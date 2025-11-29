Tin thế giới sáng 29-11: Mỹ chuyển kế hoạch hòa bình đã chỉnh sửa cho Nga

(GLO)- Mỹ chuyển kế hoạch hòa bình đã chỉnh sửa cho Nga; Nhà đàm phán hòa bình chủ chốt của Ukraine từ chức; Tổng thống Mỹ điện đàm với Tổng thống Venezuela; Hồng Kông bắt 8 người nghi liên quan tới thảm kịch cháy chung cư.. là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 29-11-2025.

Mỹ chuyển kế hoạch hòa bình đã chỉnh sửa cho Nga

Theo Kyiv Independent, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 28-11 xác nhận rằng Nga đã nhận được kế hoạch hòa bình chi tiết từ Mỹ, bao gồm các chỉnh sửa sau khi đàm phán với Ukraine.

"Dự thảo chi tiết đã được gửi tới Nga, các cuộc thảo luận sẽ được tiến hành ở Moscow trong tuần tới. Thông tin cụ thể về vấn đề này sẽ được thông báo vào thời điểm thích hợp", ông Peskov thông tin.

Tổng thống Nga Putin và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff. Ảnh: Reuters

Cũng theo quan chức Điện Kremlin, Nga luôn cởi mở về một giải pháp ngoại giao cho vấn đề Ukraine, nhưng không có ý định thảo luận các điều khoản một cách công khai.

Theo dự kiến, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff sẽ là người đàm phán trực tiếp với Nga trong tuần sau.

Nhà đàm phán hòa bình chủ chốt của Ukraine từ chức

Ngày 28-11, một trong những trợ lý thân cận nhất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Andriy Yermak đã từ chức, chỉ vài giờ sau khi các điều tra viên của cơ quan chống tham nhũng nước này khám xét nhà riêng của ông.

Andriy Yermak-Chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine. Ảnh: Reuters

Việc từ chức của ông Andriy Yermak, Chánh văn phòng của Tổng thống được chính ông Zelensky công bố. Sự việc này được cho là sẽ làm phức tạp thêm lập trường của Kiev trong các cuộc đàm phán hòa bình quan trọng với Mỹ.

Giữ vai trò Chánh Văn phòng Tổng thống, ông Andriy Yermak thường được coi là người đàn ông quyền lực thứ hai của Ukraine. Ông đã dẫn đầu phái đoàn Ukraine trong các cuộc đàm phán gần đây tại Geneva với Washington.

Cuộc khám xét nhà riêng của ông Yermak được tiến hành chỉ hai tuần sau khi Cục Chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine công bố một cuộc điều tra toàn diện về một âm mưu hối lộ liên quan đến cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của Ukraine.

Tổng thống Mỹ điện đàm với Tổng thống Venezuela

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh minh họa: TRTworld

Tờ New York Times của Mỹ ngày 28/11 đăng tải thông tin Tổng thống Donald Trump đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Venezuela Maduro vào tuần trước và thảo luận về một cuộc gặp có thể diễn ra ở Mỹ.

Cho tới hiện tại chưa có kế hoạch nào được triển khai nhưng nếu cuộc gặp diễn ra, đây sẽ là lần đầu tiên ông Maduro gặp một tổng thống Mỹ.

Thông tin của tờ New York Times đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố ông sẽ sớm triển khai các hoạt động quân sự trên bộ nhắm vào các băng đảng ma tuý ở Venezuela. Trước đó, ông Trump cũng cho biết, sẵn sàng đàm phán với ông Maduro.

Căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela liên tục gia tăng trong thời gian gần đây khi Mỹ triển khai lực lượng lớn ở khu vực biển Caribe với danh nghĩa chống lại hoạt động buôn lậu ma tuý. Washington cũng cáo buộc ông Maduro có liên hệ với tổ chức Cartel de los Soles, tổ chức mà Mỹ đã liệt vào danh sách khủng bố nhưng không đưa ra được bằng chứng. Ông Maduro cũng nhiều lần lên tiếng phủ nhận sự liên quan với các tổ chức ma tuý.

Hồng Kông bắt 8 người nghi liên quan tới thảm kịch cháy chung cư

Toàn cảnh cụm chung cư Wang Fuk Court sau vụ cháy. Ảnh: China Daily

Cơ quan giám sát chống tham nhũng của Hồng Kông cho biết họ đã bắt giữ 8 người vào ngày 28-11 bị nghi liên quan đến vụ cháy tại một khu chung cư khiến ít nhất 128 người thiệt mạng.

Ủy ban Độc lập Chống Tham nhũng (ICAC) của đặc khu Hồng Kông cho biết những người bị bắt có độ tuổi từ 40 đến 63 và bao gồm “4 cá nhân thuộc công ty tư vấn của dự án cải tạo lớn tại Wang Fuk Court, gồm 2 giám đốc và 2 quản lý dự án chịu trách nhiệm giám sát dự án”. Những người còn lại bị bắt gồm 3 nhà thầu phụ giàn giáo và một người trung gian. ICAC không cung cấp chi tiết về các hành vi bị cáo buộc dẫn tới việc bắt giữ nghi phạm.

Hệ thống giàn giáo bằng tre bao quanh cụm Wang Fuk Court. Ảnh: Reuters

Sau khi xảy ra vụ cháy tại cụm chung cư Wang Fuk Court, Cục các vấn đề nhà ở và thanh niên của Khu hành chính đặc biệt Hồng Kông đã tổ chức một cuộc họp để xây dựng lộ trình rõ ràng nhằm đẩy nhanh việc thay thế giàn giáo tre truyền thống bằng giàn giáo kim loại.

Sri Lanka: Hơn 100 người chết và mất tích vì bão Ditwah

Tính tới ngày 28-11, ít nhất 69 người thiệt mạng và 34 người mất tích tại Sri Lanka do hậu quả của cơn bão Ditwah. Trong khi đó, đảo quốc Nam Á này tiếp tục trải qua các điều kiện thời tiết khắc nghiệt do bão.

Không quân Sri Lanka sử dụng máy bay trực thăng để giải cứu người dân bị mắc kẹt trong mưa lũ tại thị trấn Mahawa. Ảnh: Daily Mirror

Theo Trung tâm Quản lý Thảm họa (DMC) Sri Lanka, thời tiết bất lợi bắt đầu từ ngày 16-11 đã ảnh hưởng đến gần 220.000 người thuộc hơn 63.000 hộ gia đình trên khắp cả nước.

Ngày 28-11, Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake cũng đã ban hành công báo đặc biệt, chỉ định một số ngành chủ chốt là dịch vụ thiết yếu, trong bối cảnh thiên tai tiếp tục hoành hành tại nước này. Bộ Y tế và Truyền thông Đại chúng Sri Lanka cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp y tế kéo dài một tuần từ ngày 28-11 đến ngày 4-12 để đảm bảo các dịch vụ y tế không bị gián đoạn trong thảm họa.