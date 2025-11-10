Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính phủ Mỹ sắp chấm dứt tình trạng đóng cửa

H.M (Theo TTXVN, báo Quân Đội Nhân Dân, Công an TP. Hồ Chí Minh)

(GLO)- Các Thượng nghị sĩ Mỹ đã đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt tình trạng chính phủ liên bang đóng cửa.

Cụ thể, trong một cuộc bỏ phiếu mang tính thủ tục, các thượng nghị sĩ đã thông qua một dự luật do Hạ viện thông qua với tỷ lệ 60-40.

Dự luật này sẽ được sửa đổi để cấp ngân sách cho chính phủ đến ngày 30-1 và bao gồm một gói gồm ba dự luật phân bổ ngân sách cả năm.

vna-potal-cac-thuong-nghi-si-my-dat-thoa-thuan-cham-dut-tinh-trang-dong-cua-chinh-phu-stand.jpg
Trụ sở Quốc hội Mỹ ở Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Dự luật sẽ cấm các cơ quan liên bang sa thải nhân viên cho đến ngày 30-1. Đây được xem là một chiến thắng cho các công đoàn lao động liên bang và các đồng minh của họ. Nó sẽ ngăn chặn chiến dịch cắt giảm biên chế của Tổng thống Trump.

Thỏa thuận này-vốn được đàm phán với sự tham gia của các Thượng nghị sĩ Angus King, Jeanne Shaheen, Maggie Hassan cùng một số thượng nghị sĩ Cộng hòa, đã nhận được sự ủng hộ “vượt mức cần thiết” từ khối Dân chủ tại Thượng viện. Các Thượng nghị sĩ Cộng hòa được cho là sẽ ủng hộ thỏa thuận này.

Ngày 9-11 đánh dấu ngày thứ 40 của việc đóng cửa chính phủ Mỹ gây ảnh hưởng đến viện trợ thực phẩm, hoạt động công viên và di chuyển, trong khi tình trạng thiếu hụt nhân viên kiểm soát không lưu đang đe dọa làm chệch hướng du lịch trong kỳ nghỉ lễ Tạ ơn bận rộn vào cuối tháng này.

