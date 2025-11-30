Tin thế giới 30-11: Mỹ-Ukraine đàm phán hoàn tất thỏa thuận chấm dứt xung đột với Nga

(GLO)- Mỹ-Ukraine đàm phán hoàn tất thỏa thuận chấm dứt xung đột với Nga; Ukraine tấn công tàu chở dầu Nga bằng xuồng tự sát; Nga phóng hơn 600 UAV, tên lửa vào Ukraine; 10 người Palestine bị thương sau đụng độ ở Bờ Tây;... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 30-11-2025.

Hôm nay, Mỹ-Ukraine đàm phán hoàn tất thỏa thuận chấm dứt xung đột với Nga

Thư ký Hội đồng Anh ninh quốc gia Rustem Umerov dẫn đầu phái đoàn Ukraine sang Mỹ đàm phán về kế hoạch hòa bình. Ảnh: UNN

Ngày 29-11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết một phái đoàn do Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Rustem Umerov dẫn đầu đã lên đường sang Mỹ để tiếp tục các cuộc đàm phán về thỏa thuận kết thúc xung đột với Nga.

Ông Umerov được giao dẫn đầu đoàn đàm phán Ukraine sau khi Chánh văn phòng Tổng thống, Andriy Yermak bất ngờ từ chức hôm 28-11, chỉ vài giờ sau khi bị cơ quan chống tham nhũng khám xét nơi ở.

Theo Tổng thống Ukraine Zelensky, kết quả từ cuộc họp tại Geneva vào đầu tuần trước sẽ được “hoàn thiện” trong phiên làm việc diễn ra vào Chủ nhật (30-11). Theo một quan chức cấp cao Mỹ, các cuộc gặp giữa phái đoàn Ukraine và Mỹ sẽ diễn ra tại bang Florida, Mỹ với sự tham dự của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner.

Ukraine tấn công tàu chở dầu Nga bằng xuồng tự sát

Truyền thông Ukraine vừa công bố video xuồng không người lái tấn công hai tàu chở dầu nghi thuộc 'hạm đội bóng tối" của Nga ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ.

Tờ Kyiv Independent dẫn nguồn tin giấu tên thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết xuồng không người lái của lực lượng này "đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" tấn công hai tàu chở dầu trên Biển Đen trước đó một ngày. Video được công bố cho thấy chiếc xuồng tiếp cận hai tàu chở dầu và gây ra các vụ cháy nổ lớn. "Vào thời điểm tấn công, cả hai tàu đều không chở dầu và đang trên đường đến cảng Novorossiysk để lấy hàng. Chiến dịch đã giáng đòn mạnh vào hoạt động vận chuyển dầu mỏ của Nga", nguồn tin nói.

Khoảnh khắc hai tàu dầu bị xuồng không người lái tấn công trên Biển Đen hôm 28-11. Video: Kyiv Independent

Bộ Giao thông Vận tải Thổ Nhĩ Kỳ ngày 28-11 cho biết tàu Kairos treo cờ Gambia phát nổ và bốc cháy khi ở cách bờ biển tỉnh Kocaeli của nước này khoảng 28 hải lý. Tàu Virat, cũng treo cờ Gambia, bốc cháy ngay sau đó tại khu vực khác trên Biển Đen, cách bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 35 hải lý. Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ thông báo tàu Virat tiếp tục bị xuồng không người lái tấn công vào sáng sớm 29-11.

Nga phóng hơn 600 UAV, tên lửa vào Ukraine

Nga tập kích quy mô lớn vào Ukraine, rạng sáng 29-11-2025. Ảnh: Reuters

Rạng sáng 29-11, Nga đã không kích quy mô lớn vào Ukraine, sử dụng 36 tên lửa các loại và 596 máy bay không người lái (UAV), nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine, chủ yếu ở khu vực Kiev. Trong số đó có 5 tên lửa siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal, 23 tên lửa hành trình Kh-101/Iskander-K.

Lực lượng phòng không Ukraine tuyên bố đã bắn hạ phần lớn mục tiêu, trong đó có 558 UAV loại Shahed và Gerbera, 1 tên lửa Kh-47M2 Kinzhal, 12 tên lửa hành trình Kh-101/Iskander-K. Các UAV và tên lửa còn lại đã đánh trúng 22 địa điểm, trong khi mảnh vỡ từ các mục tiêu bị bắn hạ rơi xuống 17 khu vực khác.

Vùng Kiev chịu thiệt hại nặng nề nhất, ghi nhận cả thương vong và thiệt hại về cơ sở vật chất. Một số khu vực ở Kiev bị mất điện sau cuộc tấn công. Ngoài ra, một tòa nhà chung cư nhiều tầng và một ngôi nhà riêng ở Brovary bị hư hại, khiến 3 người bị thương.

Người dân tập trung gần các phương tiện bị phá hủy ở thành phố Kiev sau vụ tập kích rạng sáng 29-11-2025. Ảnh: Reuters

Nga còn tập kích hạ tầng năng lượng tại Chernihiv bằng UAV, kéo theo hỏa hoạn. Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cuộc tập kích khiến 3 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương.

Ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine cần phải tăng cường nỗ lực "để bảo đảm có đủ tên lửa cho các hệ thống phòng không và bảo đảm mọi thứ cần thiết cho việc bảo vệ đất nước cũng như gây sức ép lên Nga".

10 người Palestine bị thương sau đụng độ ở Bờ Tây

Gia tăng bạo lực nhắm vào người Palestine ở Bờ Tây. Ảnh minh họa: Reuters

Theo Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine, 10 người Palestine đã bị thương, trong các cuộc đụng độ với những người định cư Israel xảy ra hôm qua (29-11) tại Bờ Tây. Vụ việc mới nhất xảy ra khi quốc tế ngày càng lo ngại về sự gia tăng bạo lực tại vùng lãnh thổ bị chiếm đóng này.

Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine cho biết, vụ đụng độ giữa người định cư Israel và người Palestine xảy ra tại Thành phố Bethlehem ở Bờ Tây, trong số 10 người bị thương có 1 người bị thương do đạn thật.

Hãng thông tấn WAFA của Palestine đưa tin, những người định cư Israel đã cố gắng đốt một ngôi nhà của người Palestine, sau đó dẫn đến cuộc đụng độ. Quân đội và cảnh sát Israel đã điều động lực lượng đến hiện trường, xác nhận các hành vi ném đá giữa người Palestine và người Israel và hành động nổ súng về phía người Palestine.

Cuba cáo buộc Mỹ gây ra tình trạng nhiễu điện từ tại khu vực Caribe

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez. Ảnh: ACN



Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez ngày 29-11 cảnh báo về tình trạng “nhiễu điện từ dai dẳng” mà ông cho là do Mỹ gây ra tại khu vực Caribe, đặc biệt ảnh hưởng đến không phận Venezuela.

Trong bài đăng trên mạng X, ông Rodriguez cho rằng sự can thiệp này xuất phát từ “việc Mỹ triển khai quân sự mang tính tấn công và bất thường tại khu vực." Ông nhấn mạnh: “Đây là một phần trong sự leo thang của các hành động quân sự và chiến tranh tâm lý nhằm vào lãnh thổ Venezuela."

Cáo buộc được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không phận phía trên và xung quanh Venezuela “phải được coi là đóng cửa hoàn toàn."

Theo Ngoại trưởng Cuba, các biện pháp trên nhằm “lật đổ bằng vũ lực chính phủ hợp pháp” của Venezuela, đe dọa sự ổn định toàn bộ khu vực Caribe.