Tin thế giới sáng 28-11: Số người chết trong vụ cháy chung cư Hồng Kông tăng lên 83

(GLO)- Tổng thống Nga Putin lần đầu đề cập kế hoạch hòa bình Ukraine; Số người chết trong vụ cháy chung cư Hồng Kông tăng lên 83; Ai Cập tăng cường đưa hàng cứu trợ nhân đạo vào Gaza;... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 28-11.

Tổng thống Nga Putin lần đầu đề cập kế hoạch hòa bình Ukraine

Tổng thống Vladimir Putin tại Bishkek, Kyrgyzstan ngày 27-11. Ảnh: Sputnik

Ngày 27-11, Tổng thống Nga Putin lần đầu tiên lên tiếng về kế hoạch hòa bình Ukraine do Mỹ soạn thảo, nói rằng Nga sẵn sàng cho những cuộc thảo luận nghiêm túc.

Phát biểu với báo giới tại thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan, đề cập kế hoạch mới do Mỹ soạn thảo nhằm chấm dứt xung đột Ukraine, ông Putin cho biết: "Nhìn chung, chúng tôi nhất trí rằng đây có thể là cơ sở cho những thỏa thuận trong tương lai".

Ông Putin nói rằng Mỹ đang tính đến lập trường của Nga, nhưng vẫn còn một số vấn đề cần được thảo luận. Giới chức Nga đã sẵn sàng tiến hành "các cuộc thảo luận nghiêm túc" khi đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tới thủ đô Moskva vào tuần tới.

Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng ông chưa nhận được dự thảo thỏa thuận và 28 điểm công bố trên truyền thông "chỉ là danh sách những điều kiện tiềm năng". Ông thêm rằng Moscow không phản đối bổ sung các đề xuất của châu Âu và mọi thứ đều có thể xem xét.

Số người chết trong vụ cháy chung cư Hồng Kông tăng lên 83

Giới chức Hồng Kông thông báo số người thiệt mạng trong vụ cháy cụm chung cư Wang Fuk Court đã tăng lên 83 người, khiến thảm kịch này trở thành vụ hỏa hoạn chết chóc nhất trong lịch sử đặc khu.

Hiện trường vụ cháy cụm chung cư Wang Fuk Court. Ảnh: AFP

76 người bị thương, trong đó có 11 lính cứu hỏa, và khoảng 270 người vẫn mất tích. Lực lượng cứu hỏa nhận được gần 350 cuộc gọi cầu cứu, song chưa thể tiếp cận 50 trường hợp trong số đó.

Phần lớn đám cháy dữ dội đã được kiểm soát, nhưng lính cứu hỏa chưa thể dập lửa ở các tầng trên tại 3 tòa nhà trong cụm chung cư. Công tác tìm kiếm cứu nạn tiếp tục diễn ra ở hiện trường. Lính cứu hỏa phải vật lộn với sức nóng và khói dày đặc để tiếp cận những cư dân nghi mắc kẹt ở các tầng cao.

Ai Cập tăng cường đưa hàng cứu trợ nhân đạo vào Gaza

Xe hàng cứu trợ của Ai Cập đến Dải Gaza. Ảnh: Tổ chức trăng lưỡi liềm Ai Cập

Tiếp tục các nỗ lực hỗ trợ nhân đạo không ngừng nghỉ kéo dài hơn 2 năm qua, nhà chức trách Ai Cập ngày 27-11 đã gửi thêm nhiều lô hàng cứu trợ nhân đạo thiết yếu vào dải Gaza để hỗ trợ người dân nơi đây ứng phó với thời tiết lạnh giá của mùa đông. Lô hàng gồm có 260.000 gói lương thực, 50.000 chiếc chăn ấm, 76.000 bộ quần áo mùa đông, hơn 15.000 lều bạt, cùng hơn 6.600 tấn lương thực, thuốc men và nhiên liệu. Lô hàng cứu trợ tiếp theo cho Gaza đang được tích cực chuẩn bị, song chưa rõ số lượng và thời gian triển khai cụ thể.

Ai Cập là quốc gia đóng vai trò chủ đạo trong nỗ lực quốc tế cứu trợ nhân đạo cho người dân Gaza. Trong hơn 2 năm xung đột vừa qua, Cairo đã phối hợp với các bên quốc tế liên quan, chuyển vào dải Gaza hơn 670.000 tấn hàng cứu trợ. Song song với đó, Ai Cập cũng tích cực triển khai vai trò trung gian thúc đẩy các lệnh ngừng bắn tại Gaza giữa quân đội Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas.

Bộ trưởng chiến tranh Mỹ thăm tàu sân bay đang đồn trú gần Venezuela

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã tới thăm các thuỷ thủ trên tàu sân bay USS Gerald R.Ford đang đồn trú tại khu vực gần với Venezuela trong bối cảnh Mỹ đang tiến hành tăng cường áp lực quân sự với quốc gia Nam Mỹ này.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth trên tàu ân bay USS Gerald R.Ford. Ảnh: WJLA

Trong một video được Lầu Năm góc đăng tải ngày 27-11, Bộ trưởng Hegseth đã có mặt trên tàu sân bay USS Gerald R.Ford và phát biểu qua hệ thống loa, chúc các thuỷ thủ có một lễ tạ ơn vui vẻ và cho biết, ông cầu nguyện cho hai vệ binh quốc gia bị bắn tại thủ đô Washington DC. Bên cạnh đó, ông Hegseth cũng ca ngợi nhiệm vụ của các thuỷ thủ trên tàu sân bay nhằm ngăn chặn các băng đảng buôn ma tuý.

USS Gerald R.Ford được điều tới vùng biển Caribe với danh nghĩa hỗ trợ cho chiến dịch chống buôn lậu ma túy. Hành động triển khai lực lượng lớn của Mỹ tại khu vực Carbie khiến quan hệ với Venezuela trở nên căng thẳng.

Thêm hàng chục dân thường ở Nigeria bị bắt cóc

Ảnh minh họa: BSSNEWS

Ngày 27-11, cảnh sát Nigeria cho biết ít nhất 10 người đã bị các tay súng bắt cóc tại bang Niger, nơi xảy ra vụ hơn 300 học sinh và giáo viên bị bắt cóc khỏi một trường nội trú gần một tuần trước. Trong khi đó truyền thông địa phương dẫn nguồn tin cho rằng có tới 24 nông dân bị đưa đi.

Người phát ngôn của cảnh sát bang Niger, ông Wasiu Abiodun cho biết vụ việc xảy ra tối 26-11 tại một số ngôi làng thuộc khu vực Shiroro. Lực lượng chức năng cho biết đang triển khai các biện pháp truy tìm và giải cứu nạn nhân.

Vụ tấn công mới nhất diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại khu vực Tây Bắc và miền Trung Nigeria tiếp tục diễn biến phức tạp, khi các băng nhóm vũ trang hoạt động tại những vùng nông thôn hẻo lánh, nơi lực lượng an ninh còn mỏng, thường xuyên bắt cóc dân thường để tống tiền.