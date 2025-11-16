Tin thế giới sáng 16-11: Nga có thể sản xuất 120.000 bom lượn độ nguy hiểm gấp 5 lần

(GLO)- Nga có thể sản xuất 120.000 bom lượn độ nguy hiểm gấp 5 lần; Tổng thống Ukraine chỉnh đốn ngành năng lượng giữa bê bối tham nhũng; Mỹ tạm dừng đàm phán khuôn khổ Hiệp định thương mại với Thái Lan;... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 16-11-2025.

Nga có thể sản xuất 120.000 bom lượn độ nguy hiểm gấp 5 lần

Nga dường như dự định sản xuất tới 120.000 quả bom lượn giá rẻ nhưng có sức tàn phá lớn trong năm nay, diễn biến khiến Ukraine lo ngại. Thông tin do Thiếu tướng Vadym Skibitskyi, Phó cục trưởng Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, cung cấp.

Mẫu bom lượn FAB-500 M62 của Nga. Ảnh: Militarnyi

Ông không nói cách thức thu thập con số này hoặc dữ liệu các năm trước, nhưng nếu đúng, điều đó cho thấy mức tăng khổng lồ trong sản xuất bom lượn của Nga, loại bom sử dụng cánh, và đôi khi có động cơ, để bay hàng chục km tới mục tiêu.

Ông Skibitskyi cho biết Nga đang bắt đầu sản xuất hàng loạt một loại bom lượn mới có thể bay tới 200km từ điểm thả trên máy bay chiến đấu, và dự kiến sản xuất khoảng 500 quả trước cuối năm nay.

Tổng thống Ukraine chỉnh đốn ngành năng lượng giữa bê bối tham nhũng

Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố chỉnh đốn ngành năng lượng. Ảnh: AP

Tổng thống Ukraine Zelensky thông báo sẽ cải tổ toàn bộ các công ty năng lượng nhà nước sau bê bối tham nhũng trong ngành này khiến công chúng phẫn nộ.

"Chúng tôi đang bắt đầu quá trình chỉnh đốn các doanh nghiệp nhà nước chủ chốt trong lĩnh vực năng lượng", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo trên mạng xã hội. "Cùng với việc kiểm toán toàn diện các hoạt động tài chính, ban lãnh đạo của những công ty này cũng sẽ được thay mới".

Ông kêu gọi thành lập một ban giám sát mới tại Energoatom, doanh nghiệp điện hạt nhân nhà nước là tâm điểm của bê bối tham nhũng, trong vòng 7 ngày nhằm tạo điều kiện cho "cuộc chấn chỉnh toàn diện ban lãnh đạo công ty".

Tổng thống Ukraine đồng thời yêu cầu nhanh chóng bổ nhiệm một lãnh đạo mới cho tập đoàn thủy điện Ukrhydroenergo và thực hiện các cải cách khác đối với tập đoàn dầu khí khổng lồ Naftogaz.

5 người đã bị bắt và 7 người khác đối mặt nhiều cáo buộc trong cuộc điều tra tham nhũng trong lĩnh vực năng lượng Ukraine.

Châu Âu không tạo ra mối đe dọa quân sự đáng kể đối với Nga

Ảnh minh họa: sputnik

Châu Âu không tạo ra mối đe dọa đáng kể nào đối với Nga. Đây là nhận định của nhà phân tích quân sự-cựu sỹ quan tình báo Thủy quân lục chiến Mỹ Scott Ritter, đưa ra sau khi đánh giá năng lực quân sự của châu lục này.

Ông Ritter nói: “Không có quốc gia châu Âu nào hiện sở hữu sức mạnh quân sự đáng kể, nếu xét về sức mạnh quân sự quy ước. Và cũng không có quốc gia châu Âu nào có khả năng triển khai sức mạnh đó một cách bền vững. Vì vậy, tôi hoàn toàn không coi châu Âu là mối đe dọa đối với Nga."

Cựu sỹ quan tình báo này phân tích khoảng cách giữa tuyên bố chính trị và năng lực quân sự, đồng thời đặt câu hỏi liệu các nền kinh tế châu Âu có thể duy trì đầu tư dài hạn để trở thành một lực lượng đáng tin cậy hay không.

Ông nhận định: “Xét thuần túy về mặt quân sự, châu Âu thiếu năng lực để thực hiện những lời đe dọa do chính phủ các nước đưa ra”.

Mỹ tạm dừng đàm phán khuôn khổ Hiệp định thương mại với Thái Lan

Ngày 15-11, Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết, Mỹ đã gửi công hàm dừng các cuộc đàm phán khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng với Thái Lan cho đến khi nước này nối lại thực hiện Tuyên bố chung về lộ trình hòa bình giữa Thái Lan và Campuchia.

Tổng thống Mỹ Trump và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tại lễ kí kết khung thỏa thuận thương mại bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN-47 tại Maylaysia, tháng 10-2025. Ảnh: The Nation

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Nikorndej Balankura xác nhận đã nhận được thư từ Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) thông báo về việc này. Theo ông Nikorndej, lá thư nêu rõ các cuộc đàm phán thương mại có thể được nối lại một khi Thái Lan tái khẳng định cam kết thực hiện tuyên bố ngừng bắn chung với Campuchia. Hai bên cần đàm phán và hoàn tất các chi tiết của thỏa thuận trước khi ký kết để có hiệu lực.

Iran thu giữ tàu chở 30.000 tấn sản phẩm hóa dầu tại Vịnh Ba Tư

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuần tra trên biển. Ảnh minh họa: AFP

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 15-11 xác nhận đã thu giữ một tàu chở dầu tại Vịnh Ba Tư khi con tàu rời một cảng của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

IRGC cho biết: “Sáng 14-11, lúc 7h30, sau khi cơ quan tư pháp ra lệnh thu giữ hàng hóa trên tàu chở dầu mang tên thương mại Talara treo cờ Quần đảo Marshall, các đơn vị phản ứng nhanh của lực lượng hải quân IRGC đã theo dõi hành trình, chặn và thu giữ con tàu." Thông cáo nêu rõ con tàu “bị xác định vi phạm pháp luật do vận chuyển hàng hóa không được phép," đồng thời cho biết tàu “chở 30.000 tấn sản phẩm hóa dầu và đang trên đường tới Singapore".

Hãng tin Fars của Iran cho hay hành động này không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào khác mà chỉ là vấn đề nội bộ thuần túy.