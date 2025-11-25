Tổng thống Ukraine khẳng định trao đổi với người đồng cấp Mỹ về kế hoạch 28 điểm

(GLO)- Ngày 24-11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết sẽ thảo luận với Tổng thống Donald Trump về những vấn đề nhạy cảm liên quan đến kế hoạch hòa bình 28 điểm mới được đề xuất.

Tổng thống Zelensky nêu rõ cho đến nay, sau các cuộc đàm phán tại Geneva (Thụy Sĩ), nhiều vấn đề đã được giải quyết và nhiều điểm đúng đắn đã được đưa vào khung kế hoạch. Ông cũng nhận định quá trình soạn thảo văn kiện cuối cùng sẽ rất khó khăn và Ukraine đánh giá cao sự hỗ trợ của các quốc gia khác cũng như cách tiếp cận "mang tính xây dựng" của Mỹ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Cùng ngày, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cũng cho biết Mỹ và Ukraine đã có các cuộc đàm phán hiệu quả về một thỏa thuận tiềm năng nhằm chấm dứt xung đột tại quốc gia Đông Âu này, đồng thời cho biết thêm rằng vẫn còn "một vài điểm bất đồng". Tuy nhiên, bà Karoline Leavitt khẳng định Tổng thống Mỹ Donald Trump lạc quan về việc có thể đạt được một thỏa thuận.

Được biết, sau cuộc đàm phán 3 bên Mỹ-Ukraine-châu Âu tối 23-11 tại Geneva (Thuỵ Sĩ), Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói rằng ông “rất lạc quan” về tiến triển của các cuộc đàm phán. Một tuyên bố chung giữa hai nước sau đó do Nhà Trắng đăng tải cho biết bất kỳ thỏa thuận nào cuối cùng cũng sẽ “hoàn toàn tôn trọng” chủ quyền của Ukraine.

