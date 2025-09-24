Tin thế giới sáng 24-9: Tổng thống Trump nói Ukraine có thế lấy lại đất đai từ Nga

(GLO)- Kinh hoàng nước lũ vỡ bờ cuốn trôi cầu ở Đài Loan-Trung Quốc; Tổng thống Trump nói Ukraine có thế lấy lại đất đai từ Nga; UAV Ukraine phá hủy hệ thống S-400 của Nga; Tây Ban Nha cấm vận vũ khí toàn diện đối với Israel;.... là những tin tức quốc tế nổi bật sáng nay (24-9).

Kinh hoàng nước lũ vỡ bờ cuốn trôi cầu ở Đài Loan-Trung Quốc

Siêu bão Ragasa đổ bộ đảo Đài Loan (Trung Quốc), gây mưa lớn làm vỡ hồ, khiến một thị trấn ở huyện Hoa Liên bị ngập lụt.

Hồ chắn trên thượng nguồn suối Mataian ở huyện Hoa Liên đã vỡ vào khoảng 3 giờ chiều, cuốn trôi một cây cầu và tràn vào thị trấn. Một số cây cầu khác bị đóng cửa do nước sông dâng cao.

Siêu bão Ragasa quét qua Đài Loan làm vỡ hồ chắn, gây sập cầu. Video: AP

Trên khắp đảo Đài Loan, hơn 7.600 người đã phải sơ tán do siêu bão Ragasa. Riêng ở khu vực gần suối Mataian, khoảng 3.100 người đã được sơ tán từ trước.

Với sức gió lên tới 220 km/giờ, Ragasa là cơn bão nhiệt đới mạnh nhất thế giới trong năm nay.

Tổng thống Trump đổi giọng, nói Ukraine có thế lấy lại đất đai từ Nga

Ngày 24-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông tin rằng Ukraine có thể giành lại toàn bộ vùng đất bị chiếm đóng và Kiev nên hành động ngay lập tức khi Nga đang đối mặt với những vấn đề kinh tế "lớn.”

Viết trên Truth Social ngay sau khi gặp nhà lãnh đạo Ukraine bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Trump nhận định: "Putin và Nga đang gặp khó khăn LỚN về kinh tế, và đây là lúc Ukraine phải hành động.”

Ông Trump đồng thời mô tả Nga là "hổ giấy": "Sau khi chứng kiến ​​những khó khăn kinh tế (do chiến tranh) gây ra cho Nga, tôi nghĩ rằng Ukraine, với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu, đang ở vị thế có thể chiến đấu và giành lại toàn bộ Ukraine về hình dạng ban đầu.”

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Zelensky trong một cuộc gặp bên lề Đại hội đồng Liên hiệp quốc. Ảnh: Reuters

Giọng điệu của ông Trump trái ngược hoàn toàn với thái độ tiếp đón nồng hậu của ông dành cho Tổng thống Nga Vladimir Putin tại hội nghị thượng đỉnh ở Alaska hồi tháng 9.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã ca ngợi những phát biểu này là một "sự thay đổi lớn". Tuy nhiên, Phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyanskiy tỏ ra hoài nghi về thông điệp của Trump. "Đừng quá phấn khích với mỗi dòng tweet", ông Polyanskiy nói.

UAV Ukraine phá hủy hệ thống S-400 của Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng UAV để tập kích xe phóng và radar thuộc tổ hợp phòng không được mệnh danh "rồng lửa" S-400 của Nga.

Đoạn video được Bộ Quốc phòng Ukraine công bố ngày 22/9 ghi lại cảnh quân đội nước này triển khai UAV để tập kích một tổ hợp phòng không S-400 của Nga tại vùng Kaluga.

Video: Defense Express

"Trong một nhiệm vụ trinh sát đầu tháng 9, các UAV đã tìm ra vị trí của một tổ hợp S-400 của đối phương. Ngay khi xác nhận bằng hình ảnh, tọa độ của mục tiêu đã được gửi cho đơn vị tấn công. Các UAV cảm tử sau đó được triển khai để tấn công, phá hủy bệ phóng và trạm radar của tổ hợp này", Lực lượng Tác chiến đặc biệt Ukraine cho biết.

Hơn 200 người chết và bị thương trong các cuộc tấn công của Israel vào Gaza

Ngày 23/9, quân đội Israel tiếp tục mở thêm nhiều cuộc tấn công ác liệt vào thành phố lớn nhất dải Gaza, gây thêm thương vong nặng nề.

Cơ quan Y tế Gaza cho biết các cuộc tấn công của quân đội Israel vào dải Gaza khiến ít nhất 38 người chết, gần 200 người bị thương. Phần lớn thương vong ghi nhận ở Thành phố Gaza, trọng tâm chiến dịch quân sự mở rộng của quân đội Israel tại dải Gaza.

Dòng người rời khỏi Thành phố Gaza, phía sau là khói bốc lên từ các cuộc không kích của Quân đội Israel. Ảnh: Reuters

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận bộ binh và không quân nước này vẫn đang tiến hành các hoạt động tác chiến theo kế hoạch tại dải Gaza, trong đó có thành phố Gaza, song không bình luận về số thương vong mà phía Palestine công bố. Bên cạnh đó, IDF cũng thông báo có binh sỹ Israel đầu tiên tử trận tại thành phố Gaza kể từ khi bắt đầu chiến dịch trên bộ.

Tây Ban Nha cấm vận vũ khí toàn diện đối với Israel

Chính phủ Tây Ban Nha ngày 23/9 đã thông qua lệnh cấm vận vũ khí “toàn diện” đối với Israel, trong khuôn khổ gói biện pháp mà Thủ tướng Pedro Sanchez miêu tả là nhằm chấm dứt “tội ác diệt chủng ở Gaza."

Phát biểu họp báo, Bộ trưởng Kinh tế Tây Ban Nha Carlos Cuerpo cho biết sắc lệnh này cấm toàn bộ hoạt động hoạt động xuất khẩu sang Israel các loại vật tư quốc phòng, sản phẩm hay công nghệ lưỡng dụng; đồng thời cấm nhập khẩu các thiết bị như vậy vào Tây Ban Nha.

Bộ trưởng Kinh tế Tây Ban Nha Carlos Cuerpo thông báo về lệnh cấm vũ khí toàn diện với Israel. Ảnh: ARA

Sắc lệnh cũng ngăn chặn các đơn xin trung chuyển nhiên liệu hàng không có khả năng sử dụng cho mục đích quân sự và cấm nhập khẩu các sản phẩm có nguồn gốc từ khu định cư của Israel tại vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, kể cả việc quảng bá các sản phẩm đó.

Xe tăng của Lực lượng phòng vệ Israel đang tiến vào Thành phố Gaza. Ảnh: Getty Images

Sắc lệnh này vẫn cần được Quốc hội Tây Ban Nha thông qua trong bối cảnh chính phủ cánh tả của Thủ tướng Sanchez không có ưu thế đa số và gặp khó khăn trong việc thông qua các đạo luật.