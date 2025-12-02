Tin thế giới sáng 2-12: Tổng thống Zelensky đến Pháp, vạch "lằn ranh đỏ" của Ukraine

(GLO)- Tổng thống Zelensky đến Pháp, vạch "lằn ranh đỏ" của Ukraine; Thành phố Dnipro hứng tên lửa Nga, nhiều thương vong; Tổng thống Trump triệu tập cuộc họp sau loạt tuyên bố cứng rắn về Venezuela... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 2-12-2025.

Tổng thống Zelensky đến Pháp, vạch "lằn ranh đỏ" của Ukraine

Ngày 1-12, Tổng thống Ukraine Zelensky đã gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Paris nhằm củng cố sự ủng hộ từ châu Âu trong thời điểm được đánh giá có tính quyết định đối với xung đột Nga - Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thảo luận về xung đột với Nga. Ảnh: The New York Times

Tổng thống Zelensky cho biết cuộc trao đổi kéo dài nhiều giờ giữa ông và Tổng thống Pháp tập trung vào các phương án chấm dứt xung đột, đồng thời nhấn mạnh rằng hòa bình ở Ukraine cần mang tính bền vững. Phát biểu họp báo sau cuộc hội đàm, Tổng thống Zelensky khẳng định các ưu tiên của Ukraine vẫn tập trung vào bảo đảm an ninh, duy trì chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời nhấn mạnh rằng Nga không được phép nhận bất kỳ “phần thưởng” nào cho hành vi gây hấn với Ukraine.

Trong khi đó, trên nền tảng X sau khi tiếp ông Zelensky, Tổng thống Macron khẳng định "công việc vì hòa bình vẫn tiếp diễn".

Thành phố Dnipro hứng tên lửa, nhiều thương vong

Thống đốc vùng Dnipropetrovsk Vladyslav Gaivanenko cho biết, một cuộc tấn công bằng tên lửa đã khiến 4 người thiệt mạng và 27 người bị thương tại thành phố Dnipro.

Lực lượng cứu hộ Ukraine tại địa điểm bị tên lửa tập kích ở thành phố Dnipro. Ảnh: Moscow Times

Trên trang Telegram, ông Gaivanenko viết: “Hiện đã có 4 người thiệt mạng tại Dnipro. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân”.

Dnipro, trước chiến sự có dân số gần một triệu người, nằm cách tiền tuyến khoảng 100 km và thường xuyên bị tập kích.

Tổng thống Trump triệu tập cuộc họp sau loạt tuyên bố cứng rắn về Venezuela

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã triệu tập một cuộc họp tại Nhà Trắng vào tối 1-12, theo giờ địa phương, để bàn về các bước tiếp theo liên quan đến Venezuela. Tham dự cuộc họp có các quan chức hàng đầu của Mỹ như Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và các cố vấn cấp cao khác.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth (phải) lắng nghe bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington, D.C. Ảnh: Reuters

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Mỹ tăng cường áp lực lên Venezuela bằng các cuộc tấn công vào tàu buôn ma túy và triển khai thêm lực lượng quân sự tại Caribe.

Cùng ngày, phát biểu trước đám đông ủng hộ tập trung bên ngoài Dinh tổng thống ở thủ đô Caracas, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố thề trung thành tuyệt đối với người dân Venezuela.

Hơn 30 người dân ở Nigeria lại bị các nhóm vũ trang bắt cóc

Các nhóm vũ trang ở Nigeria cuối tuần qua lại tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào làng Unguwar Tsamiya và làng Dabawa thuộc bang Kano và bắt cóc ít nhất 25 người.

Một báo cáo an ninh cho biết điều đáng chú ý là khu vực này trước đây hiếm khi xảy ra các vụ bắt cóc.

Các tay súng ở Nigeria đã bắt cóc gần 30 người trong ba vụ tấn công vào cuối tuần qua. Ảnh: AFP

Ngoài ra, tại bang Borno ở Đông Bắc Nigeria - trung tâm của phong trào nổi dậy thánh chiến kéo dài nhiều năm qua, 9 người dân khác cũng bị các phần tử nghi là thánh chiến bắt giữ.

Nigeria từ lâu đối mặt với tình trạng bắt cóc đòi tiền chuộc, đặc biệt kể từ vụ bắt cóc 276 nữ sinh tại Chibok năm 2014 do nhóm Boko Haram tiến hành.

Iran phát hiện mỏ vàng lớn

Truyền thông Iran ngày 1-12 đưa tin nước này đã phát hiện một mỏ vàng lớn tại một trong những mỏ kim loại quý quan trọng nhất cả nước.

Mạch quặng mới được tìm thấy tại mỏ vàng Shadan thuộc sở hữu tư nhân ở tỉnh Nam Khorasan, miền Đông Iran, nơi mà hãng thông tấn Fars mô tả là “một trong những mỏ vàng quan trọng nhất của Iran.”

Truyền thông Iran đưa tin một mỏ vàng mới vừa được phát hiện ở tỉnh Nam Khorasan. Nguồn: Borna News

Bộ Công nghiệp, Mỏ và Thương mại Iran đã xác nhận trữ lượng mới. Bản tin cho biết: “Trữ lượng đã được kiểm chứng của mỏ Shadan đã tăng đáng kể sau khi phát hiện một mạch vàng lớn,” với ước tính khoảng 7,95 triệu tấn quặng vàng oxit và 53,1 triệu tấn quặng vàng sunfua.