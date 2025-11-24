Tin thế giới sáng 24-11: Tổng thống Trump cáo buộc Ukraine "vô ơn" khi các quan chức họp tại Geneva về kế hoạch hòa bình 28 điểm

(GLO)- Tổng thống Trump cáo buộc Ukraine "vô ơn" khi các quan chức họp tại Geneva về kế hoạch hòa bình 28 điểm; Israel tuyên bố tiêu diệt lãnh đạo Hezbollah ở Liban; Canada-Ấn Độ nối lại đàm phán thương mại sau 2 năm đình trệ;... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 24-11-2025.

Tổng thống Trump cáo buộc Ukraine "vô ơn" khi các quan chức họp tại Geneva về kế hoạch hòa bình 28 điểm

Các quan chức Ukraine, Mỹ và Châu Âu đã họp tại Geneva vào Chủ nhật để thảo luận về dự thảo kế hoạch hòa bình 28 điểm của Mỹ nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, sau khi Kiev và các đồng minh lên tiếng lo ngại về những gì họ coi là nhượng bộ lớn đối với Nga.

Phái đoàn Mỹ và Ukraine tại cuộc họp ngày 23-11 ở Geneva, Thụy Sĩ, để bàn về kế hoạch hòa bình 28 điểm. Ảnh: Reuters

Với phái đoàn Mỹ do Ngoại trưởng Marco Rubio dẫn đầu, các cuộc đàm phán chính giữa các quan chức Hoa Kỳ và Ukraine đã diễn ra trong bầu không khí căng thẳng, ngay sau khi ông Trump phàn nàn trong một bài đăng trên Truth Social rằng giới lãnh đạo Ukraine đã "không hề biết ơn" Mỹ vì những nỗ lực của họ và châu Âu vẫn tiếp tục mua dầu của Nga.

Binh sĩ Ukraine trên chiến trường gần Pokrovsk. Ảnh: Reuters

Ông Rubio đã tạm dừng cuộc họp để phát biểu với các phóng viên, nói rằng đây có lẽ là cuộc thảo luận tốt nhất mà Mỹ từng có với Ukraine kể từ khi ông Trump trở lại nắm quyền. Ông cho biết sẽ có những thay đổi trong kế hoạch để hướng tới một giải pháp mà cả Ukraine và Mỹ đều có thể ủng hộ.

Trong một phát biểu ngắn gọn, ông Andriy Yermak, người đứng đầu phái đoàn Ukraine, đã cảm ơn ông Trump vì cam kết với Kiev. Vài phút sau, chính Tổng thống Ukraine Zelensky đã gửi lời cảm ơn tới ông Trump.

Kể từ khi kế hoạch của Mỹ được công bố, đã có sự nhầm lẫn về việc ai là người tham gia soạn thảo kế hoạch này. Các đồng minh châu Âu cho biết họ chưa được tham vấn. Tại cuộc họp, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết mục tiêu là xây dựng một kế hoạch được Ukraine chấp nhận để có thể sử dụng trong đàm phán với Nga.

EU nêu lập trường cứng rắn cho vấn đề Ukraine

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen. Ảnh: TTXVN

Ngày 23-11, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã đưa ra tuyên bố cứng rắn về lập trường của Liên minh châu Âu (EU) đối với bất kỳ kế hoạch hòa bình nào cho Ukraine, trong đó khẳng định 3 nguyên tắc cốt lõi không thể thương lượng: Không được phép thay đổi biên giới Ukraine bằng vũ lực, không được đặt giới hạn cho quân đội Ukraine khiến nước này có nguy cơ sẽ bị tấn công trong tương lai và EU phải giữ vai trò trung tâm trong việc bảo đảm hòa bình cho quốc gia Đông Âu này.

"Bất kỳ kế hoạch hòa bình đáng tin cậy và bền vững nào trước hết cũng phải chấm dứt thương vong và kết thúc chiến sự, đồng thời không gieo mầm cho xung đột trong tương lai.", Bà Von der Leyen nhấn mạnh.

Israel tuyên bố tiêu diệt lãnh đạo Hezbollah ở Liban

Ngày 23-11, Văn phòng Thủ tướng Israel thông báo lực lượng nước này không kích Beirut (thủ đô Liban), nhằm vào ông Haytham Ali Tabatabai-người được coi là lãnh đạo quân sự trên thực tế của nhóm vũ trang Hezbollah.

Binh sĩ Liban canh gác tại khu vực bị Israel tập kích nhắm vào một lãnh đạo quân sự của Hezbollah, ngày 23-11-2025. Ảnh: Reuters

“Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã ra lệnh tấn công theo khuyến nghị của bộ trưởng Quốc phòng và tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel. Israel quyết tâm hành động để đạt được mục tiêu của mình, ở bất kỳ nơi đâu và bất kỳ lúc nào” – tuyên bố nêu rõ.

Truyền thông Liban cho biết máy bay Israel đã tiến hành một cuộc không kích vào vùng ngoại ô phía nam Beirut, gây ra thương vong và thiệt hại đáng kể nhưng không đề cập về tình hình của ông Tabatabai.

Israel cảnh báo Iran phục hồi kho tên lửa thần tốc

Kho tên lửa của Iran đã gần như được khôi phục về mức trước chiến tranh, bất chấp cuộc không kích kéo dài 12 ngày của Israel vào tháng 6 vừa qua.

Kho vũ khí bí mật của Iran qua ảnh chụp vệ tinh. Ảnh: Fox News

Đây là cảnh báo đáng lo ngại được các quan chức an ninh Israel đưa ra qua Kênh truyền hình 13 ngày 23-11. Theo phóng viên quân sự Alon Ben-David, Tehran đang đẩy nhanh tốc độ sản xuất tên lửa đất đối đất với quy mô chưa từng có. Dự báo trong vài tháng tới, Iran sẽ tích lũy được khoảng 2.000 tên lửa có tầm bắn đủ xa để vươn tới lãnh thổ Israel. Con số này cho thấy quyết tâm tái vũ trang của Tehran sau những tổn thất trong cuộc chiến hồi tháng 6.

Canada-Ấn Độ nối lại đàm phán thương mại sau 2 năm đình trệ

Chính phủ Ấn Độ hôm 23-11 thông báo, nước này và Canada đã nhất trí nối lại các cuộc đàm phán về một thỏa thuận thương mại mới, vốn bị đình trệ trong 2 năm qua do căng thẳng ngoại giao giữa hai nước.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Canada Mark Carney. Ảnh: Reuters

Quyết định được đưa ra sau cuộc gặp song phương giữa Thủ tướng Canada Mark Carney và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Nam Phi.

Việc nối lại đàm phán với Ấn Độ được xem là dấu hiệu cho thấy quan hệ giữa hai nước đang ấm lên, trong bối cảnh Thủ tướng Canada Mark Carney thúc đẩy chiến lược mở rộng thương mại ngoài thị trường Mỹ-đối tác lớn nhất của Canada.