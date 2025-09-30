Tin thế giới sáng 30-9: Ukraine phóng tên lửa Neptune, nhà máy quốc phòng lớn của Nga bốc cháy

(GLO)- Ukraine tấn công nhà máy quốc phòng lớn của Nga; Trump nhận được đồng thuận của Netanyahu về đề xuất hòa bình ở Gaza, nhưng vẫn còn nhiều nghi ngờ; Tổng thống Trump tuyên bố áp thuế 100% với phim sản xuất ở nước ngoài; Anh trừng phạt Iran... là những tin tức thế giới nổi bật sáng 30-9.

Ukraine phóng tên lửa Neptune, nhà máy quốc phòng lớn của Nga bốc cháy

Ngày 29-9, Ukraine xác nhận trong một trong những chiến dịch xuyên biên giới táo bạo nhất cho đến nay diễn ra cùng ngày. Lực lượng của nước này đã tấn công một nhà máy quốc phòng lớn ở vùng Bryansk của Liên bang Nga bằng tên lửa hành trình tầm xa Neptune.

Khu vực nhà náy quốc phòng Karachevsky Elektrodetal của Nga. Ảnh: The Kyiv Post

Theo Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine, bốn quả tên lửa đã được phóng từ khoảng cách khoảng 240 km vào nhà máy Karachevsky Elektrodetal, một cơ sở sản xuất linh kiện cho các ngành công nghiệp quân sự và hàng không vũ trụ Liên bang Nga. Giới chức Ukraine cho biết vụ nổ đã gây ra một đám cháy lớn tại hiện trường, có thể buộc nhà máy phải ngừng hoạt động vô thời hạn.

Khói bốc lên từ Nhà máy Karachevsky Elektrodetal sau vụ tấn công của Ukraine. Ảnh: The Kyiv Post

Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tuyên bố trong vòng 24 giờ qua, lực lượng của họ đã bắn hạ 230 thiết bị bay không người lái, 6 bom dẫn đường và một số tên lửa.

Trump nhận được đồng thuận của Netanyahu về đề xuất hòa bình ở Gaza, nhưng vẫn còn nhiều nghi ngờ

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đạt được sự ủng hộ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho đề xuất hòa bình ở Gaza do Mỹ bảo trợ nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần hai năm tại vùng đất Palestine này, nhưng vẫn còn nhiều câu hỏi về việc liệu Hamas có chấp nhận kế hoạch này hay không.

Mỹ tìm kiếm sự đồng thuận của Israel về kế hoạch hòa bình Gaza gồm 21 điểm. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại một cuộc họp báo chung ở Nhà Trắng, ông Trump cho biết họ "rất gần" với một thỏa thuận hòa bình khó nắm bắt, nhưng ông cảnh báo nhóm Hồi giáo Hamas rằng Israel có sự ủng hộ của Mỹ để thực hiện bất kỳ hành động nào mà họ cho là cần thiết nếu các chiến binh từ chối những gì ông đã đề xuất.

Thủ tưởng Netanyahu cho biết: "Kế hoạch này sẽ đưa tất cả các con tin của chúng ta trở về Israel, phá hủy năng lực quân sự của Hamas, chấm dứt sự cai trị chính trị của tổ chức này và đảm bảo rằng Gaza sẽ không bao giờ còn là mối đe dọa đối với Israel nữa.”

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong cuộc họp báo chung tại Nhà Trắng. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, rõ ràng Hamas vẫn là chìa khóa để các đề xuất hòa bình của Trump có được thực hiện hay không, và việc nhóm này vắng mặt trong các cuộc đàm phán cho đến nay đã đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về tính khả thi của kế hoạch.

Tàu hàng bốc cháy ngoài khơi Yemen, nghi bị tên lửa tấn công

Một tàu hàng treo cờ Hà Lan đã bốc cháy ở Vịnh Aden ngày 29/9, sau khi trúng một vật thể chưa xác định.

Thông báo về vụ tàu hàng bị tấn công của UKMTO. Ảnh: thenationalnews

Theo Cơ quan Vận hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO), con tàu ở vị trí cách thành phố Aden khoảng 235 km, đã báo cáo nhìn thấy “nước bắn lên và khói” trước khi bị trúng đạn. Công ty an ninh hàng hải Anh Ambrey cho biết tàu này không phát tín hiệu nhận dạng tự động (AIS) tại thời điểm bị tấn công.

UKMTO và Ambrey cùng xác nhận con tàu đã bốc cháy sau vụ việc. Đây là mục tiêu từng bị tấn công bất thành hôm 23/9 khi đang trên đường tới Djibouti.

Hiện chưa có lực lượng nào thừa nhận gây ra vụ việc nói trên. Tuy nhiên, sự việc diễn ra trong bối cảnh truyền thông địa phương Yemen đưa tin về một vụ phóng tên lửa đạn đạo từ khu vực do lực lượng Houthi kiểm soát.

Anh công bố lệnh trừng phạt mới đối với Iran

Ngày 29/9, Chính phủ Anh đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với hàng chục cá nhân và tổ chức liên quan đến Iran, tiếp nối các động thái tương tự của Liên hợp quốc (LHQ) và Liên minh châu Âu (EU), nhằm kiềm chế điều mà Anh mô tả là nỗ lực phát triển hạt nhân của Iran.

Một cơ sở hạt nhân của Iran. Ảnh: Bloomberg

Cụ thể, Anh đã bổ sung 71 cá nhân và thực thể vào danh sách trừng phạt, trong đó có các quan chức cấp cao trong chương trình hạt nhân của Iran cũng như các tổ chức tài chính và năng lượng lớn. Những đối tượng nằm trong danh sách trừng phạt của Anh sẽ phải chịu đóng băng tài sản, hạn chế tài chính và cấm đi lại.

Tổng thống Trump tuyên bố áp thuế 100% với phim sản xuất ở nước ngoài

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/9 tuyên bố sẽ áp mức thuế 100% đối với tất cả các bộ phim sản xuất ở nước ngoài sau đó được nhập khẩu vào Mỹ.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho rằng ngành công nghiệp điện ảnh Mỹ đã bị các quốc gia khác chiếm lĩnh. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ ông sẽ dựa vào cơ sở pháp lý nào để triển khai mức thuế này.

Tổng thống Trump muốn áp mức thuế 100% cho phim sản xuất ở nước ngoài. Ảnh: Al Jazeera

Giới quan sát nhận định, quyết định của ông Trump cho thấy chính sách thương mại bảo hộ có thể được mở rộng sang cả lĩnh vực văn hóa, tạo ra nhiều bất ổn cho các hãng phim vốn phụ thuộc vào hợp tác sản xuất xuyên biên giới và doanh thu phòng vé quốc tế.