Tin thế giới sáng 13-11: Lửa rực cháy tại nhà máy hóa dầu Stavrolen của Nga

(GLO)- Lửa rực cháy tại nhà máy hóa dầu Stavrolen của Nga; Giá dầu thô Nga giảm mạnh; Peru: Xe buýt lao xuống khe núi làm hơn 60 người thương vong; ... là những thông tin nổi bật sáng 13-11.

Lửa rực cháy tại nhà máy hóa dầu Stavrolen của Nga

Các vụ nổ và hỏa hoạn đã xảy ra sau khi các thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công nhà máy hóa dầu Stavrolen ở thành phố Budyonnovsk, vùng Stavropol của Liên bang Nga. Đây là vụ tấn công thứ hai trong vài tuần gần đây.

Theo các kênh Telegram của Nga, vụ tấn công diễn ra vào rạng sáng 12-11. Stavrolen là một trong những nhà sản xuất hóa dầu lớn nhất của Nga. Sau khi còi báo động không kích vang lên, người dân nghe thấy nhiều tiếng nổ. Chính quyền địa phương cảnh báo khả năng hạn chế truy cập internet di động và gián đoạn dịch vụ truyền hình kỹ thuật số.

Nhiều vụ nổ và ánh chớp lóe lên tại khu vực nhà máy hóa dầu Stavrolen. Video: Exilenova+

Sau đó, Thống đốc vùng Stavropol, ông Vladimir Vladimirov, xác nhận lực lượng phòng không đã đánh chặn một cuộc tấn công bằng UAV ở khu vực Budyonnovsk. Ông cho biết các mảnh vỡ của UAV bị bắn hạ đã gây cháy tại khu công nghiệp của thành phố này.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết bốn UAV đã bị bắn hạ trong đêm trên vùng Stavropol.

Giá dầu thô Nga giảm mạnh

Ảnh minh họa: Reuters

Dầu mỏ của Nga đang chứng kiến mức giảm giá mạnh nhất trong năm nay, với mức chiết khấu cho dầu thô Ural tại các cảng ở Biển Baltic và Biển Đen gần 20 USD một thùng. Tính đến ngày 10-11, chiết khấu cho dầu thô tại cảng Primorsk và Novorossiysk là 19,40 USD/thùng, so với 13-14 USD/thùng hồi đầu tháng 11 và 11-12 USD/thùng trước khi Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với hai công ty dầu mỏ lớn LUKOIL và Rosneft.

Các nhà phân tích nêu hai nguyên nhân của tình trạng này: lệnh trừng phạt của Mỹ đối với LUKOIL và Rosneft, cùng với việc buộc phải điều chỉnh chuỗi cung ứng.

Mức chiết khấu cao nhất được ghi nhận vào quý II/2022, lên tới 31,9 USD/thùng dầu là do cú sốc địa chính trị sau sự kiện tháng 2-2022. Trong quý I/2023, mức chiết khấu là 30 USD/thùng dầu, trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) cấm vận dầu mỏ xuất khẩu bằng đường biển của Nga.

Nga sẵn sàng cho kịch bản đối đầu quân sự với phương Tây

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Ngày 12-11, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng Moscow nhận thức rõ rằng các nước phương Tây đang tái vũ trang để chuẩn bị cho khả năng đối đầu Nga, và hoàn toàn sẵn sàng cho kịch bản này.

“Có những xu hướng rõ ràng [ở phương Tây], và điều đó thật tệ. Nhưng chúng tôi luôn biết rằng rủi ro này tồn tại và đã thực hiện mọi biện pháp cần thiết từ trước để bảo vệ lợi ích và an ninh của mình” - ông Peskov nói.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, chiến dịch tái vũ trang của Liên minh châu Âu (EU), với kế hoạch chi tiêu hàng trăm tỉ euro, đang được biện minh dưới danh nghĩa “mối đe dọa từ Nga”. Tuy nhiên, Moscow cho rằng những cáo buộc này là ngụy tạo nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi các vấn đề kinh tế và sự bất mãn xã hội trong khối.

Peru: Xe buýt lao xuống khe núi làm hơn 60 người thương vong

Ít nhất 37 người thiệt mạng và 24 người bị thương khi một chiếc xe buýt lao xuống khe núi sau khi va chạm với một chiếc xe tải ở Arequipa, miền Nam Peru.

Hiện trường vụ tai nạn xe buýt khiến 37 người thiệt mạng ở miền Nam Peru. Video: Reuters

Quan chức Sở Y tế khu vực cho biết đây là một trong những vụ tai nạn tồi tệ nhất trong những năm gần đây tại quốc gia Nam Mỹ này.

Vụ việc xảy ra vào sáng sớm ngày 12-11 (theo giờ địa phương), trên một đoạn đường cao tốc Panamericana Sur nối Peru với Chile. Xe chở 60 hành khách, do công ty Llamosas vận hành, đang trên đường từ Chala, một thị trấn ở tỉnh Caraveli, đến Arequipa, thì va chạm trực diện với một chiếc xe bán tải trên đường cong. Xe buýt rơi xuống khe núi sâu khoảng 200 m.

Séc tiêu hủy hơn 70.000 gia cầm trước nguy cơ bùng dịch

Ảnh minh họa: thepoultrysite.com

Cơ quan Thú y Nhà nước CH Séc thông báo bắt đầu tiêu hủy hơn 70.000 gia cầm tại 2 trang trại sau khi phát hiện các ổ dịch cúm gia cầm. Theo phát ngôn viên Petr Majer, việc tiêu hủy bắt đầu từ sáng 12-11, do lực lượng cứu hỏa và nhân viên trang trại thực hiện.

Đợt tiêu hủy đầu tiên diễn ra tại làng Valdikov, miền Nam CH Séc, nơi các ca bệnh được ghi nhận sáng 11-11, trong đó 18.000 con vịt con 1 tuần tuổi và 2.500 vịt trưởng thành nằm trong diện tiêu hủy. Ngày 13-11, việc tiêu hủy sẽ tiếp tục tại trang trại ở thị trấn Lanskroun, nơi có khoảng 40.000 gà mái và 13.000 gà trống.

Cơ quan Thú y Nhà nước CH Séc cũng ban bố các biện pháp vệ sinh đặc biệt trong phạm vi 10 km quanh 2 trang trại, bao gồm hạn chế vận chuyển gia cầm, thống kê toàn bộ số gia cầm trong khu vực và cấm các sự kiện tập trung như hội chợ, triển lãm gia cầm.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Séc đã ghi nhận 3 ổ dịch tại các trang trại lớn 17 ổ dịch tại trang trại nhỏ và các ca nhiễm ở chim hoang dã tại 8 khu vực khác nhau.