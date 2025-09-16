(GLO)- Mỹ -Trung đạt thỏa thuận khung về TikTok, Mỹ cam kết ủng hộ Israel loại bỏ Hamas; UAV Ukraine tấn công "hạm đội bóng tối" của Nga; Nghi phạm để lại lời nhắn trước khi ám sát Charlie Kirk là những tin tức thế giới nổi bật sáng 16-9-2025.

Mỹ-Trung đạt thỏa thuận khung về TikTok, Trump và Tập sẽ điện đàm vào thứ Sáu

Các quan chức cấp cao Mỹ ngày 15/9 thông báo đã đạt được một thỏa thuận khung với Trung Quốc về việc chuyển giao quyền sở hữu ứng dụng TikTok sang một công ty do Mỹ kiểm soát. Đây là một phần trong vòng đàm phán rộng hơn về thuế quan và chính sách kinh tế vừa kết thúc tại Madrid (Tây Ban Nha).

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent phát biểu trước truyền thông sau cuộc gặp với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tại Madrid (Tây Ban Nha) ngày 15-9-2025. Ảnh: Reuters

Phát biểu trước báo giới sau vòng đàm phán, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, chi tiết thỏa thuận sẽ được làm rõ trong cuộc điện đàm dự kiến diễn ra cuối tuần này giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ông Bessent cũng cho biết: “Chúng tôi đã có những cuộc thảo luận rất tốt và sẽ tổ chức các cuộc đàm phán thương mại trong khoảng một tháng nữa, tại một địa điểm khác. Nhưng chắc chắn chúng tôi đã thảo luận về nhiều điều có thể làm trong tương lai."

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer trả lời câu hỏi của phóng viên vào ngày thứ 2 diễn ra vòng đàm phán thương mại Mỹ-Trung tại Madrid (Tây Ban Nha). Ảnh: Reuters

Còn theo Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer, thời hạn chót 17/9 có thể được gia hạn để TikTok hoàn tất các thủ tục.

Mỹ cam kết ủng hộ Israel loại bỏ Hamas

Ngày 15-9, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã cam kết “ủng hộ kiên định” Israel trong xung đột Gaza và kêu gọi loại bỏ hoàn toàn phong trào Hồi giáo Hamas.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ra tuyên bố chung sau cuộc hội đàm ngày 15-9. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại họp báo chung với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ở Jerusalem, ông Rubio cho biết: “Người dân Gaza xứng đáng có một tương lai tốt đẹp hơn nhưng tương lai đó không thể bắt đầu cho đến khi Hamas bị loại bỏ."

Quan chức ngoại giao hàng đầu nước Mỹ cũng xác nhận sự ủng hộ của xứ Cờ hoa đối với Israel trong cuộc xung đột ở Gaza. Trong khi đó, Thủ tướng Benjamin Netanyahu ca ngợi chuyến thăm của Ngoại trưởng Marco Rubio là “một thông điệp rõ ràng” về quan điểm này của Washington.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại cuộc họp báo chung. Ảnh: anews

Sau chuyến thăm Israel, ông Rubio sẽ đến Qatar. Ông đã kêu gọi Qatar tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong việc giải quyết xung đột ở Gaza, cho rằng điều này có thể giúp đạt được mục tiêu thả tất cả 48 con tin vẫn đang bị giam giữ ở Gaza, giải giáp Hamas và xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho người dân Gaza. Tuy nhiên, những phát biểu của ông bên cạnh Netanyahu cho thấy Washington hiện coi một giải pháp ngoại giao là không khả thi và đang ủng hộ kế hoạch của Israel về một chiến dịch quân sự lớn mới mà Netanyahu cho rằng sẽ nghiền nát Hamas một lần và mãi mãi.

UAV Ukraine tấn công "hạm đội bóng tối" của Nga

Chỉ trong vòng 72 giờ, St. Petersburg-thành phố biển Baltic của Liên bang Nga, trung tâm quan trọng thứ hai của đất nước-đã chứng kiến lực lượng đặc nhiệm Ukraine thiêu rụi các tàu chở dầu “bóng tối” cùng một nhà máy lọc dầu và phục kích một đoàn tàu chở nhiên liệu.

Báo The Kyiv Post đưa tin: Bắt đầu vào đêm 12/9, các đơn vị điều khiển thuộc Trung đoàn UAV số 14 của Ukraine phát động một trong những cuộc tập kích đường không bằng bầy đàn lớn nhất kể từ đầu cuộc xung đột với Nga. Trong bốn giờ tiếp theo, Ukraine đã phóng đi 220-230 thiết bị bay không người lái tầm xa nhằm vào nhiều mục tiêu khắp Liên bang Nga. Các UAV đã đánh trúng và làm hư hại hai tàu chở dầu khổng lồ đang neo tại bến Primorsk, cũng như hệ thống bơm dầu diesel lên một con tàu nhỏ hơn. Các tàu được xác định là “Kusto” treo cờ Sierra Leone, tải trọng 105.000 tấn, tàu “Cai Yun” treo cờ Sierra Leone, tải trọng 109.000 tấn; và tàu “Phosphor” treo cờ Hồng Kông (Trung Quốc), tải trọng 51.000 tấn.

Ukraine phóng hàng trăm UAV nhắm vào cảng Primorsk của Nga, gây ra vụ nổ tại các tàu chở dầu thuộc "hạm đội bóng tối". Ảnh: vietnam.vn

Hai đêm sau, vào ngày 14/9, Ukraine tiếp tục phóng 80-90 UAV nhắm vào nhiều mục tiêu trên khắp Liên bang Nga, trong đó ít nhất ba chiếc đánh trúng nhà máy lọc dầu Kirishi, cách St. Petersburg khoảng 100 km về phía Đông Nam. Ít nhất hai thiết bị bay không người lái đánh trúng tháp chưng cất chính và gây ra vụ nổ hình nấm lửa.

Hình ảnh vụ nổ tại một tháp chưng cất của nhà máy lọc dầu Kirishi. Ảnh: The Kyiv Independent

Trong một đòn khác nhắm vào hạ tầng năng lượng St. Petersburg, các lực lượng của Ukraine đã cho nổ một đoàn tàu chở đầy nhiên liệu đang chạy trên tuyến Orel–St. Petersburg vào đêm 13, rạng sáng 14-9. Vụ nổ làm tê liệt tuyến đường sắt huyết mạch hai chiều ít nhất 24 giờ.

Những toa tàu chở nhiên liệu bị trật bánh nằm ngang đường ray xe lửa ở quận Luga gần St. Petersburg, trong khi các nhân viên cứu hộ đang kiểm tra hiện trường. Ảnh: united24media

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố: “Biện pháp trừng phạt hiệu quả nhất, tác động nhanh nhất, chính là các vụ cháy tại nhà máy lọc dầu, cảng, kho dầu của Liên bang Nga."

Mỹ tuyến bố tấn công một tàu chở ma túy khác từ Venezuela

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai cho biết quân đội nước này đã thực hiện một cuộc tấn công vào một tàu bị cáo buộc là của băng đảng ma túy Venezuela đang trên đường đến Mỹ. Đây là cuộc tấn công thứ hai nhằm vào một tàu bị nghi ngờ chở ma túy trong những tuần gần đây.

Ông Trump cho biết ba người đàn ông đã thiệt mạng trong cuộc tấn công, đồng thời cho biết thêm rằng vụ việc xảy ra ở vùng biển quốc tế. Trong một bài đăng trên Truth Social, ông Trump viết: “Những băng đảng buôn bán ma túy cực kỳ bạo lực này đặt ra mối đe dọa đối với An ninh Quốc gia, Chính sách Đối ngoại và các Lợi ích quan trọng của Mỹ.” Bài đăng kèm theo một đoạn video dài gần 30 giây, với dòng chữ "Chưa được xác minh", cho thấy một con tàu trong vùng nước phát nổ.

Ảnh chụp màn hình từ video được đăng trên tài khoản X của Nhà Trắng vào ngày 15-9 năm 2025, mô tả những gì Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết là cuộc tấn công vào một tàu chở ma túy của Venezuela. Ảnh: Reuters

Cuộc tấn công mới nhất diễn ra trong bối cảnh quân đội Mỹ đang tăng cường hiện diện ở phía nam vùng Caribe. Ông Trump đã điều 10 máy bay chiến đấu F-35 đến Puerto Rico cùng bảy tàu chiến và một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Bộ truyền thông Venezuela chưa có bình luận nào về thông tin trên.

Nghi phạm để lại lời nhắn trước khi ám sát Charlie Kirk

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) tiết lộ nghi phạm sát hại nhà hoạt động Charlie Kirk đã đã tiết lộ kế hoạch của mình trong tin nhắn gửi bạn bè và bức thư tay để lại trong căn hộ.

Trong chương trình Fox News phát sóng ngày 15/9, Giám đốc FBI Kash Patel cho biết: Trước khi gây án, Robinson đã nhắn tin với một người bạn rằng mình "có cơ hội ám sát Charlie Kirk", đồng thời khẳng định "sẽ làm như vậy vì căm thù những gì Charlie đại diện".

Giám đốc FBI Kash Patel kế hoạch sát hại nhà hoạt động Charlie Kirk của nghi phạm Tyler Robinson. Ảnh: Fox News

FBI cũng phát hiện một bức thư tay với nội dung tương tự mà nghi phạm được cho là đã viết và để lại trong căn hộ riêng trước khi thực hiện vụ ám sát. Ông Patel cho hay bức thư đã bị hủy, nhưng các nhà điều tra đã thu thập được bằng chứng pháp y và có thể xác nhận nội dung thư thông qua nghiệp vụ thẩm vấn.