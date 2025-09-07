Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự - Sự kiện

Thời sự quốc tế

Thời sự trong nước Thời sự quốc tế

Zelensky từ chối đến Moscow, mời Putin đến Kiev: Biểu tượng đối thoại hay thông điệp cứng rắn?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHẠM NGỌC PHẠM NGỌC (tổng hợp)

(GLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin úp mở khả năng gặp lãnh đạo Ukraine, ông Volodymyr Zelensky khẳng định sẽ không đến Moscow, thậm chí còn mời ngược ông Putin tới Kiev. Lời mời khó xảy ra này gửi thông điệp chính trị mạnh mẽ, phản ánh cả tính toán chiến lược và những trở ngại trong đàm phán.

Động thái mang tính biểu tượng

Trong cuộc phỏng vấn với ABC News mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bác bỏ khả năng đến Moscow để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, với lý do “không thể bước vào thủ đô nước đang tấn công đất nước mình mỗi ngày bằng tên lửa”. Thay vào đó, ông mời ngược nhà lãnh đạo Nga đến Kiev.

1.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Getty

Lời mời của ông Zelensky diễn ra chỉ ít ngày sau khi ông Putin nói “không loại trừ” khả năng hội đàm với người đồng cấp Ukraine. Về mặt ngoại giao, động thái này có thể được xem như tín hiệu mềm dẻo. Tuy nhiên, với bối cảnh chiến sự, phần lớn giới quan sát coi đây là một tuyên bố mang tính biểu tượng nhiều hơn là thực tế.

Giới chuyên gia nhận định, phát biểu của ông Zelensky nhằm khẳng định Ukraine không phải bên đi cầu hòa. Giáo sư Michael Kimmage (Đại học Catholic, Mỹ) bình luận: “Đây là cách ông Zelensky nhấn mạnh rằng Nga mới là kẻ xâm lược, và nếu muốn đàm phán, chính Moscow phải nhượng bộ”.

Tiến sĩ Tatiana Stanovaya-nhà phân tích chính trị Nga, bổ sung rằng động thái này còn có tính toán đối nội. “Đối với người dân Ukraine, việc lãnh đạo sang Moscow sẽ bị coi là nhượng bộ. Trong khi đó, mời ông Putin đến Kyiv vừa bảo toàn hình ảnh cứng rắn, vừa cho thấy Ukraine không khước từ đàm phán nếu điều kiện an ninh được đảm bảo”-bà nhận xét.

Với phương Tây, đây là thông điệp rõ ràng rằng Kiev vẫn để ngỏ khả năng đối thoại, qua đó duy trì sự ủng hộ quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh gói viện trợ quân sự ngày càng chịu sức ép từ dư luận.

Thái độ dè dặt từ Moscow

Ở chiều ngược lại, Nga nhanh chóng hạ thấp kỳ vọng. Ngoại trưởng Sergey Lavrov khẳng định “chưa thể diễn ra” một cuộc gặp trực tiếp, đồng thời tái khẳng định chỉ đàm phán trên cơ sở “các thực tế trên chiến trường”-tức là giữ nguyên vùng lãnh thổ đang kiểm soát.

3.jpg
Binh sĩ Nga ở Zaporizhia. Ảnh: Reuters

Điện Kremlin cũng phủ nhận vai trò trung gian của Tổng thống Mỹ Donald Trump, dù ông này tuyên bố đang thúc đẩy cơ hội đối thoại. Thái độ dè dặt cho thấy Nga không muốn bị ràng buộc vào những khuôn khổ ngoại giao chưa mang lại lợi thế thực tế.

Theo Giáo sư Volodymyr Fesenko (Viện nghiên cứu Penta, Ukraine), bất kỳ cuộc đối thoại nào trong tương lai đều cần đến bên trung gian đáng tin cậy. “Thổ Nhĩ Kỳ từng đóng vai trò cầu nối năm 2022, hoặc các quốc gia trung lập như Áo, Thụy Sĩ có thể được cân nhắc. Nhưng hiện nay, chưa bên nào sẵn sàng vì lợi thế trên chiến trường chưa thay đổi rõ rệt”-ông nói.

Chuyên gia chiến lược Lawrence Freedman (King’s College London) nhấn mạnh thêm: “Đàm phán chỉ có ý nghĩa khi một hoặc cả hai bên thấy mình không thể cải thiện vị thế. Hiện tại, cả Nga và Ukraine đều tin rằng còn khả năng xoay chuyển tình thế”.

Tính toán trong bối cảnh chiến sự

Trong khi Ukraine tăng cường các đòn UAV tầm xa vào hạ tầng năng lượng Nga, Moscow lại dồn lực cho mặt trận Donetsk và Sumy. Đây là bức tranh chiến sự điển hình của một cuộc chiến tiêu hao, nơi đàm phán chỉ là “tín hiệu chiến lược” hơn là thực tế gần kề.

Việc ông Zelensky mời Putin đến Kiev có thể hiểu như một cách “chuyển áp lực” về phía Nga: nếu Moscow từ chối, họ bị coi là cứng rắn, không thiện chí; nếu chấp nhận, đó lại là hình ảnh Nga bước vào lãnh thổ đối phương-điều khó có thể xảy ra.

2.jpg
Giao tranh căng thẳng ở miền đông Ukraine. Ảnh: Reuters

Trong ngắn hạn, khó có khả năng xuất hiện một cuộc gặp thượng đỉnh. Nhưng về dài hạn, nhiều chuyên gia tin rằng đàm phán là không thể tránh khỏi. Khi cả hai bên phải gánh chịu chi phí chiến tranh ngày càng nặng nề, bàn đàm phán sẽ là lối thoát duy nhất dù không đồng nghĩa với một hiệp ước hòa bình toàn diện.

Thách thức lớn nhất vẫn là vấn đề lãnh thổ. Ukraine tuyên bố không từ bỏ bất kỳ vùng đất nào, trong khi Nga coi các khu vực sáp nhập là “không thể đảo ngược”. Do đó, kịch bản dễ xảy ra hơn là các thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, thay vì hòa bình bền vững.

Lời mời ngược của ông Zelensky gửi tới ông Putin không chỉ là một phát biểu trong phỏng vấn truyền thông, mà còn là đòn ngoại giao mang tính toán chiến lược. Nó vừa khẳng định lập trường kiên định của Kiev, vừa duy trì hình ảnh cởi mở trước cộng đồng quốc tế.

Trong thực tế, khoảng cách giữa hai bên còn rất xa. Nhưng phát biểu này cho thấy, ngay cả khi bom đạn chưa ngừng rơi, cuộc chiến ngôn từ và thông điệp chính trị vẫn là mặt trận không kém phần quyết liệt, định hình bức tranh đối thoại hay đối đầu trong tương lai.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Putin hé lộ với Trump: Sẵn sàng gặp Zelensky tại Moscow

Putin hé lộ với Trump: Sẵn sàng gặp Zelensky tại Moscow

(GLO)- Ngày 3-9, phát biểu tại Bắc Kinh sau lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẵn sàng tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Moscow, đồng thời tiết lộ đã báo tin cho cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng này.

Có thể bạn quan tâm

Mỹ tung “cú sốc thuế” 50% với Ấn Độ vì dầu Nga, thương mại song phương lao đao

Mỹ tung “cú sốc thuế” 50% với Ấn Độ vì dầu Nga, thương mại song phương lao đao

Thời sự quốc tế

(GLO)- Ngay sau nửa đêm 27-8 (giờ Mỹ), chính quyền Tổng thống Donald Trump áp mức thuế 50% với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ-mức cao kỷ lục tại châu Á. Quyết định này khiến New Delhi choáng váng, báo hiệu căng thẳng mới trong quan hệ song phương, giữa lúc dầu Nga vẫn là tâm điểm đối đầu.

Ukraine giành lại nhiều làng ở Donetsk, hòa đàm với Nga vẫn bế tắc

Ukraine giành lại nhiều làng ở Donetsk, hòa đàm với Nga vẫn bế tắc

Thời sự quốc tế

(GLO)- Ukraine tuyên bố tái kiểm soát một số làng ở Donetsk và nhận thêm viện trợ lớn từ phương Tây, trong khi triển vọng thượng đỉnh Nga-Ukraine vẫn xa vời. Giới quan sát nhận định cán cân quyền lực trên chiến trường cùng toan tính địa chính trị khiến tiến trình hòa bình ngày càng phức tạp.

Nga dùng chiến thuật “song kiếm hợp bích”, Mỹ kìm hãm bước tiến của Ukraine

Nga dùng chiến thuật “song kiếm hợp bích”, Mỹ kìm hãm bước tiến của Ukraine

Thời sự quốc tế

(GLO)- Nga đang khai thác chiến thuật kết hợp Su-35S và Su-34, tạo thế tấn công-phòng thủ linh hoạt trên bầu trời Ukraine. Trong khi Mỹ lại giới hạn Kiev sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS nhằm tránh nguy cơ xung đột lan rộng. Sự đối nghịch này phản ánh thế giằng co giữa chiến trường và bàn đàm phán.

Tối hậu thư từ Nhà Trắng buộc Tổng thống Putin phải tính toán lại

Tối hậu thư từ Nhà Trắng buộc Tổng thống Putin phải tính toán lại

Thời sự quốc tế

(GLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt trong hai tuần tới, có thể là gói trừng phạt hoặc thuế quan quy mô lớn nhằm vào Nga. Giới quan sát cho rằng đây là “tối hậu thư” của Washington, tiềm ẩn nguy cơ gây sốc cho Moscow nếu không đối thoại với Ukraine.

Chiến sự Zaporizhzhia leo thang: Nga mở rộng đột phá, Kiev lệnh tử thủ

Chiến sự Zaporizhzhia leo thang: Nga mở rộng đột phá, Kiev lệnh tử thủ

Thời sự quốc tế

(GLO)- Từ Pokrovsk đến Zaporizhzhia, tuyến phòng thủ Ukraine liên tục bị chọc thủng trước sức ép dồn dập của Nga. Kiev ra lệnh “tử thủ”, nhưng nhiều đơn vị rơi vào hỗn loạn, sĩ quan tháo chạy. Giới phân tích cảnh báo, nếu Zaporizhzhia thất thủ, cục diện chiến sự có thể nghiêng hẳn về phía Moscow.

Israel cảnh báo san phẳng Gaza, Liên Hiệp quốc tuyên bố nạn đói đã xảy ra

Israel cảnh báo san phẳng Gaza, Liên Hiệp quốc tuyên bố nạn đói đã xảy ra

Thời sự quốc tế

(GLO)- Tuyên bố cứng rắn của Israel về việc sẽ hủy diệt Gaza nếu Hamas không thả con tin càng khoét sâu mâu thuẫn khi chiến sự kéo dài gần 2 năm. Trong khi đó, Liên Hiệp quốc xác nhận nạn đói đã xảy ra, đặt dải đất này vào vòng xoáy thảm họa nhân đạo, đồng thời làm gia tăng sức ép ngoại giao quốc tế.

null