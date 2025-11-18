Nghị quyết của Mỹ về Dải Gaza được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua

(GLO)- Với kết quả 13 phiếu thuận, 0 phiếu chống và 2 phiếu trắng của Nga và Trung Quốc, Nghị quyết của Mỹ về thúc đẩy chấm dứt xung đột ở Dải Gaza đã được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua.

Nghị quyết này được đưa ra bỏ phiếu nhằm mục đích tăng thêm tính hợp pháp quốc tế cho kế hoạch hòa bình 20 điểm cho Dải Gaza của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Nhận xét về kết quả bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an, Đại sứ Israel tại LHQ Danny Danon nói: “Giống với việc chúng tôi quyết tâm đưa các con tin trở về nhà, việc đảm bảo giải giáp Hamas cũng vậy. Chúng tôi sẽ không ngừng nghỉ hay lơ là cho đến khi Hamas không còn là mối đe dọa với Israel".

Khu lều tạm của người Palestine tại Deir al-Balah, trung tâm Dải Gaza, ngày 6/10/2025. Ảnh: AP

Theo kế hoạch hòa bình 20 điểm của Mỹ, Hamas và một số nhóm khác sẽ không nắm bất kỳ vai trò nào trong việc quản lý Dải Gaza. Thay vào đó, chính quyền Palestine của nhà lãnh đạo Mahmoud Abbas có thể sẽ nắm vai trò này, điều Thủ tướng Israel Netanyahu từ lâu luôn phản đối.

Trong khi đó, theo quan điểm của Hamas, chính quyền quản lý Dải Gaza phải do người Palestine thành lập.

Kế hoạch hòa bình cho Dải Gaza của ông Trump kêu gọi thành lập “một lực lượng an ninh quốc tế do các nước Ảrập dẫn đầu ở Gaza cùng một đội ngũ cảnh sát người Palestine được Ai Cập và Jordan huấn luyện”. Nơi nào những lực lượng an ninh trên được triển khai, quân Israel phải rút khỏi đó.

Thông báo trên mạng Truth Social, ông Trump cho biết các thành viên của "Hội đồng hòa bình" sẽ được công bố trong những tuần tới.