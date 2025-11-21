Tin thế giới sáng 21-11: Nga tuyên bố chiếm được Kupyansk, Ukraine bác bỏ

(GLO)- Nga tuyên bố chiếm được Kupyansk, Ukraine bác bỏ; Nghị sĩ Ukraine công bố toàn bộ kế hoạch hòa bình 28 điểm của Mỹ; Australia cấm thiếu niên sử dụng Facebook, Instagram; Cháy dữ dội làm gián đoạn Hội nghị COP30... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 21-11

Nga tuyên bố chiếm được Kupyansk, Ukraine bác bỏ

Ngày 20-11, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nga Valery Gerasimov báo cáo với Tổng thống Putin rằng lực lượng Nga đã kiểm soát Kupyansk, một đầu mối đường sắt và đường bộ quan trọng ở vùng Kharkov.

Tổng thống Nga Vladimir Putinthăm sở chỉ huy của Cụm tác chiến phía Tây. Ảnh: Reuters

Ông Putin khẳng định, tất cả các nhiệm vụ được đặt ra tại cuộc họp trước đó với quân nhân đã được hoàn thành. Ông nói quân đội Nga đã bao vây 15 tiểu đoàn của quân đội Ukraine tại khu vực Kupyansk. Chủ nhân Điện Kremlin nhấn mạnh, binh sĩ Ukraine cần phải hạ vũ khí và đầu hàng.

Trong khi đó, Ukraine bác bỏ phát ngôn của Nga về việc kiểm soát thành phố Kupyansk hay bao vây 15 tiểu đoàn Ukraine tại đây.

Quang cảnh một khu vực ở Kupyansk. Ảnh: france24

Ông Viktor Trehubov, người đứng đầu Cục Truyền thông của Nhóm Lực lượng Liên hợp Ukraine, đơn vị chịu trách nhiệm khu vực Kupiansk và Kupyansk - Vuzlovyi, lưu ý khu định cư này chỉ rộng 4km². Vì vậy, việc bao vây 15 tiểu đoàn tại đây là điều không thể về mặt vật lý. Ông Trehubov cũng cho biết, tỉnh hình tại Kupyansk vẫn ổn định. Đến tối 20-11, lực lượng Nga vẫn không hề đột phá vào Kupyansk.

Nghị sĩ Ukraine công bố toàn bộ kế hoạch hòa bình 28 điểm của Mỹ

Kênh RT của Liên bang Nga tối 20-11 cho biết Nghị sĩ đối lập Ukraine Aleksey Goncharenko đã đăng trên mạng xã hội các ảnh chụp màn hình của một tài liệu điện tử bằng tiếng Ukraine, gồm 28 điểm nhằm chấm dứt xung đột giữa Moskva và Kiev.

Ảnh chụp bài đăng của RT về kế hoạch hoà bình 28 điểm của Mỹ. Ảnh: baotintuc

Trước đó, Văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận Mỹ đã chuyển cho Kiev một bản dự thảo mới, song không tiết lộ nội dung, chỉ nói rằng Kiev sẵn sàng thảo luận cùng tuyên bố “theo đánh giá của phía Mỹ”, kế hoạch “có thể giúp khôi phục ngoại giao”.

Cũng trong ngày 20-11, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt tuyên bố bản dự thảo kế hoạch hòa bình của Mỹ-được Tổng thống Donald Trump ủng hộ và đang được thương lượng với cả Nga và Ukraine-là “tốt” cho cả Moskva và Kiev.

Moscow tuyên bố sẵn sàng hòa đàm trực tiếp với Kiev

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Internet

Đài RT dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga hiện vẫn sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp với Ukraine.

Tại cuộc họp báo hôm 20-11, khi được hỏi về “kế hoạch hòa bình 28 điểm” do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất, ông Peskov nhấn mạnh, bất kỳ kế hoạch hòa bình nào cho Ukraine cũng phải giải quyết những căn nguyên của cuộc xung đột với Nga. Quan chức này nói thêm, dù vẫn duy trì liên hệ với Mỹ nhưng Moscow hiện không có bất kỳ cuộc tham vấn hay đàm phán chính thức nào với Washington về một lộ trình như vậy.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gần đây tuyên bố, Kiev đang nỗ lực khôi phục hình thức đàm phán Istanbul, vốn đã bị đình trệ sau 3 vòng thương lượng với Moscow hồi đầu năm nay. Phát ngôn viên Điện Kremlin đổ lỗi sự đình trệ “do chính quyền Kiev không muốn tiếp tục đối thoại”.

Australia cấm thiếu niên sử dụng Facebook, Instagram

Meta thông báo sẽ chặn quyền truy cập Instagram, Facebook và Threads của người dùng dưới 16 tuổi ở Australia nhằm tuân thủ luật tại nước này.

Ảnh minh họa: talanoa 'o tonga

Theo đó, từ ngày 4-12, Meta sẽ bắt đầu vô hiệu hóa các tài khoản và chặn đăng ký mới của những người dưới 16 tuổi ở Australia. Quá trình này dự kiến hoàn tất vào ngày 10-12. Metacho biết sẽ sử dụng nhiều phương pháp xác minh độ tuổi và áp dụng “nguyên tắc tối thiểu dữ liệu”, chỉ yêu cầu thông tin bổ sung khi có lý do nghi ngờ độ tuổi do người dùng khai báo.

Lệnh cấm mạng xã hội tại Australia được xem là một trong những nỗ lực toàn diện nhất trên thế giới nhằm quản lý quyền truy cập của trẻ vị thành niên và đang được các cơ quan quản lý quốc tế theo dõi chặt chẽ. Vi phạm luật có thể dẫn đến mức phạt lên tới 49,5 triệu AUD (xấp xỉ 32 triệu USD).

Cháy dữ dội làm gián đoạn Hội nghị COP30

Hoả hoạn bùng phát tại địa điểm diễn ra Hội nghị COP30. Ảnh: The Guardians

Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP30 tại Brazil đã phải tạm dừng sau khi hỏa hoạn bùng phát tại địa điểm tổ chức. Ban tổ chức cho biết, 13 người đã được điều trị do hít phải khói sau khi đám cháy bùng phát tại khu vực gian hàng của trung tâm hội nghị ở thành phố Belém.

Đám cháy đã được khống chế trong vòng vài phút và đang được điều tra nhưng nguyên nhân được cho là do một thiết bị điện, có thể là lò vi sóng.

Vụ việc đã khiến một loạt cuộc họp được lên kế hoạch công phu rơi vào hỗn loạn. Ban chủ tịch COP30 đang chuẩn bị một dự thảo văn bản mới cho những cam kết tiềm năng về việc lập lộ trình chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch.