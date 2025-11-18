Tin thế giới sáng 18-11: UAV Nga tấn công tàu của Ukraine, cả một ngôi làng Romania phải sơ tán

(GLO)- Tấn công khốc liệt ở miền Đông Ukraine, Nga tuyên bố giành thêm 3 ngôi làng; UAV Nga tấn công tàu của Ukraine, cả một ngôi làng Romania phải sơ tán; Cựu Thủ tướng Thái Lan phải trả hơn 500 triệu USD tiền thuế;... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 18-11-2025

Tấn công khốc liệt ở miền Đông Ukraine, Nga tuyên bố giành thêm 3 ngôi làng

Ảnh minh họa: AA

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng nước này đã giành được quyền kiểm soát thêm 3 ngôi làng mới trong bối cảnh các cuộc tấn công rất khốc liệt đang diễn ra ở miền Đông Ukraine.

Trong tuyên bố hôm 17-11, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của họ ở vùng Kharkov, Đông Bắc Ukraine, đã kiểm soát được làng Dvorichanske, nằm cách biên giới Nga-Ukraine khoảng 6km. Dvorichanske cũng cách thành phố tiền tuyến Kupyansk khoảng 37km về phía bắc.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cũng khẳng định, lực lượng của họ ở khu vực phía đông Donetsk đã giành quyền kiểm soát được làng Platonivka, nằm cách thành phố Sloviansk khoảng 30km về phía đông. Ngoài ra, các lực lượng Nga ở khu vực Dnipropetrovsk cũng giành quyền kiểm soát làng Hai, nằm cách làng Vyshneve khoảng 5km về phía bắc.

Các lực lượng Nga trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ảnh: RT

Trước đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố các lực lượng của họ đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công gần 3 ngôi làng trên. Tuy nhiên, chính quyền Ukraine chưa bình luận ngay lập tức về những tuyên bố mới nhất của Nga.

UAV Nga tấn công tàu của Ukraine, cả một ngôi làng Romania phải sơ tán

Một ngôi làng biên giới của Romania đã phải sơ tán sau khi một con tàu chở khí gas bốc cháy gần một cảng của Ukraine, chỉ cách vài trăm mét. Đây là cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga.

Tàu Orinda bốc cháy sau khi bị thiết bị bay không người lái của Nga tấn công tại thành phố cảng Izmail, tỉnh Odessa của Ukraine vào ngày 17-11. Ảnh: Tổng cục Hàng hải Thổ Nhĩ Kỳ

Theo Digi24, từ 100 đến 150 người được sơ tán khỏi làng Plauru nằm bên kia Sông Danube đối diện thành phố cảng Izmail của Ukraine, nơi thiết bị bay không người lái của Nga tấn công trong rạng sáng 17-11.

Con tàu chở hàng nghìn tấn khí hóa lỏng bị tấn công mang tên Orinda treo cờ Thổ Nhĩ Kỳ. 16 thủy thủ Thổ Nhĩ Kỳ của tàu đã rời tàu an toàn mà không bị thương.

Thông tin này cho thấy các nguy cơ dai dẳng đối với khu vực biên giới của Romania do các cuộc tấn công đường không của Nga nhằm vào hạ tầng cảng của miền Nam Ukraine.

Phần Lan tập trận quy mô lớn cách biên giới Nga 100km

Phần Lan-quốc gia có chung đường biên giới trên bộ dài khoảng 1.340km với, cũng là thành viên mới nhất của khối quân sự NATO-đang tổ chứctập trận quân sự quy mô lớn cách biên giới Nga 100km.

Cuộc tập trận Northern Strike 225 của Phần Lan. Ảnh: Finnish MoD

Đợt diễn tập pháo binh mang tên “Northern Strike 225” quy tụ ba lữ đoàn Phần Lan, lực lượng biên phòng nước này, cùng một đại đội pháo phản lực đa nòng của Ba Lan. Tổng cộng có 2.200 quân nhân và 500 phương tiện tham gia tập trận mà Lực lượng Phòng vệ Phần Lan khẳng định cần thiết “để huấn luyện hệ thống pháo binh của lục quân và nâng cao hiệu suất trong điều kiện đầu đông đầy thử thách”, đồng thời cải thiện khả năng phối hợp giữa các đơn vị.

Israel phá dỡ một khu định cư trái phép ở Bờ Tây nhằm duy trì an ninh

Lực lượng an ninh và nhân viên Cơ quan Quản lý Dân sự Israel ngày 17-11 đã bắt đầu chiến dịch di dời và phá dỡ một khu định cư trái phép tại khu vực Gush Etzion ở Bờ Tây, đáp lại cáo buộc của người đứng đầu hội đồng địa phương rằng “tình trạng vô luật pháp” đang diễn ra tại đây.

Lực lượng an ninh Israel đụng độ với phong trào Thanh niên Hilltop trong lúc phá hủy một khu định cư bất hợp pháp gần Bờ Tây bị chiếm đóng. Ảnh AFP

Động thái hiếm hoi nhằm dỡ bỏ một khu định cư trái phép dưới chính quyền cánh hữu hiện tại diễn ra chỉ một ngày sau khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu lên tiếng về tình trạng các phần tử định cư cực đoan người Israel tấn công người Palestine ngày càng gia tăng ở Bờ Tây, đồng thời cam kết có “biện pháp mạnh mẽ.”

Các vụ tấn công của người định cư, đặc biệt vào mùa thu hoạch ôliu tháng 10 và 11, đã tăng mạnh trong năm nay. Liên hợp quốc ghi nhận ít nhất 264 vụ tấn công chỉ trong tháng 10 vừa qua, cao nhất kể từ khi cơ quan này bắt đầu theo dõi số liệu từ năm 2006.

Cựu Thủ tướng Thái Lan phải trả hơn 500 triệu USD tiền thuế

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. Ảnh: AP



Ngày 17-11, Tòa án Tối cao Thái Lan đã ra phán quyết yêu cầu cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra nộp khoản thuế liên quan tới thương vụ bán công ty viễn thông Shin Corp.

Người phát ngôn Tòa án Tối cao Thái Lan Suriyan Hongvilai cho biết, phán quyết mới “buộc ông Thaksin phải tuân thủ yêu cầu nộp thuế,” song không nêu rõ số tiền cụ thể cũng như cơ sở lập luận của tòa về phán quyết. Trong khi đó, nhiều hãng truyền thông Thái Lan đưa tin tòa án đã yêu cầu ông Thaksin nộp 17,6 tỷ baht (khoảng 540 triệu USD) tiền thuế và tiền phạt.

Năm 2006, ông Thaksin từng phải đối mặt với nhiều cáo buộc tham nhũng và tranh cãi trong thương vụ bán cổ phần của Shin Corp mà không phải nộp thuế. Ông Thaksin hiện đang thụ án tù tại thủ đô Bangkok liên quan tới các tội danh tham nhũng trong thời gian giữ chức Thủ tướng.