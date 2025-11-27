Nga tuyên bố sẽ không nhượng bộ về kế hoạch hòa bình cho Ukraine

(GLO)- “Không thể có bất kỳ sự nhượng bộ nào hay bất kỳ sự đầu hàng nào trong cách tiếp cận của chúng tôi đối với những điểm then chốt”- Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết với báo chí hôm 26-11.

Trước đó, theo hãng tin TASS, ông Ushakov-trợ lý cấp cao của Tổng thống Nga Putin đã bình luận về việc hãng thông tấn Bloomberg công bố bản ghi âm cuộc điện đàm giữa ông và đặc phái viên Mỹ Witkoff.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. Ảnh: Tass

"Đã có người nghe lén, có người làm rò rỉ cuộc điện đàm nhưng không phải là chúng tôi. Dường như đây là nỗ lực nhằm cản trở các cuộc thảo luận giữa Nga và Mỹ. Đây là điều không thể chấp nhận được"-ông Ushakov gay gắt.

Ông Ushakov thừa nhận ông thường xuyên trao đổi với ông Witkoff, nhưng phần lớn các cuộc thảo luận này được thực hiện qua kênh mã hóa của chính phủ, vốn rất khó bị nghe lén hoặc rò rỉ.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov lại cho rằng đây là một chiến thuật nhằm làm suy yếu quan hệ giữa Moscow và Washington.

Bloomberg đã công bố bản ghi âm 2 cuộc điện đàm liên quan đến ông Ushakov. Bản ghi âm điện đàm ngày 14-10 tiết lộ việc ông Witkoff gợi ý cho ông Ushakov rằng Ukraine có thể phải "từ bỏ Donetsk và trao đổi lãnh thổ". Bản ghi âm ngày 29-10 là cuộc nói chuyện giữa ông Ushanov và ông Dmitriev, liên quan đến việc chuyển dự thảo hòa bình của Nga cho ông Witkoff.