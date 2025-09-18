Tin thế giới sáng 18-9: Vương quốc Anh đón tiếp Tổng thống Mỹ với nghi lễ hoàng gia lộng lẫy

(GLO)- Nga tung video dùng uav góc nhìn thứ nhất tập kích pháo M109 của Ukraine, Quân đội Israel mở hành lang sơ tán khỏi thành phố Gaza, Vương quốc Anh đón tiếp Tổng thống Mỹ với nghi lễ hoàng gia lộng lẫy,... là những tin tức thế giới nổi bật sáng 18-9-2025.

Nga tung video dùng uav góc nhìn thứ nhất tập kích pháo M109 của Ukraine

Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị điều khiển FPV cảm tử của nước này vừa phá hủy một khẩu pháo M109 Paladin của quân đội Ukraine tại mặt trận Kramatorsk-Druzhkivka.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Cỗ pháo M109 được ngụy trang của đối phương đã bị nhóm trinh sát thuộc Trung đoàn bộ binh cơ giới số 77 thuộc Cụm quân phía Nam phát hiện. Tọa độ khí tài của đối phương đã được chuyển cho các đơn vị điều khiển FPV và pháo binh. Loạt đòn tấn công đã gây ra một vụ cháy lớn và sau đó là một vụ nổ thứ cấp vì đạn 155mm phát nổ, khiến cỗ pháo bị phá hủy hoàn toàn”.

FPV Nga phá hủy pháo tự hành M109 của Ukrain. Video: TASS

Số liệu cập nhật của chuyên trang phân tích phòng thủ tình báo Oryxspioenkop của Hà Lan cho thấy, tính tới giữa tháng 9 năm nay, quân đội Ukraine đã mất và hư hại tổng cộng 101 khẩu pháo M109 trong cuộc xung đột với Nga.

Quân đội Israel mở hành lang sơ tán khỏi thành phố Gaza

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo đã mở một hành lang giao thông tạm thời đi qua phố Salah al-Din từ trưa 17/9 nhằm đẩy nhanh quá trình sơ tán dân thường khỏi thành phố Gaza về các khu vực phía Nam.

Hành lang này sẽ hoạt động trong vòng 48 giờ, từ 12h ngày 17/9 đến 12h ngày 19/9 theo giờ địa phương, với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển về phía nam Dải Gaza.

Người dân Gaza rời khỏi khu vực chiến sự. Video: Reuters

Trong thông báo, IDF cũng đề cập đến khu vực phía Tây thành phố Gaza-còn được gọi là trục Tancher hoặc "đường ven biển"-cho thấy quân đội đang gia tăng hoạt động dọc theo bờ biển và siết chặt vòng vây xung quanh thành phố. IDF kêu gọi người dân chỉ sử dụng tuyến đường đã được chỉ định và tuân theo hướng dẫn của lực lượng an ninh.

Tính đến ngày 16/9, khoảng 350.000 cư dân đã rời khỏi Thành phố Gaza, trong tổng số khoảng một triệu người sinh sống tại đây.

Các cơ quan y tế địa phương cho biết ít nhất 63 người đã thiệt mạng do các cuộc không kích và đấu súng của Israel trên khắp Dải Gaza trong ngày 17-9, phần lớn thương vong xảy ra ở Thành phố Gaza.

Vương quốc Anh đón tiếp Tổng thống Mỹ với nghi lễ hoàng gia lộng lẫy

Ngày 17-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khởi động chuyến thăm cấp nhà nước lần thứ hai tới Anh với các nghi thức hoàng gia lộng lẫy.

Tổng thống Trump cùng Vua Charles duyệt đội binh lính. Ảnh: Reuters

Nhà lãnh đạo Mỹ và phu nhân đã cùng Vua Charles, Hoàng hậu Camilla cùng các thành viên Hoàng gia và quan chức tham gia đoàn rước xe ngựa, với hai bên đường có sự hiện diện của 1.300 quân nhân Anh. Sau đó, ông Trump duyệt đội binh lính mặc quân phục đỏ thắm và mũ lông gấu.

Tổng thống Trump được tiếp đón bằng nghi thức long trọng nhất của Vương quốc Anh. Trong ảnh, ông Trump cùng Vua Charles ngồi trong cỗ xe ngựa bọc vàng nổi tiếng. Ảnh: Reuters

Tiếp đó, vợ chồng ông Trump tham quan những hiện vật lịch sử trong Bộ sưu tập Hoàng gia liên quan tới Mỹ, rồi tới Nhà nguyện St George-nơi yên nghỉ cuối cùng của Nữ hoàng Elizabeth II, người từng tiếp đón ông Trump trong chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên năm 2019-để đặt vòng hoa.

Sự kiện còn có duyệt binh và màn bay trình diễn của đội nhào lộn Red Arrows nổi tiếng của Anh, nhưng thời tiết xấu đã khiến các tiêm kích F-35 của Anh và Mỹ-biểu tượng hợp tác quốc phòng song phương-không thể tham gia.

Ngày lễ nghi khép lại bằng yến tiệc cấp nhà nước xa hoa.

Tổng thống Trump cùng phu nhân dự yến tiệc cấp nhà nước tại Lâu đài Windsor. Ảnh: Reuters

Trong ngày 18-9, Tổng thống Trump sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ông Starmer hy vọng sẽ tận dụng tình cảm của ông Trump với nước Anh để củng cố “mối quan hệ đặc biệt” giữa hai nước, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thu hút hàng tỷ USD đầu tư, thảo luận về thuế quan và gây sức ép trong các vấn đề Ukraine và Israel.

Ba Lan tính đến kịch bản tham gia “chia sẻ hạt nhân” cùng NATO

Ngày 17/9, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki đã công khai bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với việc triển khai vũ khí hạt nhân của nước ngoài trên lãnh thổ của nước này.

Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Karol Nawrocki nhấn mạnh, Ba Lan nên có cơ hội tiếp nhận vũ khí hạt nhân từ các đồng minh và tham gia vào Chương trình chia sẻ hạt nhân. Theo ông, Ba Lan cần sở hữu công nghệ hạt nhân riêng, bao gồm năng lượng hạt nhân dân sự và quân sự, nhằm đảm bảo an ninh quốc gia. Tuy nhiên, ông không khẳng định về khả năng Ba Lan có ý định sở hữu vũ khí hạt nhân độc lập.

Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki. Ảnh: Reuters

Về khả năng triển khai vũ khí hạt nhân Pháp tại Ba Lan, ông Nawrocki cho rằng, việc hợp tác với các đối tác NATO, đặc biệt là Pháp, sẽ tạo nền tảng cho quan hệ đối tác chiến lược. Pháp và Ba Lan đã ký kết “Hiệp ước Nancy” vào ngày 9/5/2025, mở ra khả năng hợp tác trong lĩnh vực hạt nhân giữa hai nước, bao gồm chia sẻ công nghệ hạt nhân dân sự và quân sự.

Ba Lan đang đối mặt với loạt thách thức an ninh sau vụ UAV xâm phạm không phận nước này. Ảnh: Reuters

Tuyên bố của Tổng thống Nawrocki được đưa ra trong bối cảnh, Ba Lan đang đối mặt với một loạt các thách thức về an ninh, nhất là sau khi có nhiều thiết bị bay không người lái xâm phạm không phận nước này vào tuần trước.

Bảo tàng Pháp bị trộm 600.000 euro vàng

Các mẫu vật vàng tự nhiên trị giá 600.000 euro vừa bị đánh cắp khỏi Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Paris. Đây là vụ trộm mới nhất trong một loạt vụ đột nhập các cơ sở văn hóa của Pháp.

Những kẻ đột nhập được cho là đã sử dụng máy mài góc và đèn khò để đột nhập. Thời gian xảy ra vụ đột nhập vẫn chưa được xác định.

Một số mẫu vật trong phòng trưng bày địa chất và khoáng vật học. Ảnh: The Guardian



Theo bảo tàng, những mẫu vật này thuộc bộ sưu tập mẫu vàng từ nhiều quốc gia, nằm trong phòng trưng bày địa chất và khoáng vật học. Báo cáo cho biết thêm mặc dù các mẫu vật bị đánh cắp có giá trị khoảng 600.000 euro dựa trên giá vàng thô, nhưng chúng vẫn mang giá trị di sản vô giá. Một trong những báu vật của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Paris là một mẫu vàng và thạch anh tự nhiên có kích thước 9cmx8,5cm, có nguồn gốc từ mỏ Donatia ở California (Mỹ).

Một mẫu vật vàng được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Paris. Ảnh: France24

Bảo tàng đã đóng cửa phòng trưng bày để kiểm tra bộ sưu tập của mình.