầu cao 350 m, tương đương toàn nhà 120 tầng.

Sáng sớm 9-9, các kỹ sư đã bố trí 30 xe tải bốn trục nặng tổng cộng 1.200 tấn trên cả tầng đường cao tốc và tầng đường sắt - tương đương trọng lượng của 800 ô tô chở khách và giữ nguyên trong 8 giờ để ghi nhận phản ứng kết cấu. Để hạn chế ảnh hưởng của nhiệt độ đến kết cấu thép, toàn bộ thử nghiệm tải trọng được tiến hành vào ban đêm, với hơn 800 cảm biến theo dõi dịch chuyển ở cấp độ micromet.

Theo Cục Xây dựng giao thông Giang Tô - đơn vị phát triển dự án, quá trình kiểm định sẽ được tiến hành với các phương pháp khoa học nghiêm ngặt nhằm đánh giá toàn diện hiệu suất thực tế của cây cầu, từ đó cung cấp dữ liệu quan trọng cho việc vận hành an toàn lâu dài.

“Đây thực sự là một dự án tầm cỡ thế giới”, chỉ huy công trường Li Zhen thuộc Cục Xây dựng Công trình Giao thông tỉnh Giang Tô, cho biết. Ông nói nhịp chính được thiết kế dài để giảm thiểu tác động tới môi trường sinh thái và tuyến vận tải trên sông Dương Tử.

Nhà chức trách Trung Quốc cho biết: Đây là cây cầu vượt sông Dương Tử tích hợp đồng thời đường cao tốc, đường bộ thông thường và đường sắt liên thành phố trên cùng một cấu trúc, công trình được hoàn thành sau 6 năm xây dựng với nhiều kỹ thuật tiên tiến, giúp thúc đẩy tăng trưởng khu vực và thắt chặt quan hệ trong khu vực đồng bằng châu thổ sông Dương Tử.

Theo kế hoạch, cầu dây văng Trường Thái Dương Tử sẽ chính thức đưa vào sử dụng vào cuối năm 2025. Công trình được kỳ vọng sẽ thúc đẩy phát triển và kết nối trong vành đai kinh tế Trường Giang cũng như khu vực tam giác châu Trường Giang.

