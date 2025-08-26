Ukraine giành lại nhiều làng ở Donetsk, hòa đàm với Nga vẫn bế tắc

(GLO)- Ukraine tuyên bố tái kiểm soát một số làng ở Donetsk và nhận thêm viện trợ lớn từ phương Tây, trong khi triển vọng thượng đỉnh Nga-Ukraine vẫn xa vời. Giới quan sát nhận định cán cân quyền lực trên chiến trường cùng toan tính địa chính trị khiến tiến trình hòa bình ngày càng phức tạp.

Kyiv phản công, Moskva đối diện sức ép mới

Ngày 25-8, Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi thông báo quân đội nước này đã giành lại quyền kiểm soát 3 ngôi làng Mykhailivka, Zelenyi Hai và Volodymyrivka ở phía đông Donetsk. Sau đó, Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine khẳng định thêm làng Novomykhailivka cũng đã nằm trong quyền kiểm soát của Kyiv, đồng thời xác nhận việc Nga rút quân khỏi khu vực.

Tổng Tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi (phải) trao giải thưởng cho một người lính Ukraine ở tiền tuyến tại tỉnh Donetsk nhân ngày độc lập Ukraine. Ảnh BỘ TỔNG THAM MƯU QUÂN ĐỘI UKRAINE/FACEBOOK

Dù vậy, ông Syrskyi thừa nhận chiến sự gần Pokrovsk vẫn “cực kỳ khó khăn” bởi Nga tập trung lực lượng chủ công tại đây. Cùng thời điểm, Ukraine mở rộng phạm vi tấn công bằng máy bay không người lái (UAV), nhắm vào cảng Ust-Luga và khu vực gần nhà máy điện hạt nhân Kursk khiến sân bay Pulkovo tại St. Petersburg phải tạm thời đóng cửa. Một chuyến bay du lịch Nga buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống Tallinn (Estonia) thay vì trở về St. Petersburg.

Các chuyên gia quân sự nhận định, việc Ukraine tăng cường tấn công bằng UAV vào lãnh thổ Nga phản ánh chiến lược “mở rộng mặt trận”, buộc Moskva phân tán nguồn lực phòng thủ. Điều này vừa gây áp lực tâm lý trong nước Nga, vừa tạo điều kiện cho Kyiv củng cố vị thế trên bàn đàm phán trong tương lai.

Hiện trường tan hoang ở một địa điểm thuộc khu vực Donetsk, Ukraine ngày 24-8-2025. Ảnh: AP

Đàm phán hòa bình: Tín hiệu trái chiều

Trên mặt trận ngoại giao, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, các quan chức Ukraine và Mỹ dự kiến sẽ gặp gỡ vào cuối tuần để thảo luận về khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Nga. Ông nhấn mạnh, gặp trực tiếp Tổng thống Vladimir Putin là “cách hiệu quả nhất để tiến về phía trước”.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cùng ngày khẳng định, Moskva đã đưa ra “nhượng bộ đáng kể”, song Washington vẫn cân nhắc áp thêm các lệnh trừng phạt nhằm gia tăng sức ép buộc Nga tiến tới hòa bình. Ngược lại, cựu Giám đốc CIA David Petraeus bày tỏ nghi ngờ về triển vọng đàm phán. Ông lập luận rằng phương Tây cần thay đổi cán cân chiến trường bằng cách gia tăng viện trợ, thậm chí tịch thu 300 tỉ USD dự trữ Nga bị đóng băng ở châu Âu để hỗ trợ Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin (từ trái sang). Ảnh: AFP

Trong khi đó, Trung Quốc ngày 25-8 lên tiếng phủ nhận thông tin sẽ đưa lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine, khẳng định lập trường “rõ ràng và nhất quán” là không can dự quân sự. Giới phân tích đánh giá, sự dè dặt của Moskva cùng tính toán lợi ích khác biệt của các cường quốc khiến triển vọng về một cuộc gặp Zelensky-Putin vẫn mờ mịt.

NATO rót thêm tiền, chiến sự khó dừng lại

Bất chấp những tín hiệu ngoại giao, NATO tiếp tục con đường gia tăng viện trợ quân sự. Chủ tịch Ủy ban quân sự của NATO Giuseppe Cavo Dragone cho biết, liên minh dự kiến chi thêm 50 tỉ USD hỗ trợ Ukraine trong năm nay, ngang bằng năm ngoái. Từ đầu năm, NATO đã phân bổ hơn 33 tỉ USD cho Kyiv và sẽ nâng tổng mức lên 50 tỉ USD vào cuối 2025.

Tổng thư ký NATO và Tổng thống Ukraine. Ảnh: NATO

Ông Dragone nhấn mạnh NATO “không hề bàn thảo” chuyện triển khai quân tới Ukraine, song sẽ tăng cường viện trợ nhằm ngăn Kyiv suy yếu. Cùng lúc, Na Uy công bố kế hoạch phân bổ 8,5 tỉ USD trong năm tới thông qua Chương trình Nansen, phần lớn dành cho mua sắm trang thiết bị quân sự.

Theo giới quan sát, sự hỗ trợ ngày càng lớn của phương Tây giúp Ukraine duy trì sức chiến đấu, nhưng cũng đồng nghĩa với việc chiến sự sẽ còn kéo dài. Khi chưa có thay đổi đột phá về cán cân lực lượng, khả năng đạt thỏa thuận hòa bình toàn diện là rất thấp.

Nhiều chuyên gia cảnh báo, nếu tình trạng “chiến tranh tiêu hao” tiếp diễn, cả Ukraine lẫn Nga đều phải trả giá lớn về nhân lực và kinh tế, trong khi châu Âu cũng chịu sức ép nặng nề về an ninh và năng lượng. Trong bối cảnh đó, dù các kênh đối thoại vẫn được duy trì, con đường dẫn tới hòa bình ở Ukraine tiếp tục là bài toán nan giải mà chưa bên nào có lời giải thỏa đáng.