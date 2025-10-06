Nguy cơ sa thải nhân viên liên bang khi đóng cửa chính phủ Mỹ kéo dài

(GLO)- Nếu các cuộc đàm phán ở Quốc hội nhằm chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ rơi vào thế "hoàn toàn bế tắc” thì việc sa thải nhân viên liên bang sẽ được tiến hành- Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia của Nhà Trắng Kevin Hassett cho biết.

Trả lời trong chương trình “State of the Union” của kênh CNN, ông Hassett cho biết Tổng thống Trump và Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Russ Vought đang “chuẩn bị sẵn sàng để hành động nếu cần thiết". Dù vậy, họ vẫn hy vọng rằng sẽ không phải làm vậy nếu phe Dân chủ nhượng bộ.

Nhà Trắng tại Washington, D.C., Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

“Tôi nghĩ mọi người vẫn hy vọng rằng khi chúng ta bắt đầu tuần mới, chúng ta có thể khiến đảng Dân chủ nhận ra rằng việc tránh những vụ sa thải như vậy là điều hoàn toàn hợp lý”-ông Hassett nói.

Chính phủ Mỹ bước sang ngày thứ 5 đóng cửa mà chưa có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy sẽ có một bước đột phá. Đảng Dân chủ đang giữ vững lập trường về những yêu cầu liên quan đến chăm sóc sức khỏe, trong khi đảng Cộng hòa nói rằng cuộc tranh cãi về việc gia hạn trợ cấp theo Đạo luật Chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền (Obamacare) có thể chờ sau khi chấm dứt đóng cửa.

Ngày 3-10 vừa qua, Thượng viện Mỹ lại thất bại trong việc thông qua 2 dự luật để có thể chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ. Với số phiếu 54-44, dự luật cấp ngân sách tạm thời cho đến ngày 21-11 tới do đảng Cộng hòa hậu thuẫn đã không được thông qua do chưa đủ 60 phiếu ủng hộ cần thiết. Cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện để thông qua kế hoạch tạm thời cấp ngân sách do đảng Dân chủ hậu thuẫn cũng thất bại với số phiếu 46-52.

Chính quyền của ông Trump nhiều lần cảnh báo về nguy cơ sa thải hàng loạt trong thời gian đóng cửa chính phủ. Tổng thống Trump nói rằng đợt đóng cửa này mang lại cho ông “cơ hội chưa từng có” để cắt giảm quy mô các cơ quan liên bang và sa thải nhân viên chính phủ, mặc dù chính quyền vẫn chưa thực hiện điều này.