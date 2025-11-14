Tin thế giới sáng 14-11: Cam kết hỗ trợ vũ khí trị giá 500 triệu USD cho Ukraine

(GLO)- Nga dùng hệ thống Strela-10 đánh chặn UAV mới nhất của Ukraine; Cam kết hỗ trợ vũ khí trị giá 500 triệu USD cho Ukraine; Bạo lực chống người Palestine tại Bờ Tây tiếp tục leo thang; Mỹ: Chính phủ liên bang bắt đầu mở cửa trở lại; ...là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 14-11.

Nga dùng hệ thống Strela-10 đánh chặn UAV mới nhất của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng xe phòng không Strela-10 để bắn hạ máy bay không người lái (UAV) Batyar mới nhất của Ukraine tại khu vực tiền tuyến Zaporizhzhia.

Xe phòng không Strela-10 của Nga đánh chặn UAV Ukraine ở Zaporizhzhia. Video: Zvezda

Đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy cảnh quân đội nước này triển khai xe phòng không Strela-10 để đánh chặn loại UAV mới nhất của Ukraine tại Zaporizhzhia. "Sau khi nhận được tín hiệu từ trạm radar, Trung đoàn Xe tăng độc lập số 5 đã triển khai hệ thống Strela-10 để phóng tên lửa vào UAV của đối phương. Vào thời điểm bị bắn hạ, mục tiêu đang ở độ cao khoảng 800m, bay với vận tốc 150 km/h", phía Nga cho biết.

Báo cáo của quân đội Nga tiết lộ, UAV bị bắn rơi trong đoạn video là Batyar, mẫu UAV mới được Ukraine công bố vào tháng 5.

Cam kết hỗ trợ vũ khí trị giá 500 triệu USD cho Ukraine

Ảnh minh họa: The Economist

Theo AFP, các nước Bắc Âu và Baltic ngày 13-11 tuyên bố sẽ đóng góp 500 triệu USD vào cơ chế mua vũ khí Mỹ dành cho Kiev theo Danh sách yêu cầu ưu tiên của Ukraine (PURL). Tuyên bố chung của Phần Lan, Đan Mạch, Estonia, Iceland, Latvia, Litva, Na Uy và Thụy Điển nêu rõ số tiền này sẽ được dùng để mua trang thiết bị quân sự và đạn dược từ kho dự trữ của Mỹ.

Cơ chế PURL được Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng Thư ký NATO Mark Rutte khởi động hồi tháng 7. Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Hakkanen nhấn mạnh cần khẩn trương chuyển giao khí tài thiết yếu cho Ukraine, đồng thời khẳng định cuộc xung đột với Nga là mối đe dọa dài hạn đối với an ninh châu Âu và trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.

Ấn Độ: Nghi phạm vụ đánh bom xe tại khu Red Fort là một bác sĩ

Theo truyền thông Ấn Độ, tài xế chiếc xe phát nổ tại điểm tham quan nổi tiếng Red Fort ở New Delhi tối 10-11 vừa qua là một bác sĩ đến từ khu vực tranh chấp Kashmir.

Hiện trường vụ nổ xe kinh hoàng ở khu Red Fort, New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: ABC News

Vụ nổ làm 8 người thiệt mạng và ít nhất 20 người khác bị thương. Reuters dẫn tuyên bố của chính phủ Ấn Độ ngày 12-11 xác nhận rằng họ đang xem xét vụ nổ này là một "vụ khủng bố" và cam kết sẽ sớm đưa thủ phạm ra trước công lý.

Truyền thông địa phương dẫn lời các nhà điều tra cho biết, nghi phạm- người đã chết trong vụ nổ-có thể có liên hệ với các chiến binh Hồi giáo muốn giành độc lập cho khu vực Kashmir. Cũng có thông tin cho rằng cảnh sát đã tiến hành thu giữ một lượng lớn chất nổ và hóa chất được sử dụng để chế tạo bom từ cơ sở của hai bác sĩ từ Kashmir. Các hóa chất tương tự được cho là đã được tìm thấy tại địa điểm xảy ra vụ nổ kể trên.

Bạo lực chống người Palestine tại Bờ Tây tiếp tục leo thang

Quân đội Israel tối 13-11 thông báo binh sỹ nước này đã bắn hạ 2 người vũ trang tình nghi ở khu Bờ Tây trong cùng ngày. Quân đội Israel khẳng định các tay súng bị bắn hạ khi đang trên đường thực hiện âm mưu khủng bố, song không cung cấp bằng chứng chứng minh.

Những người Palestine trẻ tuổi kiểm tra thiệt hại tại một nhà thờ Hồi giáo sau khi nơi này bị những người định cư Israel phóng hỏa vào ngày 13-11. Ảnh: AFP

Ngay trước thông báo của quân đội Israel về vụ việc trên, Bộ Ngoại giao Palestine cho biết, người định cư Israel ở Bờ Tây tiếp tục tiến hành thêm hành vi bạo lực nghiêm trọng chống người Palestine. Theo đó, trong vụ việc chiều 13-11, người định cư Israel đã đốt cháy một nhà thờ Hồi giáo ở thị trấn Deir Istiya, phía Bắc khu Bờ Tây.

Phóng viên và người dân tập trung tại hiện trường một vụ phá hoại do người định cư Israel gây ra. Ảnh: AFP

Văn phòng Điều phối Các vấn đề Nhân đạo của Liên hợp quốc khẳng định: tháng 10 vừa qua là tháng xảy ra hành vi bạo lực tồi tệ nhất do người định cư Israel tiến hành chống người Palestine ở Bờ Tây kể từ năm 2006, với ít nhất 264 vụ tấn công được ghi nhận. Tình hình nghiêm trọng đến mức lãnh đạo quân đội Israel ngày 12-11 đã phải đưa ra cam kết sẽ chặn đứng hành vi bạo lực từ phía người định cư ở Bờ Tây. Tuy nhiên, chính quyền Palestine cho rằng cam kết của quân đội Israel không đáng tin cậy.

Mỹ: Chính phủ liên bang bắt đầu mở cửa trở lại

Chính phủ liên bang Mỹ đang trong quá trình mở cửa trở lại các cơ quan sau khi Tổng thống Donald Trump ký ban hành gói tài trợ đã được Hạ viện thông qua vào đêm 12-11 nhằm kết thúc đợt đóng cửa kỷ lục kéo dài 43 ngày.

Trụ sở Quốc hội Mỹ ở Washington, D.C. Ảnh: THX

Hơn một triệu nhân viên liên bang đã không được trả lương trong thời gian chính phủ đóng cửa dài nhất trong lịch sử nước Mỹ, trong khi gần 42 triệu người dân rơi vào tình trạng bấp bênh khi Bộ Nông nghiệp thông báo họ không thể cấp phát tem phiếu thực phẩm cho tháng 11.

Hầu hết các nhân viên liên bang quay lại làm việc từ 13-11. Khoảng 650.000 người nghỉ việc tạm thời và 600.000 người làm việc không lương sẽ sớm được truy lĩnh tiền.

Gói chi tiêu mới tài trợ cho chính phủ đến ngày 30/1/2026 đảo ngược quyết định sa thải hơn 4.000 trường hợp trước đó và cấm không được tiếp tục cắt giảm nhân sự cho đến hết tháng 1/2026, đồng thời cũng đảm bảo tài trợ chương trình tem phiếu trợ cấp thực phẩm (SNAP) đến hết tháng 9/2026.