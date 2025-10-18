Tin thế giới sáng 18-10: Tổng thống Ukraine tới Nhà Trắng, sẵn sàng cho hòa bình lâu dài

(GLO)- Tổng thống Ukraine tới Nhà Trắng, sẵn sàng cho hòa bình lâu dài; lính Triều Tiên điều khiển UAV hỗ trợ Nga tấn công; công dân Hàn Quốc thứ 3 thiệt mạng ở Campuchia liên quan đến lừa đảo... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 18-10.

Tổng thống Ukraine tới Nhà Trắng, sẵn sàng cho hòa bình lâu dài

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tới Nhà Trắng, thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump về cuộc chiến kéo dài hơn 3 năm qua cũng như vũ khí mà Washington có thể cấp cho Kiev.

Tổng thống Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Putin gặp nhau tại Nhà Trắng. Ảnh: Reuters

Tổng thống Trump thông tin, cuộc gặp giữa ông và Tổng thống Zelensky vào ngày 17-10 tại Washington diễn ra “rất thú vị” và “thân mật”. Tổng thống Trump cho biết, ông đã truyền đạt một thông điệp tương tự cho Tổng thống Zelensky như nói với Tổng thống Putin trong cuộc điện đàm một ngày trước đó.

"Tôi nói với ông ấy, cũng như tôi đề nghị mạnh mẽ với Tổng thống Putin, rằng đã đến lúc chấm dứt việc giết chóc và đạt được một thỏa thuận"-ông Trump cho biết.

Tổng thống Zelensky tuyên bố sẵn sàng cho cả các cuộc gặp song phương hoặc 3 bên với Mỹ và Nga để tìm ra các bước đi hướng tới "hòa bình lâu dài".

Nga đề xuất ý tưởng xây đường hầm Putin-Trump

Ngày 17-10, Tổng thống Mỹ Trump đã bày tỏ sự thích thú với ý tưởng của Nga về việc xây dựng đường hầm biển nối lãnh thổ nước này với bang Alaska của Mỹ.

Minh họa đường hầm Putin-Trump. Ảnh: Reuters

Ông Kirill Dmitriev-Đặc phái viên của Tổng thống về hợp tác kinh tế với các quốc gia nước ngoài kiêm Tổng giám đốc Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) đã trình bày về ý tưởng này.

Ông cho biết, đường hầm băng qua eo biển Bering, nối lãnh thổ Nga và vùng Alaska của Mỹ, có thể được xây dựng trong chưa đầy 8 năm với chi phí không vượt quá 8 tỷ USD. Ông Dmitriev gọi đây là "đường hầm thống nhất Putin-Trump", có thể mở ra cơ hội khai thác tài nguyên thiên nhiên chung giữa 2 nước.

Lính Triều Tiên điều khiển UAV hỗ trợ Nga tấn công

Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine hôm 16-10 đã công bố đoạn video ghi lại hình ảnh lính Triều Tiên đang ngồi bên cạnh một chồng FPV, loại UAV bốn cánh quạt giá rẻ, được sử dụng cho cả nhiệm vụ trinh sát và tấn công.

Từ vùng biên giới Kursk của Nga, các đơn vị Triều Tiên đã phóng UAV làm nhiệm vụ trinh sát phía trên vùng Sumy, từ đó xác định vị trí của các binh sĩ và thiết bị của Ukraine nhằm hỗ trợ lực lượng Moscow điều chỉnh hỏa lực tấn công.

Video ghi lại hình ảnh lính Triều Tiên điều khiển FPV. Nguồn: Militarnyi

Chia sẻ trên kênh Telegram, Ukraine tuyên bố đã "chặn được liên lạc giữa những người điều khiển UAV của Triều Tiên và binh sĩ Nga". Trong đó, binh sĩ Triều Tiên điều khiển UAV đã giúp "điều chỉnh hỏa lực cho các hệ thống tên lửa phóng loạt của Nga nhằm vào vị trí của Ukraine".

Hiện giới chức Nga và Triều Tiên chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên.

Ba Lan từ chối dẫn độ nghi phạm phá hoại đường ống Nord Stream

Đối tượng Volodymyr Z., người bị Đức truy nã vì cáo buộc liên quan đến vụ nổ năm 2022 phá hoại đường ống Nord Stream. Ảnh: Reuters

Ngày 17-10, Tòa án Quận Warsaw của Ba Lan đã ra phán quyết bác bỏ yêu cầu dẫn độ sang Đức đối với Volodymyr Z., một công dân Ukraine bị tình nghi liên quan đến vụ tấn công đường ống Dòng chảy phương Bắc năm 2022.

Thủ tướng Ba Lan Tusk ủng hộ phán quyết của Tòa án, cho rằng quyết định bác bỏ dẫn độ Volodymyr Z. sang Đức là hoàn toàn đúng, bởi việc bàn giao nghi phạm cho quốc gia khác không phù hợp với lợi ích của Ba Lan và khẳng định vụ việc đã khép lại.

Theo giới phân tích, việc Ba Lan từ chối dẫn độ đối tượng Volodymyr Z. có thể làm chậm trễ cuộc điều tra của Đức, ảnh hưởng đến lòng tin song phương và hợp tác tư pháp châu Âu, đặc biệt khi tuần trước, tòa án tối cao Italia cũng đã hủy quyết định dẫn độ sang Đức một nghi phạm người Ukraine bị bắt hồi tháng 8.

Công dân Hàn Quốc thứ 3 thiệt mạng ở Campuchia liên quan đến lừa đảo

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn thông tin từ cảnh sát cho biết một công dân nước này, được gọi là A, đã chết tại bệnh viện ở Campuchia hồi tháng 6. Nguyên nhân tử vong được cho là biến chứng tim mạch dẫn đến ngưng tim nhưng tình huống cụ thể không được công bố.

Một trung tâm lừa đảo ở ngoại ô thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: Hankyoreh

A là người tuyển mộ nhân viên làm việc cho đường dây lừa đảo tình cảm trị giá 12 tỷ won (gần 8,5 triệu USD) mà cảnh sát thành phố Ulsan đang điều tra.

Giới chức Hàn Quốc trước đó xác định được danh tính của A và đề nghị Interpol phát thông báo đỏ để truy nã người đàn ông này. Tuy nhiên, sau khi được các cơ quan ngoại giao thông báo về cái chết của A, cảnh sát Hàn Quốc đã đóng hồ sơ vụ án với lý do "không có quyền truy tố".

A trở thành công dân Hàn Quốc thứ 3 chết tại Campuchia khi liên quan đến mạng lưới lừa đảo. Hồi đầu tháng, 1 phụ nữ Hàn Quốc ngoài 30 tuổi được phát hiện tử vong gần khu vực biên giới. 1 sinh viên Hàn Quốc hơn 20 tuổi cũng thiệt mạng hồi tháng 8, sau khi bị bắt giam và tra tấn tại trung tâm lừa đảo ở tỉnh Kampot, Campuchia.