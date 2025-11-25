Tin thế giới sáng 25-11: Mỹ và Ukraine vẫn còn điểm bất đồng về thoả thuận hoà bình

(GLO)- Mỹ và Ukraine vẫn còn điểm bất đồng về thoả thuận hoà bình; Tổng thống Mỹ Trump ca ngợi mối quan hệ với Chủ tịch Trung Quốc; Indonesia đóng cửa 1.400 mỏ khai thác vàng trái phép... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 25-11-2025.

Mỹ và Ukraine vẫn còn điểm bất đồng về thoả thuận hoà bình

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt. Ảnh: Reuters

Ngày 24-11, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump lạc quan với việc có thể đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột Nga - Ukraine. Theo bà Leavitt, giữa Mỹ và Ukraine vẫn còn một vài điểm bất đồng song các cuộc đàm phán tại Geneva vừa qua đã có hiệu quả.

Về cuộc gặp tiềm năng giữa ông Trump và ông Zelensky, Thư ký báo chí Nhà Trắng cho biết, chưa có cuộc gặp nào được lên lịch ít nhất là trong tuần này. Bà Karoline Leavitt khẳng định, thoả thuận hoà bình được Mỹ soạn thảo đã được Tổng thống Donald Trump phê duyệt. Đồng thời phủ nhận việc Tổng thống Trump ưa thích bên này hơn bên kia trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Bà cho biết thêm, Tổng thống Trump hiện cũng đang gây áp lực lên cả Nga lẫn Ukraine để giúp hai bên đồng ý với thoả thuận.

Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trò chuyện với phóng viên sau các cuộc đàm phán kín ở Geneva, Thụy Sĩ, ngày 23-11-2025. Ảnh: Reuters

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky tiết lộ, cho tới sau các cuộc đàm phán tại Geneva, hiện kế hoạch không còn 28 điểm và các yếu tố mới đã được thêm vào.

Tổng thống Mỹ Trump ca ngợi mối quan hệ với Chủ tịch Trung Quốc

Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters

Ngày 24-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Viết trên mạng xã hội Truth Social sau cuộc điện đàm, Tổng thống Mỹ đánh giá rằng cuộc thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo đã diễn ra rất tốt đẹp. Ông Trump cho biết thêm, ông và Chủ tịch Tập Cận Bình đã thảo luận về xung đột tại Ukraine, nạn buôn bán fentanyl và hai bên đã đạt được nhiều đồng thuận cùng với một thoả thuận có lợi cho nông dân Mỹ.

“Chúng tôi đã đạt được một thoả thuận tốt đẹp và rất quan trọng cho những người nông dân và nó chỉ ngày càng tốt lên. Mối quan hệ của chúng tôi với Trung Quốc vô cùng bền chặt” – ông Trump viết.

Tổng thống Trump cho biết thêm, ông đã nhận lời mời của ông Tập Cận Bình tới thăm Trung Quốc vào tháng 4 và ông Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm Mỹ vào cuối năm nay.

Mỹ trừng phạt tổ chức có trụ sở ở Venezuela

Thủ đô Caracas, Venezuela. Ảnh: Rueters

Ngày 24-11, Mỹ đã tuyên bố đưa nhóm Cartel de los Soles ở Venezuela vào danh sách tổ chức khủng bố toàn cầu. Hành động của Mỹ đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ Venezuela.

Mỹ cho rằng tổ chức này có trụ sở tại Venezuela có sự góp mặt của nhiều quan chức cấp cao của Caracas, đã hỗ trợ vật chất cho các tổ chức khủng bố nước ngoài đe doạ hoà bình và an ninh của Mỹ. Mỹ cũng khẳng định, tên của tổ chức này bắt nguồn từ biểu tượng mặt trời thường được in trên quân phục của các quan chức quân đội Venezuela.

Quyết định trừng phạt này đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ phong toả bất kỳ tài sản và quyền lợi liên quan của tổ chức này hiện đang ở Mỹ hoặc thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của công dân Mỹ.

Hezbollah cảnh báo Israel sau vụ chỉ huy quân sự Tabatabai bị ám sát

Ngày 24-11, Sheikh Ali Daamoush-quan chức đứng đầu Hội đồng điều hành Hezbollah-tuyên bố, Israel nên cảnh giác với phản ứng của lực lượng này đối với vụ Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) ám sát chỉ huy quân sự Haytham Ali Tabatabai của lực lượng này một ngày trước đó.

Đám tang chỉ huy quân sự Haytham Ali Tabatabai của lực lượng Hezbollah. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại đám tang của thủ lĩnh Tabatabai ở thủ đô Beirut của Liban, ông Daamoush cảnh báo “những người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái nên lo lắng, vì họ đã phạm tội ác nghiêm trọng chống lại lực lượng kháng chiến và chống lại Liban”. Ông Ali Daamoush nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ không quan tâm đến bất kỳ đề xuất giảm căng thẳng nào nếu kẻ thù không cam kết thực hiện thỏa thuận ngừng bắn” mà Israel và Hezbollah đã đạt được vào tháng 11/2024.

Indonesia đóng cửa 1.400 mỏ khai thác vàng trái phép

Indonesia đang triển khai chiến dịch quy mô lớn nhằm triệt phá khoảng 1.400 mỏ vàng trái phép tại khu vực Vườn quốc gia Núi Halimun Salak, huyện Sukabumi, tỉnh Tây Java. Riêng trong tháng 11, lực lượng chức năng đã đóng cửa gần 300 điểm khai thác.

Kiểm lâm Indonesia đóng một đường hầm khai thác vàng trái phép trong một chiến dịch ở Vườn quốc gia Núi Halimun Salak, Tây Java. Ảnh: Kompass

Giám đốc Cơ quan Thực thi pháp luật về lâm nghiệp Rudianto Saragih Napitu cho biết, hoạt động khai thác vàng trái phép chủ yếu mang lại lợi ích cho các nhà đầu tư, trong khi người dân địa phương - nhóm dễ bị tổn thương về kinh tế - lại bị lôi kéo vào công việc nặng nhọc, rủi ro cao. Bộ Lâm nghiệp Indonesia khẳng định chỉ khuyến khích các mô hình bảo tồn bền vững và sinh kế xanh, kiên quyết cấm mọi hình thức khai khoáng trong khu bảo tồn.

Tổng cục trưởng Lâm nghiệp Dwi Januanto Nugroho khẳng định “không có vùng xám cho các hoạt động phi pháp trong khu bảo tồn”.