Tin thế giới sáng 15-9: Israel gia tăng tấn công Gaza trong chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ

(GLO)- Israel gia tăng tấn công Gaza trong chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ, Ukraine tiếp tục tấn công nhà máy lọc dầu Nga, Mỹ, Trung Quốc kết thúc ngày đàm phán đầu tiên về thương mại, TikTok... là những tin tức thế giới nổi bật trong sáng nay 15-9-2025.

Israel gia tăng tấn công Gaza trong chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ

Các lực lượng Israel đã phá hủy ít nhất 30 tòa nhà dân cư ở Thành phố Gaza và buộc hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa trong lúc Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio có chuyến thăm Tel Aviv để thảo luận về tương lai của cuộc xung đột.

Israel tiếp tục ném bom Thành phố Gaza trong ngày 14-9. Ảnh: Reuters

Israel cho biết họ đã hoàn thành năm đợt không kích vào Thành phố Gaza trong tuần qua, nhắm vào hơn 500 địa điểm, bao gồm các địa điểm trinh sát và bắn tỉa của Hamas, các tòa nhà có đường hầm và kho vũ khí. Các quan chức địa phương cho biết trong ngày 14-9, ít nhất 45 người đã thiệt mạng do hỏa lực của Israel trên khắp Dải Gaza. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố rằng việc tiêu diệt các thủ lĩnh Hamas tại Qatar sẽ mở đường cho việc chấm dứt xung đột Gaza và trả tự do cho con tin.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Israel, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã đến thăm địa điểm cầu nguyện của người Do Thái tại Bức tường phía Tây Jerusalem.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubia thăm Bức tường phía Tây Jerusalem. Ảnh: Reuters

Một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hoạt động thăm Bức tường phía Tây nhằm "tái khẳng định việc Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô vĩnh cửu của Israel". Trong chuyến công du này, ông Rubia cũng sẽ có cuộc hội đàm với Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

Ukraine tiếp tục tấn công nhà máy lọc dầu Nga

Ngày 14/9, Ukraine đã triển khai một đợt tấn công quy mô lớn với ít nhất 361 UAV nhắm vào lãnh thổ Nga. Ukraine khẳng định đây là “một đòn tấn công thành công”, song mức độ thiệt hại hiện chưa được kiểm chứng.

Nhà máy lọc dầu Kirishinefteorgsintez ở tỉnh Leningrad, một trong các mục tiêu trong cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine, ngày 14-9. Ảnh: KNIEF

Về phía Nga, Bộ Quốc phòng nước này cho biết toàn bộ số UAV của Ukraine, cùng 4 quả bom dẫn đường và 1 tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất đã bị hệ thống phòng không của Nga bắn hạ. Một trong các mục tiêu của cuộc tấn công là nhà máy lọc dầu Kirishinefteorgsintez, cơ sở lọc dầu lớn hàng đầu nước Nga với năng lực xử lý khoảng 17,7 triệu tấn dầu thô/năm, tương đương 6,4% tổng công suất lọc dầu toàn quốc.

Cảnh tượng nhà máy lọc dầu Kirishinefteorgsintez phát nổ và bốc cháy trong vụ tấn công do một tài khoản trên MXH X đăng tải. Video: Igor Sushko

Động thái xung đột leo thang mới này diễn ra trong bối cảnh Mỹ và các nước phương Tây đang tăng sức ép nhằm hạn chế nguồn thu tài chính từ năng lượng của Nga.

Romania triệu tập đại sứ Nga sau khi máy bay không người lái xâm phạm không phận

Ngày 14/9, Romania đã triệu tập đại sứ Nga tại thủ đô Bucharest sau UAV xâm phạm không phận nước này.

Chia sẻ thêm về thông tin, Bộ Quốc phòng Romania cho biết UAV bay qua các khu vực đông dân cư và không gây ra mối đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của người dân. Tuy nhiên, vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi Ba Lan, một đồng minh NATO tuyên bố đã bắn hạ UAV Nga vi phạm không phận nước này.

Hôm 13-9, Romania đã dùng tiêm kích F-16 để theo dõi UAV xâm nhập lãnh thổ nước này. Ảnh minh họa: AFP

Sau cuộc họp vào tối 14-9, Bộ Quốc phòng Romania ra tuyên bố phản đối mạnh mẽ đối với hành động vi phạm chủ quyền quốc gia. Tuyên bố cũng nhấn mạnh những sự cố như vậy sẽ làm leo thang căng thẳng và gây ra các mối đe dọa đối với an ninh khu vực.

Mỹ, Trung Quốc kết thúc ngày đàm phán đầu tiên về thương mại, TikTok

Các quan chức Mỹ và Trung Quốc đã kết thúc ngày đàm phán đầu tiên tại Madrid về mối quan hệ thương mại căng thẳng giữa hai nước, một hạn chót đang đến gần đối với ứng dụng TikTok của Trung Quốc, trong bối cảnh Washington yêu cầu các đồng minh áp thuế đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc do nước này mua dầu của Nga.

Vòng đàm phán thương mại thứ tư giữa Mỹ và Trung Quốc bắt đầu tại Madrid, Tây Ban Nha. Video: Reuters

Các cuộc đàm phán giữa các phái đoàn Mỹ và Trung Quốc tại trụ sở Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha đã kết thúc sau khoảng sáu giờ. Đây là lần thứ tư trong bốn tháng, hai bên gặp nhau tại các thành phố châu Âu để cố gắng cứu vãn mối quan hệ thương mại đang rạn nứt do các biện pháp thuế quan của Tổng thống Donald Trump.

Phái đoàn Mỹ và Trung Quốc tại cuộc họp đầu tiên của vòng đàm phán thứ tư. Ảnh: Reuters

Lần gặp gần nhất của họ tại Stockholm vào tháng 7 với kết quả là 90 ngày thỏa thuận đình chiến thương mại, qua đó giảm mạnh mức thuế trả đũa ba chữ số ở cả hai bên và khởi động lại dòng chảy khoáng sản đất hiếm từ Trung Quốc sang Mỹ. Tổng thống Trump đã chấp thuận gia hạn mức thuế quan 55% đối với hàng hóa Trung Quốc cho đến ngày 10 tháng 11.

Các chuyên gia thương mại dự đoán khả năng đạt được đột phá đáng kể trong các cuộc đàm phán lần này là rất thấp. Kết quả khả quan nhất có thể là gia hạn thời gian để ByteDance-chủ sở hữu ứng TikTok nổi tiếng của Trung Quốc-thoái vốn khỏi hoạt động tại Mỹ trước ngày 17-9.

Triều Tiên: Vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân là “không thể đảo ngược”

Sáng nay (15-9), Phái đoàn thường trực của Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc khẳng định vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của nước này là không thể đảo ngược, đồng thời lên án những tuyên bố "lỗi thời" của Mỹ về việc phi hạt nhân hóa.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát một cơ sở sản xuất vật liệu hạt nhân ngày 29-1-2025. Ảnh: KCNA

Phái đoàn thường trực của CHDCND Triều Tiên tại Văn phòng Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế tại Vienna cho biết: "Vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, vốn đã được quy định vĩnh viễn trong luật tối cao và cơ bản của nhà nước, đã trở nên không thể đảo ngược".

Trong khi chỉ trích việc Mỹ thúc đẩy phi hạt nhân hóa là một "hành động khiêu khích" can thiệp vào công việc nội bộ của mình, Bình Nhưỡng lại bảo vệ vũ khí hạt nhân của mình là "lựa chọn tất yếu" để bảo vệ đất nước khỏi các mối đe dọa hạt nhân từ Washington.