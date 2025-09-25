Tin thế giới sáng 25-9: Ukraine tấn công tấn công Hạm đội Biển Đen của Nga ở thành phố cảng Novorossiysk

(GLO)- Ukraine tấn công tấn công Hạm đội Biển Đen của Nga ở thành phố cảng Novorossiysk; Nga cáo buộc Ukraine không muốn đàm phán; Bão Ragasa tàn phá thành phố Trung Quốc, 17 người ở Đài Loan thiệt mạng; .. là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng nay (25-9-2025)

Ukraine tấn công tấn công Hạm đội Biển Đen của Nga ở thành phố cảng Novorossiysk

Một tòa nhà bốc cháy trong vụ tấn công. Ảnh: Astra

Ngày 24/9, Ukraine đã sử dụng các tàu mặt nước không người lái (USV) và thiết bị bay không người lái (UAV) để mở cuộc tấn công lớn nhằm vào thành phố cảng Novorossiysk của Liên bang Nga, nhắm mục tiêu vào Hạm đội Biển Đen.

Video: Astra

Thống đốc vùng Krasnodar, ông Veniamin Kondratyev, cho biết ít nhất hai người thiệt mạng và ba người bị thương trong các cuộc tấn công. Tập đoàn Đường ống dẫn dầu Caspi cho biết văn phòng tại Novorossiysk bị hư hại.

Các cuộc tấn công bắt đầu vào khoảng 5 giờ sáng (giờ địa phương) khi các USV tấn công vào cảng, sau đó khoảng ba giờ thì UAV tiếp tục tấn công trung tâm thành phố Novorossiysk.

Cuộc tấn công diễn ra hai tuần sau khi tình báo quân đội Ukraine cho biết đã vô hiệu hóa một tàu cứu hộ trị giá 60 triệu USD của Hạm đội Biển Đen gần Novorossiysk.

Nga cáo buộc Ukraine không muốn đàm phán

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, liên quan tới các cuộc đàm phán hòa bình, Ukraine hiện "hoàn toàn thụ động". Ông Peskov nhận định, Ukraine dường như đang cố chứng minh với các nhà tài trợ ở châu Âu rằng họ có thể tiếp tục chiến đấu.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng Ukraine không muốn đàm phán. Ảnh: The Moscow Times.

Trong khi đó, ông Rodion Miroshnik, Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga phụ trách các vụ việc liên quan tới chính quyền Kiev, cáo buộc Tổng thống Ukraine Zelensky không muốn đàm phán hay tìm ra một giải pháp, mà tới Đại hội đồng Liên Hợp Quốc để đề nghị cung cấp tiền và vũ khí cho cuộc xung đột đang diễn ra.

Bão Ragasa tàn phá thành phố Trung Quốc, 17 người ở Đài Loan thiệt mạng

Bão Ragasa quét qua thành phố Dương Giang, tỉnh Quảng Đông, làm gãy đổ nhiều cây cối, công trình, khiến nhiều khu vực mất điện.

Sức gió lên tới 145 km/h đã tàn phá thành phố hơn hai triệu dân, làm đổ cây cối, phá hỏng hàng rào và xé toạc nhiều biển hiệu. Nhiều khu phố rơi vào cảnh mất điện sau khi cơn bão đi qua.

Xe tải bị lật do bão Ragasa ở thành phố Dương Giang, tỉnh Quảng Đông ngày 24-9. ﻿Ảnh: AFP

Bão Ragasa trước đó càn quét Đài Loan, gây mưa lớn làm vỡ hồ chứa tại thượng nguồn sông Mã Thái An. Nước lũ kéo theo đất đá tràn xuống hạ lưu, nhấn chìm nhiều nhà cửa, cuốn trôi xe cộ. Cơ quan cứu hỏa Đài Loan cho biết 17 người thiệt mạng.

Thị trấn Quang Phục, Đài Loan (Trung Quốc), ngập trong bùn lầy sau bão Ragasa. Video: Reuters

Theo dự báo, miền nam Trung Quốc sẽ hứng chịu mưa lớn và gió mạnh do bão tới ngày 26/9, trong đó nhiều khu vực thuộc đồng bằng Châu Giang và ven biển Quảng Đông có thể ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn.

Thái Lan dùng phương tiện đường thủy hỗ trợ giao thông tại Bangkok sau sự cố sập đường

Ngày 24/9, nhà chức trách Thái Lan đã triển khai phương tiện đường thủy phục vụ miễn phí nhằm giảm bớt tình trạng tắc nghẽn sau vụ sụt lún gần Bệnh viện Vajira ở thủ đô Bangkok, khiến một số tuyến đường bị phong tỏa.

Video: Reuters

Hố sụt sâu 50m, rộng khoảng 900m2. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy mặt đường từ từ sụt xuống khi nước tràn ra từ một đường ống thoát nước, kéo theo cả các cột điện.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul nói với báo giới: "Đất từ công trình xây dựng tàu điện ngầm bị trượt xuống. May mắn là không có thương vong".

Bệnh viện Vajira thông báo sẽ không tiếp nhận bệnh nhân trong thời gian xảy ra sự cố.

Liên hiệp quốc có kế hoạch hòa bình Trung Đông mới, kỳ vọng tạo đột phá

Mỹ đã chia sẻ kế hoạch hòa bình Trung Đông gồm 21 điểm tại các cuộc họp của Liên Hợp Quốc tuần này và hy vọng sẽ có đột phá về vấn đề Gaza trong những ngày tới

Tổng thống Mỹ Trump chia sẻ kế hoạch hòa bình Trung Đông tại cuộc họp với các nhà lãnh đạo Hồi giáo. Ảnh: AFP

Theo đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, Tổng thống Donald Trump đã trình bày các đề xuất với các nhà lãnh đạo một số quốc gia Hồi giáo chiếm đa số-gồm Ả Rập Xê Út, Qatar và Ai Cập-trong một cuộc họp được tổ chức bên lề Đại hội đồng Liên hiệp quốc

Ông Witkoff cho rằng kế hoạch này "giải quyết được những lo ngại của Israel cũng như của tất cả các nước láng giềng trong khu vực." "Chúng tôi hy vọng, và tôi thậm chí có thể nói là tin tưởng rằng trong những ngày tới, chúng tôi sẽ có thể công bố một số đột phá", ông nói thêm.

Mỹ kỳ vọng sẽ sớm đạt đột phá trong giải quyết xung đột Trung Đông. Ảnh: The Jerusalem Post

Song song với kế hoạch của Trump, một số cường quốc châu Âu và các quốc gia Ả Rập cũng đang xây dựng một sáng kiến ​​về những gì sẽ xảy ra sau khi chiến tranh ở Gaza kết thúc, bao gồm việc thành lập một lực lượng ổn định bao gồm các quốc gia châu Âu và Hồi giáo. Các nhà ngoại giao châu Âu hy vọng rằng công việc của họ và tuyên bố được Đại hội đồng thông qua nhằm hỗ trợ việc triển khai phái bộ ổn định quốc tế tạm thời có thể phù hợp với kế hoạch của Mỹ.