Tin thế giới sáng 22-9: 4 nước lớn công nhận Nhà nước Palestine

(GLO)- 4 nước lớn công nhận Nhà nước Palestine, Nga cáo buộc Ukraine tấn công Crimea, gây nhiều thương vong, Tổng thống Hàn Quốc: Các yêu cầu đầu tư của Mỹ sẽ gây ra khủng hoảng tài chính, ... là những tin tức thế giới không thể bỏ qua sáng 22-9-2025

4 nước lớn công nhận Nhà nước Palestine

Trong ngày Chủ nhật (22-9), 4 nước gồm Anh, Canada, Australia và Bồ Đào Nha đồng loạt công nhận Nhà nước Palestine, một động thái nhằm thúc đẩy giải pháp hai nhà nước khiến Israel tức giận.

Quyết định của bốn quốc gia phương Tây, vốn có truyền thống liên minh với Israel, đã liên kết họ với hơn 140 quốc gia khác cũng ủng hộ nguyện vọng của người Palestine về việc xây dựng một quê hương độc lập từ các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Trong đó, quyết định của Anh mang ý nghĩa biểu tượng đặc biệt, xét đến vai trò quan trọng của nước này trong việc thành lập Israel như một quốc gia hiện đại sau Thế chiến thứ hai.

Thủ tướng Anh Keir Starmer thông báo quyết định công nhận Nhà nước Palestine. Ảnh: The Guardian

Các quốc gia khác, bao gồm cả Pháp, dự kiến ​​sẽ chính thức công nhận Nhà nước Palestine tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lên án quyết định trên.

"Tôi có một thông điệp rõ ràng gửi đến những nhà lãnh đạo công nhận một nhà nước Palestine sau vụ thảm sát kinh hoàng ngày 7-10: Các vị đang trao một phần thưởng khổng lồ cho chủ nghĩa khủng bố", ông nói, ám chỉ đến cuộc tấn công năm 2023 của nhóm chiến binh Hamas vào Israel, châm ngòi cho cuộc chiến kéo dài gần hai năm ở Gaza.

Israel không kích làm 31 người thiệt mạng ở Thành phố Gaza

Ngày 21-9, các cuộc không kích của Israel khiến 31 người thiệt mạng tại Thành phố Gaza, theo nguồn tin y tế.

Khói bốc lên sau một cuộc không kích của các lực lượng Israel, ngày 21-9-2025. Ảnh: Reuters

Các nhân viên y tế cho biết trong số những người thiệt mạng, có một phụ nữ mang thai và hai con của bà. Quân đội Israel chưa bình luận ngay về những trường hợp thiệt mạng này, chỉ đưa ra tuyên bố cho biết lực lượng của họ đã tiêu diệt "nhiều" chiến binh. Các lực lượng Israel đã cho nổ tung thêm nhiều tòa nhà dân cư ở Thành phố Gaza khi xe tăng tiến sâu hơn vào thành phố đông dân này.

Người dân Gaza tiếp tục sơ tán về phía Nam để tránh bạo lực của Quân đội Israel. Ảnh: Reuters

Quân đội Israel ước tính hơn 450.000 người đã rời khỏi thành phố kể từ đầu tháng 9. Hamas bác bỏ điều này, nói rằng chỉ gần 300.000 người đã rời đi và khoảng 900.000 người vẫn còn ở lại.

Nga cáo buộc Ukraine tấn công Crimea, gây nhiều thương vong

Bộ Quốc phòng Nga cho biết UAV Ukraine đã khiến hai người thiệt mạng và làm bị thương 15 người trong một cuộc không kích khu nghỉ dưỡng trên bán đảo Crimea.

"Vào khoảng 19:30 giờ Moscow tại khu nghỉ dưỡng Crimea, nơi không có bất kỳ mục tiêu quân sự nào, lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công khủng bố bằng máy bay không người lái tấn công được trang bị đầu đạn nổ mạnh", Bộ Quốc phòng Nga viết trên Telegram. Bộ Quốc phòng Nga cũng mô tả vụ việc là một "cuộc tấn công khủng bố có chủ đích nhằm vào mục tiêu dân sự".

Ảnh minh họa: Reuters

Sergei Aksyonov, người đứng đầu Crimea do Nga bổ nhiệm, cho biết vụ tấn công đã nhắm vào một viện điều dưỡng ở thị trấn Foros. Theo ông Aksyonov, một trường học trong thị trấn cũng bị hư hại và hỏa hoạn đã bùng phát trên bãi đất trống gần Yalta, xa hơn về phía đông bắc dọc theo bờ biển phía nam của Crimea.

Các quan chức Ukraine chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Ukraine phá hủy xe bọc thép, trực thăng Mi-8 của Nga

Các binh sĩ thuộc trung đoàn hệ thống không người lái Nemesis 412 của Ukraine đã phá hủy một xe bọc thép dọn chướng ngại vật IMR-3M của Nga.

Theo Pravda, IMR-3M là xe bọc thép chuyên dụng được dùng để dọn đường. Phương tiện này có thể mở đường qua bãi mìn, dọn dẹp mảnh vỡ và thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật khác.

Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, chỉ có 2 chiếc xe bọc thép này bị phá hủy, chiếc trước bị vô hiệu hóa cách đây hơn một năm.

Hôm 21/9, đơn vị đặc nhiệm Prymary của cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine cũng công bố các video ghi lại cảnh phá hủy các thiết bị quân sự của Nga ở Crimea. Trong số các thiết bị của Nga bị vô hiệu hóa có 3 trực thăng đa nhiệm Mi-8 và một radar Nebo-U.

Tổng thống Hàn Quốc: Các yêu cầu đầu tư của Mỹ sẽ gây ra khủng hoảng tài chính

Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jea Myung nhận định: "Nền kinh tế Hàn Quốc có thể rơi vào khủng hoảng tương đương với cuộc khủng hoảng năm 1997 nếu chính phủ chấp nhận các yêu cầu hiện tại của Hoa Kỳ trong các cuộc đàm phán thương mại đang bị đình trệ mà không có các biện pháp bảo vệ."

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung trong cuộc phỏng vấn với Reuters tại Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ở Seoul. Ảnh: Reuters

Seoul và Washington đã nhất trí bằng miệng về một thỏa thuận thương mại vào tháng 7, trong đó Mỹ sẽ giảm thuế quan của Tổng thống Donald Trump đối với hàng hóa Hàn Quốc để đổi lấy 350 tỷ USD đầu tư từ Hàn Quốc, cùng các biện pháp khác. Ông Lee cho biết thỏa thuận này vẫn chưa được soạn thảo do những bất đồng về cách thức xử lý các khoản đầu tư.

Tổng thống Lee Jae Myung lo ngại những khoản đầu tư khổng lồ theo yêu cầu của Mỹ có thể khiến Hàn Quốc lâm vào khủng hoảng. Ảnh: Reuters

Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Lee cũng nói về cuộc đột kích nhập cư quy mô lớn của Mỹ, trong đó hàng trăm người Hàn Quốc, cũng như mối quan hệ của Seoul với Triều Tiên, quốc gia láng giềng khổng lồ Trung Quốc và Nga. Nhưng các cuộc đàm phán thương mại và quốc phòng với Mỹ, đồng minh quân sự và đối tác kinh tế hàng đầu của Hàn Quốc, đang làm lu mờ chuyến công tác New York của ông chủ Nhà Xanh. Tại đó, ông sẽ có bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và là tổng thống Hàn Quốc đầu tiên chủ trì một cuộc họp của Hội đồng Bảo an.