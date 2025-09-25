Tổng thống Donald Trump đề xuất kế hoạch 21 điểm cho hòa bình tại Gaza

(GLO)- Ngày 24-9, trong cuộc gặp với lãnh đạo nhiều quốc gia Hồi giáo bên lề khóa họp 80 Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trình bày kế hoạch hòa bình mới gồm 21 điểm nhằm chấm dứt xung đột tại Dải Gaza.

Ông Steve Witkoff-Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ cho biết cuộc họp diễn ra “rất hiệu quả” với sự tham dự của lãnh đạo Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), Qatar, Saudi Arabia (Arập Xêút), Ai Cập, Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia và Pakistan. Ông bày tỏ lạc quan rằng trong những ngày tới có thể đạt được “một đột phá” trong nỗ lực hòa bình.

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel tại dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

Các nhà lãnh đạo cũng nhất trí về sự cấp thiết phải thực hiện ngừng bắn ngay lập tức để giải phóng con tin và đảm bảo viện trợ nhân đạo. Pháp, Italy và Tây Ban Nha tuyên bố sẵn sàng tham gia hỗ trợ nhân đạo, trong đó Rome và Madrid đã điều tàu hải quân bảo vệ đoàn tàu cứu trợ quốc tế đến Gaza.

Hiện chi tiết toàn bộ 21 điểm chưa được công bố, song các nguồn tin cho biết kế hoạch được thiết kế nhằm đáp ứng quan ngại của cả Israel lẫn các nước láng giềng trong khu vực. Tổng thống Trump cũng cam kết với các lãnh đạo Arập rằng Mỹ sẽ không để Israel sáp nhập Bờ Tây.

Trong khi đó, phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn thông tin từ trang Elnashra (Liban) cho biết kế hoạch bao gồm lệnh ngừng bắn kéo dài 20 ngày, tiếp đó là việc thả con tin, với 48 người dự kiến được phóng thích trong giai đoạn đầu tiên. Một điểm đáng chú ý khác là việc thành lập chính quyền tạm thời do các quốc gia Arập điều hành tại Gaza, đồng thời xây dựng chính quyền Palestine mới không có sự tham gia của Hamas.