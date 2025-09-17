Tin thế giới sáng 17-9: Mỹ phê duyệt gói viện trợ vũ khí đầu tiên cho Ukraine

(GLO)- Israel không kích cảng Yemen để đáp trả Houthi; Mỹ phê duyệt gói viện trợ vũ khí đầu tiên cho Ukraine; Đề nghị án tử hình với nghi phạm ám sát nhà hoạt động Charlie Kirk, Tây Ban Nha vừa trải qua mùa Hè nóng kỷ lục,... là những tin tức quốc tế nổi bật sáng 17-9-2025.

Israel không kích cảng Yemen để đáp trả Houthi

Theo kênh truyền hình Al Masirah (có liên hệ với lực lượng Houthi ở Yemen), vào ngày 16-9, Israel đã tiến hành 12 cuộc tấn công nhắm vào cảng Hodeidah, khiến hàng chục dân thường thiệt mạng. Quân đội Israel tuyên bố đây là hành động đáp trả các hoạt động quân sự của Houthi.

Israel tấn công cảng Hodeidah. Ảnh: AP

Vài giờ trước cuộc tấn công vào thành phố ven biển Đỏ, người phát ngôn của quân đội Israel, ông Avichay Adraee, đã đăng trên mạng xã hội X một thông điệp bằng tiếng Ả Rập, kêu gọi mọi người và các tàu thuyền tại cảng Hodeidah sơ tán ngay lập tức.

Hai nguồn tin tại cảng Hodeidah cho biết các cuộc tấn công của Israel nhắm vào 3 cầu cảng đã được khôi phục sau các cuộc tấn công trước đó. Các cư dân địa phương nói rằng cuộc tấn công kéo dài khoảng 10 phút.

Sau các cuộc tấn công, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, nhấn mạnh Houthi sẽ phải nhận những đòn tấn công liên tiếp và trả giá đắt nếu họ tấn công Israel.

Mỹ phê duyệt gói viện trợ vũ khí đầu tiên cho Ukraine

Theo hãng tin Reuters, hôm 16/9, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã phê duyệt các gói viện trợ vũ khí đầu tiên của Mỹ cho Ukraine được tài trợ bởi các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ảnh minh họa: Một hệ thống phóng không Patriot được lắp đặt tại trung tâm quân sự Ukraine ở sân bay Rzeszow-Jasionka, Ba Lan, ngày 6-3-2025. Ảnh: The Kyiv Independent

Nguồn tin của Reuters cho biết: 4 gói viện trợ vũ khí đầu tiên của Mỹ cho Ukraine này được tài trợ bởi các đồng minh NATO.

Khoản viện trợ này sẽ là lần đầu tiên sử dụng Danh mục Yêu cầu ưu tiên của Ukraine (PURL)-một cơ chế tài chính mới được các thành viên NATO và Mỹ phát triển nhằm phối hợp và tài trợ cho những nhu cầu khẩn cấp nhất trên chiến trường của Kiev. Thông qua PURL, các đồng minh sẽ gộp các khoản đóng góp để mua vũ khí, đạn dược và trang thiết bị của Mỹ từ kho dự trữ. Theo các nguồn tin của Reuters, sáng kiến này có thể cuối cùng sẽ cung cấp lượng vũ khí trị giá tới 10 tỷ USD.

Lực lượng vũ trang Ukraine nã pháo về phía Nga tại vùng chiến sự Zaporizhzhia, ngày 20-8-2025. Ảnh: Reuters

Theo Báo The Kyiv Independent của Ukraine, hồi tháng 8, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đặt mục tiêu đảm bảo ít nhất 1 tỷ USD mỗi tháng từ các đồng minh để mua vũ khí sản xuất tại Mỹ.

Tổng thống Trump lần thứ hai thăm cấp nhà nước Vương quốc Anh

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đến Anh vào cuối ngày 16-9 trong chuyến thăm cấp nhà nước lần thứ hai chưa từng có tiền lệ. Dự kiến trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, hai quốc gia sẽ ký kết các thỏa thuận đầu tư, một sự đổi mới của "mối quan hệ đặc biệt" mà Thủ tướng Anh Keir Starmer mong muốn thúc đẩy.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và đệ nhất phu nhân hạ cánh xuống sân bay Standed ở London, chuẩn bị cho chuyến thăm cấp nhà nước thứ hai đến Vương quốc Anh. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent và Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves đã chủ trì các sự kiện trước khi Trump đến, công bố một "lực lượng đặc nhiệm xuyên Đại Tây Dương" nhằm tăng cường hợp tác giữa hai trung tâm tài chính lớn nhất thế giới. Tổng thống Trump sẽ được Vua Charles chào đón trong ngày 17-9, trong một sự kiện long trọng tại Lâu đài Windsor.

Trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, Mỹ và Anh sẽ ký kết nhiều thỏa thuận đầu tư. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Anh Starmer sẽ chuyển trọng tâm sang các vấn đề đối ngoại vào thứ Năm khi ông tiếp đón nhà lãnh đạo Mỹ tại dinh thự của ông ở vùng nông thôn Chequers.

Công tố viên đề nghị án tử hình với nghi phạm ám sát nhà hoạt động Charlie Kirk

Các công tố viên bang Utah (Mỹ) cho biết sẽ đề nghị án tử hình đối với nghi phạm ám sát nhà hoạt động Charlie Kirk-đồng minh của Tổng thống Trump.

Tyler Robinson-nghi phạm ám sát nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk. Ảnh: MẠNG XÃ HỘI

Công tố viên cũng tiết lộ một số bằng chứng chống lại nghi phạm, trong đó có các tin nhắn cho thấy nghi phạm dường như đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo bản ghi các tin nhắn mà công tố viên nộp lên tòa hôm 16-9, vào ngày xảy ra vụ xả súng, nghi phạm Tyler Robinson (22 tuổi) đã nhắn tin cho bạn cùng phòng, bảo người bạn này tìm một mảnh giấy dưới bàn phím.

Người bạn cùng phòng sau đó đã tìm thấy mảnh giấy, trên đó viết: “Tôi đã có cơ hội loại bỏ Charlie Kirk và tôi sẽ làm điều đó”.

“Không phải cậu làm chuyện đó chứ?” - bạn cùng phòng hỏi trong tin nhắn.

“Là tôi, tôi xin lỗi” - nghi phạm Robinson trả lời.

Khi bạn cùng phòng hỏi vì sao bắn ông Charlie Kirk, Robinson đáp: “Tôi đã chịu đủ sự thù hằn của ông ấy. Có những kiểu hận thù không thể dàn xếp”.

Biện lý Quận Utah - ông Jeffrey Gray cho biết văn phòng của ông đã kiện bảy cáo buộc tội danh chống lại nghi phạm, trong đó có cáo buộc giết người có tình tiết tăng nặng, cản trở công lý vì vứt bỏ bằng chứng và làm sai lệch nhân chứng khi yêu cầu bạn cùng phòng xóa các tin nhắn liên quan. Ông Gray nói ông đã quyết định đề xuất án tử hình “một cách độc lập, chỉ dựa trên bằng chứng, hoàn cảnh và tính chất của tội ác”.

Nghi phạm Tyler Robinson dự phiên tòa đầu tiên qua video trực tuyến. Ảnh: CBSnews

Một số chính trị gia, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã kêu gọi áp dụng án tử hình trong vụ này.

Thái Lan sắp có nội các mới với 7 thủ tướng

Ngày 16-9, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã trình danh sách thành viên nội các mới lên Hoàng gia phê chuẩn.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã đệ trình danh sách nội các mới. Ảnh: The Star

Danh sách gồm 36 thành viên; trong đó, Thủ tướng Anutin kiêm nhiệm Bộ trưởng Nội vụ; 7 Phó thủ tướng bao gồm ông Phipat Ratchakitprakarn (kiêm Bộ trưởng Giao thông Vận tải), ông Ekniti Nitithanprapas (kiêm Bộ trưởng Tài chính); ông Thammanat Prompao (kiêm Bộ trưởng Nông nghiệp và Hợp tác xã); ông Pattana Promphat (kiêm Bộ trưởng Y tế), ông Suchart Chomklin (kiêm Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường), ông Sophon Sarum và ông Bowornsak Uwanno.

Ngoài ra, còn có 17 bộ trưởng khác và 11 thứ trưởng.

Nội các mới của Thái Lan sẽ chính thức đảm nhiệm chức vụ sau khi được Hoàng gia phê chuẩn, dự kiến trong vài ngày tới.

Tây Ban Nha vừa trải qua mùa Hè nóng kỷ lục

Ngày 16/9, Cơ quan Khí tượng Quốc gia Tây Ban Nha cho biết, nước này vừa trải qua một mùa Hè nóng nhất từ trước đến nay và lập kỷ lục mới nhất trong chuỗi kỷ lục nhiệt độ toàn cầu.

Phát biểu tại buổi họp báo, Ruben del Campo-người phát ngôn của cơ quan trên cho biết, nhiệt độ trung bình trong mùa Hè vừa qua ở nước này ở mức 24,2 độ C, phá vỡ kỷ lục trước đó là 24,1 độ C được thiết lập năm 2022 và là con số cao nhất kể từ khi bắt đầu ghi nhận số liệu đo đạc từ năm 1961.

Du khách che dù trong lúc tham quan Quảng trường Plaza Mayor trong đợt sóng nhiệt ở Madrid, Tây Ban Nha, ngyaf 4-8-2025. Ảnh: Reuters

Cũng theo Cơ quan Khí tượng Quốc gia Tây Ban Nha, trong số 90 ngày hè, có tới 33 ngày ghi nhận nắng nóng, tức là cứ 3 ngày thì có 1 ngày trải qua nhiệt độ cực đoan. Đợt nắng nóng dài nhất trong mùa Hè vừa qua rơi vào tháng 8 và kéo dài tới 16 ngày, gây ra các vụ cháy rừng khiến 4 người thiệt mạng.