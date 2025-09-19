Tin thế giới sáng 19-9: Tổng thống Trump tuyên bố bất ngờ về Tổng thống Putin và xung đột Nga-Ukraine

(GLO)- Mỹ-Anh ký gói thỏa thuận 340 tỷ USD, Tổng thống Trump tuyên bố bất ngờ về Tổng thống Putin và xung đột Nga-Ukraine, Ba Lan và Ukraine thành lập nhóm tác chiến UA, Houthi tiếp tục không khích Israel, ... là những tin tức quốc tế nổi bật sáng 19-9-2025.

Mỹ - Anh ký gói thỏa thuận 340 tỷ USD

Ngày 18-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Keir Starmer đã ký thỏa thuận hợp tác công nghệ, nhằm tăng cường hợp tác song phương trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), máy tính lượng tử và năng lượng hạt nhân.

Tổng thống Mỹ Donald Trum và Thủ tướng Anh Keir Starmer ký thỏa thuận hợp tác công nghệ. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại dinh thự mang tên Chequers ở Buckinghamshire ở Đông Nam nước Anh, Thủ tướng Starmer cho biết các thỏa thuận và cam kết đầu tư đã phá vỡ mọi kỷ lục từ trước đến nay, với tổng giá trị khoảng 250 tỷ bảng (khoảng 340 tỷ USD), khẳng định "đây là gói đầu tư lớn nhất từ trước đến nay tại Anh", đồng thời miêu tả thỏa thuận này là "bước đột phá".

Theo thỏa thuận, các tập đoàn của Mỹ cam kết đầu tư 204 tỷ USD vào Anh, trong đó riêng tập đoàn đầu tư Blackstone sẽ rót 122 tỷ USD trong 10 năm tới. Ở chiều ngược lại, tập đoàn dược phẩm GlaxoSmithKline của Anh cam kết đầu tư khoảng 30 tỷ bảng vào Mỹ.

Tổng thống Trump tuyên bố bất ngờ về Tổng thống Putin và xung đột Nga-Ukraine

Tối 18-9, tại một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có một tuyên bố bất ngờ rằng mối quan hệ của ông với Tổng thống Putin sẽ là con đường dễ dàng nhất để chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine, nhưng rồi nói thêm ông rất thất vọng về ông Putin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Keir Starmer trong cuộc họp báo chung ngày 18-9-2025. Ảnh: Reuters

“Thực tế là, binh lính Nga tử trận với tỷ lệ cao hơn binh lính Ukraine”, Tổng thống Trump cho biết, đồng thời nhấn mạnh lại cam kết giải quyết cuộc chiến. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng đưa ra một góc nhìn kinh tế rõ ràng về hồi kết của cuộc xung đột Ukraine. Ông nói: “Nếu giá dầu giảm xuống, ông Putin sẽ phải rút lui, ông ấy sẽ không còn lựa chọn nào khác”.

Tổng thống Trump cũng đề cập đến châu Âu, nhấn mạnh rằng việc khối này tiếp tục mua dầu từ Nga là điều không công bằng với Mỹ, và ông không thể chấp nhận.

Tổng thống Trump tuyên bố bất ngờ về Tổng thống Putin và xung đột Nga-Ukraine. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Anh Starmer đã ngay lập tức tận dụng bình luận này để kêu gọi gia tăng áp lực lên Tổng thống Nga Putin. “Chỉ khi Tổng thống gây sức ép thì ông ấy mới có chút dấu hiệu nhượng bộ”, nhà lãnh đạo Anh nói.

Ba Lan và Ukraine thành lập nhóm tác chiến UAV

Ngày 18/9, Ba Lan và Ukraine đã ký một bản ghi nhớ về việc thành lập nhóm tác chiến về máy bay không người lái (UAV), đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hợp tác quốc phòng song phương.

Mục đích chính của nhóm tác chiến UAV là tăng cường khả năng ứng phó với các mối đe dọa từ công nghệ không người lái, vốn đã trở thành vũ khí chủ lực trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Với việc thành lập nhóm này, Ukraine và Ba Lan đã tạo ra một cơ chế hợp tác chiến lược, giúp hai nước chia sẻ nguồn lực và kinh nghiệm để bảo vệ không phận đạt hiệu quả cao nhất.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz (bên trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal (bên phải). ﻿Ảnh: tsn.ua

Bên cạnh bản ghi nhớ về việc thành lập nhóm tác chiến UAV, hai bên cũng đã ký Tuyên bố chung về tăng cường hợp tác an ninh và quốc phòng.

UAV Ukraine phá huỷ hệ thống phòng không Nga, 90 triệu USD bốc khói

Lực lượng Hệ thống Không người lái của Ukraine đã phá hủy hai hệ thống Tor-M2, một bệ phóng Buk-M3 và một radar Buk-M2 trong tháng 8, gây thiệt hại ước tính từ 80–90 triệu USD cho phòng không Nga.

Báo The Kyiv Post của Ukraine chiều 18/9, theo giờ địa phương, dẫn một tuyên bố trên Telegram cho biết các đơn vị thuộc Trung đoàn 412 Nemesis đã tấn công và phá hủy hai hệ thống phòng không Tor-M2, một bệ phóng Buk-M3 và một radar Buk-M2.

Ảnh chụp màn hình UAV Ukraine cho thấy các hệ thống phòng không Nga bị phá hủy. Ảnh: The Kyiv Post

Tuyên bố cho biết chưa công bố video bằng chứng để tránh tiết lộ các phương pháp tác chiến mới. Tuy nhiên, ảnh chụp màn hình từ camera của UAV ghi lại cảnh các hệ thống phòng không bị phá hủy đã được công bố.

Houthi tiếp tục không khích Israel

Tiếp tục cuộc đối đầu quân sự tầm xa ngày càng ác liệt với Israel, ngày 18/9, lực lượng Houthi ở Yemen đã phóng một tên lửa đạn đạo và một số UAV tấn công Israel.

Người phát ngôn quân sự Houthi Yahya Saree khẳng định, đòn tập kích đã thành công, đánh trúng mục tiêu quân sự quan trọng thuộc khu vực miền Trung Israel.

Khói bốc lên sau một cuộc không kích của Israel vào Lebanon. Ảnh: ANADOLU

Trước đó ít giờ, Houthi cũng thông báo đã triển 4 UAV tấn công 3 mục tiêu ở khu vực Eilat và một mục tiêu ở khu vực Beersheba của Israel.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận, hệ thống phòng không nước này đã được kích hoạt để đánh chặn cuộc tập kích tên lửa đạn đạo và các UAV của Houthi. Tuy nhiên, một chiếc UAV đã lọt lưới.

Vùng Viễn Đông Nga tiếp tục hứng động đất

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết một trận động đất mạnh 7,8 độ đã xảy ra lúc 18h58 GMT ngày 18/9 (tức 1h58 ngày 19/9 theo giờ Việt Nam) tại khu vực cách thành phố Petropavlovsk-Kamchatsky ở vùng Viễn Đông của Nga 143 km về phía Đông.

Trận động đất có chấn tiêu nằm ở độ sâu 10 km. Hệ thống cảnh báo sóng thần của Mỹ cũng đã phát đi cảnh báo sóng thần sau trận động đất. Các dư chấn của trận động đất có cường độ lên tới 5,8 độ richter.

Video trên mạng xã hội và webcam cho thấy rung chấn do động đất tại Vùng Viễn Đông Nga. Video: abcnews

Khu vực Kamchatka xa xôi đã hứng chịu một loạt trận động đất mạnh, bao gồm trận động đất mạnh 7,4 độ richter vào tuần trước và một trận động đất khác vào tháng 7.