Nga mở rộng kiểm soát Dnipropetrovsk, Ukraine tập kích dầu khí, Mỹ chuyển giao tên lửa ERAM

(GLO)- Ngày 7-9, chiến sự Nga-Ukraine leo thang: Nga kiểm soát thêm làng ở Dnipropetrovsk, trong khi Ukraine tập kích hạ tầng dầu khí tại Bryansk. Đồng thời, Mỹ công bố kế hoạch bàn giao tên lửa hành trình tầm xa ERAM cho Kiev, hứa hẹn thay đổi cán cân hỏa lực trên chiến trường.

Nga mở rộng kiểm soát tại Dnipropetrovsk

Theo kênh Zvezda, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát khu định cư Khoroshe, thuộc vùng Dnipropetrovsk. Thông cáo nhấn mạnh: “Các đơn vị thuộc Nhóm tác chiến miền Đông đã tiến hành tập kích nhiều cơ sở công nghiệp-quân sự của đối phương, đồng thời đẩy lùi lực lượng Ukraine ra khỏi làng Khoroshe”.

Giao tranh giữa Nga và Ukraine diễn ra ác liệt trên tiền tuyến. Ảnh: Ukrinform

Đây không phải là bước tiến duy nhất của Nga tại khu vực này. Trước đó ít ngày, Moscow cũng xác nhận đã kiểm soát làng Novoselovka, củng cố thêm hiện diện quân sự ở vùng giáp giới chiến lược. Trong vòng 24 giờ, quân đội Nga đã thực hiện nhiều cuộc không kích và pháo kích nhằm vào kho vũ khí, trung tâm hậu cần cũng như các tuyến hạ tầng giao thông quan trọng của Ukraine.

Truyền thông Kiev cho biết rạng sáng 7-9, Nga đã sử dụng UAV tập kích cây cầu bắc qua sông Dnipro ở thành phố Kremenchuk-một tuyến giao thông huyết mạch. Vụ tấn công gây hư hại nặng khiến cây cầu phải tạm ngừng lưu thông, gây ảnh hưởng tới hoạt động vận chuyển dân sự và quân sự của Ukraine.

Động thái dồn dập này cho thấy Nga đang tìm cách tạo thế áp đảo, đồng thời bóp nghẹt khả năng tiếp vận của đối phương ở mặt trận miền Đông.

Thủ đô Kiev của Ukraine trong một lần bị UAV Nga tập kích. Ảnh: Reuters

Ukraine phản công vào hạ tầng năng lượng Nga

Trong khi Nga gia tăng sức ép ở tiền tuyến, Ukraine lựa chọn chiến lược đánh sâu vào hạ tầng kinh tế-năng lượng của Nga. Chỉ huy lực lượng UAV Ukraine, ông Robert Brovdi xác nhận rằng, quân đội Kiev đã dùng UAV tập kích đường ống dẫn dầu Druzhba ở vùng Bryansk.

“Các vụ hỏa hoạn lớn bùng phát tại trạm bơm và kho chứa dầu, gây thiệt hại toàn diện cho tuyến ống”-ông Brovdi cho biết. Trước đó, ngày 6-9, lực lượng đặc nhiệm Ukraine cũng đã tấn công một cơ sở lọc dầu tại vùng Krasnodar Krai, gây ra nhiều vụ nổ liên tiếp.

Đường ống dẫn dầu Druzhba của Nga. Ảnh: Sputnik

Đường ống Druzhba còn gọi là “Tình hữu nghị”-một trong những tuyến cung cấp dầu thô quan trọng nhất của Nga cho châu Âu, nối sang Hungary và Slovakia. Từ tháng 8, tuyến này liên tục trở thành mục tiêu của UAV Ukraine khiến Hungary và Slovakia phản ứng gay gắt. Hai quốc gia EU này cáo buộc Kiev đe dọa trực tiếp đến an ninh năng lượng của họ, trong bối cảnh cả khu vực vẫn phụ thuộc một phần vào nguồn cung từ Nga.

Theo giới phân tích, việc Ukraine lựa chọn tấn công vào Druzhba và các cơ sở lọc dầu không chỉ nhằm gây tổn thất kinh tế mà còn tạo áp lực chính trị, buộc Nga phải phân tán nguồn lực bảo vệ hậu phương. Đồng thời, Kiev muốn tận dụng yếu tố “đòn bẩy năng lượng” để tác động đến sự thống nhất trong nội bộ Liên minh châu Âu.

Mỹ chuẩn bị chuyển giao tên lửa tầm xa

Cùng ngày, trang Aviation Week đưa tin Mỹ sẽ bàn giao cho Ukraine lô tên lửa hành trình tầm xa ERAM đầu tiên vào tháng 10 tới. Gói viện trợ ban đầu bao gồm 10 quả tên lửa thử nghiệm, trong khi 840 quả còn lại sẽ được chuyển giao dần đến tháng 10-2026.

ERAM là loại tên lửa hành trình phóng từ trên không, có tầm bắn tối đa khoảng 450 km và tốc độ lên tới Mach 3,5. Vũ khí này dự kiến được Ukraine tích hợp trên tiêm kích MiG-29, cho phép tiến hành các cuộc tấn công tầm xa vào các cơ sở quân sự, kho hậu cần và hạ tầng trọng yếu của Nga mà không cần bay sâu vào vùng kiểm soát phòng không đối phương.

Hình ảnh minh họa về tên lửa hành trình ERAM được phóng từ máy bay chiến đấu F-35. Nguồn: Boeing

Việc Mỹ quyết định bổ sung loại tên lửa mới cho thấy Washington tiếp tục duy trì cam kết hỗ trợ Kiev nâng cấp năng lực hỏa lực, bất chấp những lo ngại về leo thang xung đột. Đối với Ukraine, đây được xem là bước đệm quan trọng để mở rộng khả năng răn đe, đặc biệt trong bối cảnh Nga gia tăng tiến công trên nhiều hướng.

Những diễn biến ngày 7-9 phản ánh hai chiều hướng song song của cuộc chiến: Nga nỗ lực kiểm soát thêm lãnh thổ để tạo lợi thế chiến trường, trong khi Ukraine áp dụng chiến lược “đánh vào hậu phương” nhằm làm suy yếu nguồn lực kinh tế-năng lượng của Moscow.

Sự xuất hiện của tên lửa tầm xa Mỹ cung cấp cho Kiev trong thời gian tới nhiều khả năng sẽ khiến cục diện thêm căng thẳng, mở ra nguy cơ xung đột mở rộng cả về không gian địa lý lẫn cường độ tác chiến. Trong bối cảnh đó, triển vọng nối lại đối thoại hòa bình giữa hai bên càng trở nên xa vời.