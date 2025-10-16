Tin thế giới 16-10: Thêm một nhà máy lọc dầu của Nga bị tấn công bằng UAV

(GLO)- Thêm một nhà máy lọc dầu của Nga bị tấn công bằng UAV, Nga tấn công nhà kho chứa pháo phản lực HIMARS của Ukraine, Mỹ không muốn leo thang xung đột thương mại với Trung Quốc... là những thông tin quốc tế đáng chú ý trong sáng 16-10.

Thêm một nhà máy lọc dầu của Nga bị tấn công bằng UAV

Khói bốc lên từ nhà máy lọc dầu Ufaorgsintez Clip: X

Nhà máy lọc dầu ở Ufa thuộc Nga, cách biên giới Ukraine hơn 1.000 km, bị tấn công bằng UAV giữa lúc châu Âu bàn cách tăng viện trợ phòng không cho Kiev.

Kênh Telegram ASTRA (Nga) cho biết, vụ tấn công xảy ra hôm 15-10 nhắm vào khu công nghiệp ở TP. Ufa của Cộng hòa Bashkortostan thuộc Nga.

Mục tiêu là nhà máy lọc dầu Ufaorgsintez do tập đoàn Bashneft quản lý. Vụ tấn công dường như nhằm vào khu công nghiệp có vai trò quan trọng trong hoạt động lọc hóa dầu của Bashneft.

Chính quyền Bashkortostan đã ban bố báo động phòng không và áp dụng các biện pháp an ninh tại sân bay Ufa, song sau đó dỡ bỏ khi tình hình ổn định trở lại.

Nga tấn công nhà kho chứa pháo phản lực HIMARS của Ukraine

Các binh sĩ Nga đã thực hiện đòn tấn công vào một nhà kho chứa pháo phản lực HIMARS của quân Ukraine ở khu vực tiền tuyến thuộc tỉnh Kharkiv.

Trong đoạn video clip do trang Ok.ru đăng tải, UAV trinh sát của quân đội Nga đã phát hiện 1 cỗ pháo phản lực HIMARS của Kiev đang di chuyển đơn độc ở tỉnh Kharkiv, đông bắc Ukraine.

UAV của Nga sau đó theo dõi khí tài của Ukraine và bám đến khu vực nhà kho tập kết. UAV đã chuyển tọa độ của nhà kho trên cho quân Nga để họ phóng tên lửa Iskander-M tập kích. Đòn tấn công lập tức tạo ra một đám cháy lớn tại nhà kho của Ukraine.

Nhà kho chứa pháo HIMARS của Ukraine bị tên lửa Nga tấn công. Clip: Ok.ru

NATO gia tăng hoạt động quân sự gần biên giới Nga, Belarus

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov ngày 15-10 đánh giá Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã gia tăng các hoạt động huấn luyện, tác chiến và trinh sát gần biên giới Nga và Belarus.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov Ảnh: report.az

Phát biểu tại cuộc họp chung giữa Bộ Quốc phòng Nga và Belarus, ông Belousov nêu rõ: “Liên minh này duy trì sự hiện diện quân sự đáng kể ở sườn phía Đông và đã tăng cường các hoạt động huấn luyện chiến đấu, cũng như thu thập thông tin tình báo gần khu vực biên giới của chúng ta. Tổng số lực lượng của NATO tham gia những hoạt động như vậy ở khu vực này lên tới khoảng 60.000 quân nhân”.

Ông Belousov đánh giá hợp tác quốc phòng giữa Nga và Belarus là một trong những yếu tố then chốt giúp duy trì ổn định trong bối cảnh NATO thực hiện các hoạt động công khai mang tính thù địch.

Sudan hứng chịu tấn công bằng máy bay ngày thứ 2 liên tiếp

Một quan chức quân đội Sudan cho biết, một loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái diễn ra ngày 15-10 đã nhằm vào 2 căn cứ quân sự ở phía Tây Bắc thủ đô Khartoum của nước này.

Tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Sudan. Ảnh: sudantribune



Đây là cuộc tấn công trong ngày thứ 2 liên tiếp bằng máy bay không người lái nhằm vào Thủ đô Khartoum. Quân đội đã bắn hạ hầu hết máy bay không người lái trong vụ tấn công ngày 15-10.

Tuy nhiên, trong cuộc tấn công hôm 14-10, 2 thành viên của Lực lượng Lá chắn Sudan liên minh với quân đội đã thiệt mạng.

Giao tranh giữa quân đội Sudan và lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) tại Thủ đô Khartoum đã giảm đi đáng kể, sau khi quân đội Sudan giành lại quyền kiểm soát Thủ đô vào tháng 3-2025. Tuy nhiên, RSF tiếp tục thực hiện một số cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Thủ đô Khartoum.

Mỹ không muốn leo thang xung đột thương mại với Trung Quốc

Một mẫu monazit-loại khoáng chất được sử dụng trong ngành công nghiệp đất hiếm Ảnh: Reuters

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer ngày 15-10 chỉ trích việc Trung Quốc hạn chế xuất khẩu đất hiếm, gọi đây là "cuộc thâu tóm quyền lực với chuỗi cung ứng toàn cầu"; đồng thời, khẳng định Washington cùng các đồng minh sẽ không chấp nhận điều này.

Tuy nhiên, ông Greer cùng Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nhấn mạnh rằng, Washington không muốn leo thang xung đột thương mại, điều vốn đã làm chao đảo thị trường tài chính và khiến quan hệ Mỹ-Trung lao dốc.

Bộ trưởng Bessent nói rằng, Mỹ không muốn thực hiện những hành động đáng kể để đáp trả Trung Quốc; đồng thời hy vọng sẽ có thêm các cuộc đàm phán với Bắc Kinh trong tuần này. Ông tỏ ra lạc quan về các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc bất chấp căng thẳng gia tăng giữa 2 bên.

Campuchia phản đối Mỹ truy tố ông trùm đứng sau đường dây lừa đảo tiền điện tử

Chen Zhi bị cáo buộc đứng sau đường dây lừa đảo tiền điện tử Ảnh: Internet

Chính phủ Campuchia đề nghị Mỹ và Anh có đầy đủ bằng chứng khi truy tố ông Chen Zhi-người bị cáo buộc đứng sau đường dây lừa đảo tiền điện tử trị giá 15 tỷ USD.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia Touch Sokhak hôm nay 15-10 cho biết, tập đoàn Prince Holding của tỷ phú Chen Zhi đã đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý để hoạt động tại Campuchia và được đối xử tương tự các công ty lớn khác đang đầu tư vào nước này.

Trước đó, ngày 14-10, giới chức Mỹ đã công bố cáo trạng đối với Chen Zhi, một doanh nhân mang quốc tịch Anh-Campuchia, bị cáo buộc điều hành các trại lao động cưỡng bức ở Campuchia-nơi những nạn nhân buôn người phải thực hiện các kế hoạch lừa đảo tiền điện tử mang về hàng tỷ USD.

Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã tiến hành vụ tịch thu tài sản lớn nhất trong lịch sử, thu giữ khoảng 127.271 Bitcoin, trị giá khoảng 15 tỷ USD theo giá hiện tại.