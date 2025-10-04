Tin thế giới sáng 4-10: Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu Nga cách biên giới 1500km

(GLO)- Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu Nga cách biên giới 1.500 km; Hamas sẵn sàng đàm phán ngay lập tức về kế hoạch hòa bình Gaza; Mỹ tập kích tàu nghi chở ma túy gần Venezuela, 4 người thiệt mạng;.. là những tin tức thế giới nổi bật sáng 4-10.

Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu Nga cách biên giới 1.500km

Các thiết bị bay không người lái của Cơ quan An ninh Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Orsk ở vùng Orenburg của Liên bang Nga, nằm cách biên giới Ukraine khoảng 1.500 km, gây ra các vụ nổ tại cơ sở này.

Cột khói bốc lên từ nhà máy lọc dầu Orsknefteorgsintez ở vùng Orenburg, Nga ngày 3/10. Video: SBU

Một nguồn tin trong Cơ quan An ninh Ukraine cho biết: “SBU tiếp tục gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế Liên bang Nga bằng cách nhắm vào các cơ sở dầu khí. Việc cắt giảm doanh thu từ dầu mỏ tác động trực tiếp đến khả năng của Điện Kremlin trong việc tài trợ cho chiến tranh. Gần 40% công suất lọc dầu của Liên bang Nga hiện đã bị đình trệ, và chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc để tăng con số đó.”

Nhà máy lọc dầu Orsk là một trong những cơ sở lớn nhất tại vùng Orenburg của Liên bang Nga, xử lý tới 6,6 triệu tấn dầu thô mỗi năm và sản xuất khoảng 30 loại nhiên liệu và sản phẩm bôi trơn.

Hamas sẵn sàng đàm phán ngay lập tức về kế hoạch hòa bình Gaza

AFP đưa tin, Hamas đã chính thức đưa ra phản hồi về kế hoạch hòa bình Gaza của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo đó, lực lượng này cho biết sẵn sàng đàm phán thông qua các nước trung gian để bàn chi tiết về việc trao đổi con tin, đồng thời bày tỏ sẵn sàng chuyển giao quyền quản lý Gaza cho “một chính quyền Palestine độc lập gồm các chuyên gia kỹ trị, dựa trên đồng thuận dân tộc Palestine và được sự hậu thuẫn của thế giới Ả rập và Hồi giáo”.

Hamas gửi phản hồi về kế hoạch hòa bình Gaza của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NDTV

Dẫu vậy, bản phản hồi của Hamas không đề cập đến việc giải giáp hay phá hủy kho vũ khí, điểm then chốt trong kế hoạch mà tổ chức này luôn từ chối.

Liên Hợp quốc tại Lebanon lên án các cuộc tấn công của Israel

Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc tại Lebanon (UNIFIL) đã lên án Israel vi phạm Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an, sau khi quân đội Israel thả lựu đạn gần lực lượng gìn giữ hòa bình đang làm nhiệm vụ cùng với binh sĩ Lebanon ở miền Nam Lebanon hôm 2/10.

Quân đội Israel đã thả lựu đạn vào 2 địa điểm khác nhau. UNIFIL cho biết họ đã thông báo trước cho quân đội Israel về hoạt động này. Không ai bị thương vong do vụ việc.

Lực lượng gìn giữ hòa bình UNIFIL tại doanh trại gần ở miền nam Lebanon. Ảnh: Getty Images

UNIFIL cũng cáo buộc các cuộc tấn công vào lực lượng gìn giữ hòa bình, hoặc hành vi cản trở nhiệm vụ được giao của họ, cho thấy sự coi thường an toàn và an ninh của lực lượng gìn giữ hòa bình và quân đội Lebanon, cũng như sự ổn định mà họ đang nỗ lực khôi phục ở miền Nam Lebanon.

Mỹ tập kích tàu nghi chở ma túy gần Venezuela, 4 người thiệt mạng

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 3/10 cho biết, lực lượng Mỹ đã tấn công nhằm vào một con tàu bị cáo buộc chở ma túy bất hợp pháp ngoài khơi Venezuela, khiến 4 người thiệt mạng.

Đây là vụ tập kích thứ tư trong vài tuần qua, nằm trong loạt chiến dịch mà Tổng thống Mỹ Donald Trump triển khai ráo riết nhằm sử dụng sức mạnh quân sự để trấn áp các băng nhóm ma túy.

Ảnh chụp màn hình từ video do Bộ Quốc phòng Mỹ công bố, cho thấy một thuyền chở ma túy bị tấn công.

Bộ trưởng Hegseth cho hay cuộc tấn công diễn ra tại vùng biển quốc tế và tất cả những người thiệt mạng đều là nam giới. Theo ông, con tàu đang vận chuyển “một lượng lớn ma túy hướng tới Mỹ để đầu độc người dân Mỹ”.

Mỹ: Nhà máy lọc dầu nổ như bom nguyên tử

Hỏa hoạn kèm nổ lớn tại nhà máy lọc dầu Chevron El Segundo ở bang California (Mỹ) xảy ra vào đêm 2-10 đã tạo ra khói dày đặc, khiến dân cư lân cận phải trú ẩn trong ba giờ.

Khói bốc lên dày đặc sau vụ nổ tại Nhà máy lọc dầu El Segundo. Ảnh: AP

Ông Mark Rogers, một người dân địa phương cho biết: "Tôi cứ tưởng chúng tôi bị tấn công hạt nhân". Trong khi một người khác sống ở Manhattan Beach kể: "Ngọn lửa cao tới 91 m."

Giới chức cứu hỏa đã yêu cầu người dân trú ẩn tại chỗ trong ba tiếng kể từ khi ngọn lửa bùng phát, đóng cửa sổ, đưa tất cả người và vật nuôi vào nhà.

Giới chức đang tiến hành điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ nổ.