Israel khởi động chiến dịch chiếm thành phố Gaza: Bài toán khó chưa có lời giải

(GLO)- Quân đội Israel vừa bước vào giai đoạn đầu của kế hoạch chiếm TP. Gaza, trung tâm đô thị lớn nhất của Dải Gaza. Động thái này cho thấy quyết tâm của Tel Aviv trong việc đánh bật Hamas khỏi “thủ phủ” biểu tượng, song đồng thời cũng hé lộ thách thức chưa từng có sau gần hai năm giao tranh.

Israel mở chiến dịch quân sự mới

Người phát ngôn quân đội Israel, ông Effie Defrin ngày 20-8 cho biết, các lực lượng nước này đã bắt đầu những hoạt động đầu tiên trong kế hoạch tấn công vào Thành phố Gaza. Hiện quân đội Israel (IDF) kiểm soát một số khu vực ngoại ô, chuẩn bị cho giai đoạn tiến sâu vào trung tâm thành phố.

Israel thực hiện những bước đầu tiên của chiến dịch quân sự tại Thành phố Gaza. Ảnh minh họa: Reuters

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Israel chính thức phê duyệt kế hoạch chiếm Thành phố Gaza. Văn phòng Thủ tướng cho biết, ông Benjamin Netanyahu đã ra lệnh rút ngắn thời hạn giành quyền kiểm soát các thành trì của Hamas, dù không công bố cụ thể mốc thời gian. Những bước đi này phản ánh quyết tâm mới của Israel bất chấp sự chỉ trích mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế liên quan đến khủng hoảng nhân đạo tại Gaza.

Theo truyền thông Israel, IDF đã huy động hàng chục ngàn quân dự bị, nhưng kế hoạch triển khai sẽ lùi đến tháng 9, nhường chỗ cho các nỗ lực trung gian nhằm thu hẹp bất đồng về đề xuất ngừng bắn.

Trong khi đó, giao tranh trên thực địa vẫn tiếp diễn. Tại Khan Younis, 15 tay súng Hamas đã tấn công bằng súng và tên lửa chống tăng, khiến một binh sĩ Israel bị thương nặng và hai người khác bị thương nhẹ. Hamas xác nhận, một thành viên của họ đã kích nổ bom tự sát giữa đội hình binh sĩ Israel, dẫn đến thương vong trong trận đánh kéo dài nhiều giờ.

Những diễn biến này cho thấy cuộc chiến ở Gaza chưa hề hạ nhiệt. Tel Aviv muốn chứng minh rằng Hamas không còn khả năng cố thủ lâu dài, nhưng đồng thời cũng phải đối diện với một thực tế phức tạp: Thành phố Gaza vẫn nằm trong tay đối phương sau gần hai năm giao tranh.

Vì sao Thành phố Gaza vẫn thuộc về Hamas?

Ngay từ cuối năm 2023, IDF đã lựa chọn chiến lược đánh cắt và đột kích thay vì chiếm giữ. Bằng việc chiếm hành lang Netzarim, quân đội Israel chia cắt Thành phố Gaza khỏi miền Trung Gaza, đồng thời tiến hành nhiều đợt đột kích vào khu dân cư. Tuy nhiên, các đơn vị Israel nhanh chóng rút lui sau khi tấn công, tạo điều kiện để Hamas tái lập lực lượng.

Một góc thành phố Gaza tại Dải Gaza. Ảnh: Reuters

Tháng 11-2023, IDF tuyên bố đã phá hủy 10 trong số 24 tiểu đoàn của Hamas ở phía bắc Gaza, coi như nhóm này đã “bị đánh tan”. Song thực tế cho thấy nhiều đơn vị Hamas vẫn sống sót và tiếp tục hoạt động tại Thành phố Gaza. Một năm sau, Israel vẫn phải quay lại Jabaliya đến lần thứ ba để truy quét, buộc 70.000 người dân phải sơ tán vào cuối năm 2024.

Đến tháng 5-2025, chiến dịch “Chiến Xa của Gideon” được khởi động với tuyên bố sẽ “phá hủy toàn diện” hạ tầng Hamas. Nhưng kết quả không khác trước: IDF chỉ tái chiếm những vị trí từng kiểm soát từ năm 2023-2024, còn Thành phố Gaza vẫn nằm trong tay Hamas.

Gần đây, xe tăng Israel tiến vào khu Sabra (phía nam Thành phố Gaza) và hoạt động tại khu Zeitoun. Đây là những địa bàn mà IDF từng nhiều lần kiểm soát rồi rút lui. Giới lãnh đạo Israel tin rằng nếu giành được Thành phố Gaza, Hamas có thể sụp đổ. Nhưng thực tế chứng minh điều ngược lại: nhóm vũ trang này từng mất Rafah hay Khan Younis mà vẫn tái lập lực lượng, bất chấp việc phần lớn chỉ huy cấp tiểu đoàn và lữ đoàn bị loại khỏi vòng chiến.

Binh lính Israel làm việc trên xe tăng, gần biên giới với Gaza. Ảnh: Reuters

Ý nghĩa biểu tượng và bài toán khó cho Israel

Thành phố Gaza không chỉ là một trung tâm đô thị, mà còn là biểu tượng cuối cùng của sức kháng cự Hamas. Về mặt quân sự, nơi đây không phải căn cứ vững chắc nhất, bởi Hamas dựa nhiều vào các trại tị nạn trung tâm-nơi họ có hậu thuẫn xã hội rộng rãi. Tuy nhiên, về mặt tinh thần, việc mất Thành phố Gaza có thể giáng một đòn nặng nề vào uy tín của Hamas.

Israel đang đứng trước một bài toán nan giải. Nếu tấn công toàn diện, chiến sự trong đô thị dày đặc dân cư sẽ gây thương vong lớn và tạo điều kiện để Hamas rút lui ẩn náu, chờ thời cơ phản công. Nếu tiếp tục duy trì chiến thuật đột kích, nguy cơ Hamas tái lập lực lượng vẫn còn nguyên.

Người dân Palestine đi sơ tán tránh xung đột tại Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

Ước tính hiện có vài trăm nghìn đến gần một triệu người còn sinh sống tại Thành phố Gaza, khiến các hoạt động quân sự càng thêm phức tạp. Như thường lệ, Israel kêu gọi dân thường sơ tán trước khi tiến quân, song điều này cũng đồng nghĩa mở lối cho Hamas rút lui an toàn.

Gần hai năm kể từ ngày xung đột nổ ra, Thành phố Gaza vẫn là điểm nóng dai dẳng. Cuộc chiến ở đây không chỉ xoay quanh địa bàn chiến lược, mà còn phản ánh sức bền của một biểu tượng. Israel có thể tiến sâu hơn, nhưng câu hỏi Hamas có sụp đổ hay chỉ tiếp tục “ẩn mình” như trước kia vẫn chưa có lời giải.