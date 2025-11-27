Tin thế giới sáng 27-11: 44 người thiệt mạng trong vụ cháy chung cư ở Hong Kong (Trung Quốc)

(GLO)- 44 người thiệt mạng trong vụ cháy chung cư ở Hong Kong (Trung Quốc); Nga không nhượng bộ, Ukraine vạch lằn ranh đỏ về thỏa thuận hòa bình; Xả súng gần Nhà Trắng trong dịp lễ Tạ ơn khiến 2 người thiệt mạng; .. là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 27-11-2025.

44 người thiệt mạng trong vụ cháy chung cư ở Hong Kong (Trung Quốc)

Ngày 26-11, hỏa hoạn đã bùng phát tại khu tổ hợp chung cư Wang Fuk Court ở Tai Po, Hồng Kông (Trung Quốc). Lửa cháy lan ra 7 trong số 8 tòa nhà của khu tổ hợp chung cư này do gió và giàn giáo bên ngoài bắt lửa và lan sang các căn hộ và tòa nhà khác.

Hiện trường kinh hoàng của vụ hỏa hoạn khu tổ hợp chung cư Wang Fuk Court. Ảnh: AP

Tính đến 1 giờ 18 phút ngày 27-11, vụ hỏa hoạn đã khiến 44 người thiệt mạng, 279 người mất tích và 29 người phải nhập viện, trong đó có 7 người trong tình trạng nguy kịch.

Cơ quan chức năng Hồng Kông đã điều động 128 xe cứu hoả, 57 xe cứu thương, gần 800 lính cứu hỏa đến hiện trường. Giới chức đã nâng mức báo động vụ hỏa hoạn tại quận Tai Po lên mức 5 – mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo cháy của Hong Kong.

Eileen Chung, Giám đốc cấp cao của Lực lượng Cảnh sát Hồng Kông cho biết cảnh sát đã bắt giữ 3 người đàn ông ở các quận Tai Po, Ngau Tau Kok và San Po Kong vào khoảng 2h sáng (giờ địa phương) để phục vụ công tác điều tra.

Nga không nhượng bộ, Ukraine vạch lằn ranh đỏ về thỏa thuận hòa bình

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov Ảnh: Interfax

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 26-11 tuyên bố ông hoan nghênh những nỗ lực của Mỹ trong việc xây dựng thỏa thuận hòa bình nhằm giải quyết xung đột Ukraine, nhưng cũng khẳng định sẽ không có bất kỳ nhượng bộ nào từ phía Moscow.

“Chúng tôi sẽ không nhượng bộ hoặc từ bỏ cách tiếp cận của mình đối với những vấn đề then chốt trong việc giải quyết các nhiệm vụ mà chúng tôi đang phải đối mặt, bao gồm cả trong bối cảnh chiến dịch quân sự đặc biệt (tại Ukraine)”, ông Ryabkov nhấn mạnh.

Ông Ryabkov cũng nhắc lại lập trường của Điện Kremlin rằng bất kỳ giải pháp nào cũng cần giải quyết "nguyên nhân gốc rễ" của cuộc xung đột tại Ukraine.

Pakistan thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo đối hạm nội địa

Ngày 26-11, quân đội Pakistan thông báo tiến hành thành công cuộc thử nghiệm một loại tên lửa đạn đạo đối hạm do nước này tự nghiên cứu phát triển.

Loại tên lửa mới của Pakistan chưa được đặt tên. Ảnh: defencesecurityasia.com

Theo phía Pakistan, loại tên lửa đạn đạo mới này được trang bị hệ thống dẫn đường hiện đại, có khả năng cơ động cao cùng công nghệ điều khiển tiên tiến, cho phép đánh trúng mục tiêu với độ chính xác lớn trong môi trường tác chiến phức tạp.

Ngay sau vụ thử, Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari, Thủ tướng Shehbaz Sharif, Tổng tham mưu trưởng quân đội Asim Munir cùng nhiều tướng lĩnh cao cấp đã gửi lời chúc mừng tới các nhà khoa học tham gia dự án. Quân đội Pakistan mô tả thành công này là “minh chứng cho năng lực công nghệ bản địa” và là biểu tượng cho cam kết bảo vệ vững chắc các lợi ích chiến lược của quốc gia.

Đáng chú ý, vụ thử diễn ra trong bối cảnh Pakistan đang đẩy mạnh phát triển các hệ thống vũ khí tấn công chính xác tầm xa.

Xả súng gần Nhà Trắng trong dịp lễ Tạ ơn khiến 2 người thiệt mạng

Một vụ xả súng đã xảy ra tại một ga tàu điện ngầm trung tâm Thủ đô Washington DC chiều 26-11, một ngày trước kỳ nghỉ lễ Tạ ơn. Nghi phạm đã tấn công vào các vệ binh quốc gia khiến 2 người thiệt mạng.

Lực lượng vệ binh quốc gia ở hiện trường xảy ra vụ nổ súng, ngày 26-11-2025. Ảnh: AP

Theo ghi nhận của phóng viên, vụ xả súng diễn ra khoảng 14h (giờ địa phương). Nghi phạm đã nhắm bắn vào 2 thành viên của vệ binh quốc gia tại khu vực chỉ cách Nhà Trắng vài dãy phố. Ngay sau đó, một nghi phạm đã bị cảnh sát bắt giữ. Hiện cảnh sát đang điều tra động cơ của vụ xả súng.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết, Nhà Trắng đã nhận được tin tức và đang theo dõi tình hình. Tổng thống Trump cũng đã được thông báo.

Indonesia ban bố tình trạng khẩn cấp do mưa lũ kéo dài

Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân ở tỉnh Bắc Sumatra, Indonesia. Ảnh: AP

Trước tình hình mưa lớn kéo dài gây ra lũ lụt, sạt lở đất và gió mạnh tại nhiều địa phương, tỉnh Tây Sumatra của nước này đã chính thức ban bố tình trạng khẩn cấp ứng phó thiên tai từ ngày 25-11 đến 8-12 tới. Quyết định tạo cơ sở pháp lý cho việc huy động lực lượng, thiết bị và nguồn tài trợ khẩn cấp.

Theo ông Arry Yuswandi, Chánh Văn phòng tỉnh Tây Sumatra, tổng cộng 13 huyện và thành phố đã chịu tác động từ các trận lũ quét, sạt lở đất và gió mạnh.

Một cây cầu bị lũ tàn phá ở Tapanuli, tỉnh Bắc Sumatra. Ảnh: EPA

Tính đến ngày 26-11, lực lượng cứu hộ Indonesia cho biết số người thiệt mạng do mưa lớn gây lũ quét và sạt lở ở đảo Sumatra đã tăng lên ít nhất 17 người, trong khi 6 người còn mất tích. Công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn do nhiều khu vực tại 6 huyện của tỉnh Bắc Sumatra bị chia cắt. Lực lượng cứu hộ cảnh báo nguy cơ sạt lở tiếp diễn do mưa lớn, trong bối cảnh Indonesia thường xuyên hứng chịu lũ lụt và sạt lở trong mùa mưa từ tháng 10 đến tháng 3 hằng năm.